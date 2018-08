Joaquin Phoenix: ”Först ville jag inte göra ännu en fucking biopic”

Han Oscarsnominerades visserligen för sitt potenta porträtt av Johnny Cash i ”Walk the line” men Joaquin Phoenix avskyr filmbiografier från djupet av sitt hjärta. Därför var han smått sjukligt skeptisk när Gus Van Sant skickade manuset om John Callahan, den excentriska serietecknaren från Portland som hamnade i rullstol efter att ha kört på fyllan och pånyttföddes genom AA-terapi.

– Min första reaktion var typ: ”Jag vill inte göra ännu en fucking biopic!”. Men jag ändrade mig genast när jag insåg att Gus hade en väldigt speciell infallsvinkel och att det inte var frågan om någon traditionell Hollywoodbiografi, säger Joaquin Phoenix medan han trotsar rökförbudet på ett hotellrum i centrala Berlin.

Ett annat skäl att göra rollen var att Phoenix fick återförenas med Gus Van Sant som regisserade honom i hans första "vuxenroll". I “Till varje pris” (1995) fick den 19-årige Phoenix chansen att spela mot Nicole Kidman och Matt Dillon. Det var i samma veva som Gus Van Sant först började värpa på idén att göra film om John Callahan.

– När en filmskapare hela tiden återkommer till samma projekt så finns det en besatthet, något de försöker blottlägga och det gjorde mig nyfiken. För mig är alltid den viktigaste frågan: “är det äkta och uppriktigt?” Och som ni redan kanske fattat, gillar jag brutalt ärliga personer som John Callahan, ler Joaquin Phoenix.

Från början var det tänkt att Robin Williams skulle ha spelat den politiskt inkorrekta provokatören som skapade kontrovers för sina grova och naivistiskt tecknade serier som gjorde narr av allt och alla – inte minst funktionshindrade. Gus Van Sant beskriver Callahan som en hetlevrad person med irländskt blod i ådrorna och en räv bakom örat.

– Jag var fascinerad av Callahans känslomässiga resa – han höll alltid högsta fart, hans liv var så speedat – jag minns honom själv från Portland och hur han brukade köra sin rullstol i högsta fart, berättar Gus Van Sant som under många år bodde i Portland.

Efter ”Drugstore cowboy”, “Mala noche” och “My own private Idaho” har han filmat ännu ett Portland-original. ”Don't worry…” skildrar John Callahans väg från alkoholismen till en fylleolycka som gjorde honom delvis förlamad till AA-mötena som arrangeras av hans rika mentor, spelad av Jonah Hill.

– Med risk för att låta pretentiös och lite fånig – i slutändan var det Callahans alkoholism som var hans verkliga handikapp. Det märkliga är att rullstolen blev en katalysator för hans kreativitet. Det var först när han kom till rätta med sitt missbruk som han började rita serier frenetiskt. Och jag älskar sånt. Jag vet precis hur det känns, säger han exalterat och fortsätter:

– Jag kan relatera till allt det där; självrannsakan, förlåtelse och förändring. Det är svårt att prata om detta utan att låta som ett käckt gratulationskort – vilket jag avskyr – men från och till blir vi alla fångar i vår egen osäkerhet, tvivel och rädslor. Alla de här sakerna som hindrar oss från att bli den mest fullt realiserade versionen av oss själva.

På filmfestivalen i Berlin passade Phoenix också upp att visa upp olika sidor av sig själv. På den obligatoriska presskonferensen uppträdde han som en trulig högstadieelev som satt nonchalant nedsjunken i stolen med halva ryggtavlan demonstrativt vänd mot pressen. Några timmar senare har han förvandlats till ett snacksaligt charmtroll i ett lyxhotell i centrala Berlin.

Numera är han själv en av Hollywoods mest populära excentriker, som bland annat spelat kejsare i ”Gladiator” till den självbiografiska fejkdokumentären ”I’m still here”. Därför var det bara logiskt att han fick rollen som den gränslösa Batman-antagonisten Jokern, i en film som ska spelas in under hösten. Tidigare i våras var det svensk biopremiär för “You were never really here”, med Phoenix i rollen som självutnämnd rättskipare på piller, och ”Maria Magdalena” där han spelade Jesus.

– Om man börjar analysera saker så hittar man Gud i allt. Jag är inte alls emot idén med en Gud – även om jag kanske inte är inne på den traditionellt accepterade versionen. På vissa sätt tror jag att vi alltid är medvetna om vår dödlighet och upptagna av existentiella frågor som ”Finns odödligheten?” och ”Finns det en mening?”. Det är frågor som är närvarande i all konst – och jag har råkat göra några filmer där detta är mer uttalat. Kanske för att jag håller på att bli äldre, skrattar han och tillägger:

– Det handlar om dödlighet!

Phoenix är som en jordnära lögndetektor som inte är mycket för pretentiösa utläggningar om hur rollerna påverkar hans personlighet

– Såklart att roller påverkar oss skådespelare. Ibland sitter vi skådespelare i media och säger saker i stil med: ”Jag drömde att jag satt I en rullstol…” och det är "Ja, din idiot, du har suttit I en rullstol i tre dagar så naturligtvis har det satt sig i dina drömmar!“ Så det är självklart att det påverkar dig, men man kanske inte alltid är medveten om det, säger Phoenix och växlar plötsligt spår i en öppen kärleksförklaring till sin mamma.

Phoenix börjar berätta en anekdot om när han var ute och körde bil tillsammans med mamma när ett äldre par låg och kröp i snigelfart framför dem.

– Jag sa att jag skulle kunna döda den där föraren! Plötsligt sa hon: ‘Kanske ska du tacka dem, för det första så lever de sina liv och du borde lägga ner din taskiga attityd, och eftersom de kör sakta så kanske du börjar sakta ner och tänka lite annorlunda kring saker och ting. Jag var bara stum: ”Det var underbart sagt, mamma!", berättar Joaquin Phoenix och levererar en sensmoral för att sy ihop intervjun:

– Känslor är inte huggna I sten, vi har alltid möjligheten att omforma våra liv. Och det tar oss tillbaka till ”Don't worry…” och det som var djupsinnigt och vackert med filmen. Och kom ihåg att aldrig vara elak mot andra bilförare!

• Läs fler intervjuer med Joaquin Phoenix:

”Jag vill ha odelad uppmärksamhet hela tiden”

”Joaquin Phoenix – ett av filmvärldens original” Joaquin Phoenix Född 1974 i San Juan, Puerto Rico, där hans föräldrar var missionärer. Äldre brodern River var också filmstjärna men dog 1993 av en överdos, endast 23 år gammal. Uppmärksammades tidigt i rollen som en av Nicole Kidman manipulerad kärlekskrank tonåring i "Till varje pris" 1995. Stora genombrottet kom med Oscarnominerade rollen som ärkeskurken Commodus i "Gladiator" 2000. Oscarnominerad även för insatserna i "Walk the line" (2005) och "The master" (2012). Har även spelat i filmer som ”Her”, ”I'm still here”, ”You were never really here”, ”Maria Magdalena” och ”Inherent vice”.