Javier Bardem

Född 1969 i Las Palmas på Kanarieöarna. Är medlem av en skådespelarfamilj som varit verksam ända sedan den spanska filmens födelse.

Som 6-åring spelade han i ”El picaro” (1974) och var under tonåren med i flera tv-serier, turnerade med en oberoende teatergrupp och spelade rugby med spanska landslaget. Vann en Oscar för rollen i ”No country for old men” 2008.

Filmografi i urval:

”Dune” (2020)

”Alla vet” (2018)

”Mother!” (2017)

”Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge” (2017)

”Loving Pablo” (2017)

”Skyfall” (2012)

”Biutiful” (2010)

”Vicky Cristina Barcelona” (2008)

”No country for old men” (2007)

”Gråta med ett leende” (2004)

”Before night falls” (2000)

”Köttets lustar” (1997)

”Ät mej!” (1992)