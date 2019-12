Jan Eklund: Den stora och oväntade behållningen i ”The Irishman”

När The Guardian tidigare i höstas skrev att ”The Irishman” är Martin Scorseses bästa film på trettio år hajade man ju till. Alltså sedan ”Maffiabröder” (1990). Och däremellan ska man ändå placera in raketer som ”Casino” (1995) och ”Gangs of New York” (2002) för att bättre förstå vad man har att se fram emot. Kunde det vara möjligt? Scorsese är ju ändå född 1942. Att regissera är inte direkt som att skriva en bok.

DN:s filmkritiker Mårten Blomkvist gjorde inte saken sämre genom att dela ut högsta betyg i en inspirerad recension (20/11) inför det korta biofönstret. ”The Irishman” är producerad av Netflix och får ironiskt nog ses hemma i soffan. Efter hela 3 timmar och 29 minuter rullar eftertexterna. Och jag lovar att det känns som ett långt och värdigt farväl från en mästare. Man blir direkt lycklig – och rätt sorgsen.

Vem vill inte se Robert de Niro och Al Pacino. Ändå är den stora och oväntade behållningen Joe Pesci som den stillsamme (!) maffiabossen Russell Bufalino.