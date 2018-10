Jed Mercurio är på rymmen från Belfast. Inspelningen av femte säsongen av ”Line of duty” är i full gång på Nordirland trots att hans nya serie ”Bodyguard” (Netflix 24 oktober) välte BBC för blott en knapp månad sedan.

Det laddade öppningsavsnittet av ”Bodyguard”, som kretsar kring en polis och före detta krigsveteran med PTSD som blir livvakt åt en kontroversiell, hökaktig kvinnlig inrikesminister, sågs av över 10 miljoner tv-tittare. Det är bara vårens prinsbröllop som har kunnat konkurrera om tv-tittarnas engagemang i år, och som helhet har ingen brittisk serie haft lika många tittare sedan ”Downton abbey” i början av 2010-talet.

Samtidigt har temat kring inhemsk terror och nationell säkerhetspolitik också väckte en hel del debatt - inte minst när det handlar om bilden av muslimska kvinnor.

– Jag är stolt över mångfalden i ”Bodyguard”, Det finns en muslim som är terrorist. Alla andra rollfigurer, med olika etnisk bakgrund, kämpar mot terrorismen. Det här är en serie om inhemsk terror, som tyvärr ofta är islamistisk i dag och som är det största hotet mot oss. Det är verkligheten, säger Jed Mercurio och njuter synbarligen av ett minihöstlov i Stockholm på ett hotell vid Stureplan.

Ändå är han på sitt stillsamma sätt ändå är påtagligt störd av kritiken som menar att serien reproducerar stereotyper kring muslimska kvinnor i hijab som offer, en åsikt som bland annat formulerats av Tasnim Nazeer i The Guardian.

– Jag tycker att den skribenten gör många faktafel, om man ser hela serien till slut förstår man det. Det som intresserade mig från början med här historien var att utforska relationen mellan en livvakt med traumatiska minnen från sin tid som soldat i Afghanistan som får till uppdrag att beskydda en politiker med sitt liv, trots att hon representera politiska åsikter som han är djupt kritisk mot och har väldigt dåliga erfarenheter av. Det är en intressant psykologisk konflikt, säger den 52-årige manusförfattaren förnuftigt klädd i en tredelad mullvadsfärgad yllekostym och läderkängor.

Han har kommit till Sverige inbjuden av SVT Drama för att hålla en master class och inspirera nya svenska manusförfattare. Ett av Jed Mercurios paradknep som serieskapare är att gå ut stenhårt i första avsnittet. Den högoktaniga upptakten till ”Bodyguard” är inget undantag. Huvudpersonen David Budd, spelad av ”Game of thrones”-kände Richard Madden, lyckas avvärja en attack från kvinnlig självmordsbombare i hijab ombord på ett tåg på väg in mot Waterloo station i London.

– Därför finns det också ett stark dramaturgiskt ändamål med att David Budd i inledningen får spegla sig emot Nadia, som bär självmordsvästen på tåget, och det var ett skäl till att vi tyckte det var berättigat att använda en sådan rollfigur som henne, menar Mercurio

Han säger också att han lockades att göra en politisk thriller om terrorbekämpning eftersom det finns starka åsikter om hur det ska gå till och vilka medel som kan användas

– Utan att ta ställning utforskar serien hur våra militära operationer i Mellanöstern påverkat framväxten av inhemsk terrorism. Det skapar en realistisk bakgrundstory som gör fiktionen relevant för mig, säger han.

Fans av ”Line of duty” kommer att känna igen Keely Hawes, som spelade den manipulativa och gåtfulla polisen Lindsay Denton,

Vad betyder casting-processen för dig som serieskapare?

– Enormt mycket. Jag blandar mig i så mycket som möjligt, men det är också nödvändigt att det finns en konsensus kring valet av skådespelare innan vi kör igång. Med få undantag måste alla göra auditions. Keely Hawes var lätt, jag och alla andra visste ju redan på förhand hur bra hon kan vara. Richard Madden har jag också jobbat med förut när vi gjorde ”Lady Chatterleys älskare”.

Hur viktig är kemin mellan skådespelarna?

– Den är inte avgörande – även om den kan betyda mycket, både bakom och framför kameran. För mig som showrunner måste jag vara väldigt uppmärksam på skådespeleriet, alltid försöka förbättra det som går. Vi hade väldigt lite tid för repetitioner inför ”Bodyguard” men vi pratade igenom deras relation ordentligt så att det gav en bra plattform att stå på. Richard och Keely hade också väldigt kul ihop under inspelningen, de inspirerade verkligen varandra och det märks.

Vad har du haft för inspirationskällor till ”Bodyguard”?

– Jag har gått tillbaka till sjuttiotalets konspirationsthrillerfilmer som Pakulas ”The Parallax view” (”Det sista vittnet”) och hela konceptet med dubbeltydiga karaktärer som aldrig tycks vara på samma sida. Jag är också inspirerad av en actiondriven serie som ”24” trots att den har en annan tonalitet, för att den är så distinkt i sin form. Av aktuella serier är jag förtjust i ”Killing Eve”, men jag tittar på de flesta tv-serier som görs, åtminstone ett avsnitt. Fast om jag har en kväll framför tv:n och vill slappna av så ser jag helst sport, golf eller fotboll, ha ha.

Senare på dagen, på en välbesökt frågestund på Filmhuset, återkommer Jed Mercurio till samma ämne och hyllar den amerikanske serieveteranen Steven Bochco som gick bort i våras, och som han även fick samarbeta med i början av sin karriär – även om det inte ledde till några faktiska resultat.

– Jag bodde hemma tills jag började på universitetet, såg väldigt mycket tv och har en stark relation till de minnena. Fram till 12-årsåldern var det ”Star Trek” som gällde, senare fastnade jag för ”Spanarna på Hill Street”. Kommer ni ihåg första avsnittet, där Hill och Renko blir nedskjutna, frågar han publiken entusiastiskt.

– Det var helt chockerande! Sedan återhämtade de sig förstås väldigt snabbt och kom igen, men ändå, det var en otroligt stark start. Hela idén med trovärdiga miljöer som omger polistationen i serien gillade jag väldigt mycket.

Jed Mercurio berättar också att han smugit in flera ”Spanarna på Hill Street”-referenser i ”Line of duty”, som att det till exempel finns en Polk Avenue Station som är viktigt i fjärde säsongen.

– Jag tog en bild på skylten och messade den till Bochco. Han svarade: Äntligen!

Jed Mercurio visar sig också vara ett stort fan av Sverige.