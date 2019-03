Chiwetel Ejiofor

Född 1977 i London av nigerianska föräldrar. Är mest känd som skådespelare som belönades med en BAFTA för roll i slavdramat ”12 years a slave”, samt nominerad för Golden Globe och Oscar.

Har även spelat i ”Dirty pretty things”, ”Serenity”, ”2012” och tv-serien ”The shadow line”. Senaste rollen var i bibliska ”Mary Magdalene” med Rooney Mara och Joaquin Phoenix.

Har spelat in kortfilmer före regidebuten med ”The boy who harnessed the wind”.