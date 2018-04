Joaquin Phoenix: Jag vill ha odelad uppmärksamhet hela tiden

Möt Joaquin Phoenix, 42, skådespelare/konsumentupplysare. Han innehållsdeklarerar sina intervjuer.

Medan de pågår:

– Kom igen, PLEASE, ni vet att jag skämtar, I'm fucking joking, säger han till oss journalister. Alltså, runt nittio procent av allt jag säger är trams.

Det är maj 2017 och filmfestival i Cannes. Phoenix är på plats eftersom han spelar huvudrollen i skotska Lynne Ramsays ”You were never really here”. Det är en brutal, bloddrypande historia, inspelad i New York. Phoenix gör Joe, en krigsveteran som bor hos mamma och försörjer sig på att rädda flickor som hamnat i klorna på pedofiler. De som kommer i Joes väg expedieras med hammare. Och folk kommer hela tiden i vägen för denna mardrömsversion av Arga snickaren.

Om ungefär 50 timmar kommer Joaquin Phoenix att få ta emot Guldpalmen för denna insats. Det vet han inte nu. Men borde han inte veta titeln på filmen vi talar om?

– ”You were never really here”, är det Bob Dylan-filmen? frågar intervjuobjektet journalisterna.

– Nej, nej, det är filmen vi talar om nu, förklarar någon.

– Vad hette Bob Dylan-filmen (Todd Haynes film om Dylan från 2007)?

– ”I'm not there”.

– Så den här heter "You were never really here"?

JA, det heter den, mr Huvudrollsinnehavare. Jaja. Det har varit mycket "here" och "there" i filmtitlarna på sistone. 2010 gjorde Phoenix själv sin fejkdokumentär "I'm still here".

Filmrecension: Hämnare med blodig hammare i ”You were never really here”

Det är en het dag i Cannes; Phoenix och vi journalister, en handfull, sitter på en takservering vid sidan av en pool och stjärnan prisar servitören när det till allas lättnad dyker upp vatten på bordet – ”VILKEN bra tajmning!”. Fast det blir kanske mer cigaretter än vatten för hans del.

Det är på sitt sätt givande trams vi får där vid poolkanten. Det går att få för sig att Joaquin Phoenix vill säga något med det. Budskapet är att vi tror honom om för mycket. Fast han är framgångsrik har han inget vidare grepp om vad han gör som skådespelare. Ibland blir det bra fast han vet knappt varför. Han försöker att nöta in replikerna och ständigt ha filmen i bakhuvudet. Han vill vara koncentrerad och laddad.

— Men vissa dagar kommer man till tagningen tuggande på en jävla smörgås och bara babblar lite med regissören och så gör man sin scen, och har man tur och har läst på så glider man in i rollen hur lätt som helst.

En annan dag vill det sig inte hur man än kämpar; obegripligt, menar Phoenix.

En skådespelare som lägger ifrån sig smörgåsen innan han ställer sig framför kameran – det passar inte med bilden av hur det går till att bli Oscarnominerad tre gånger. En journalist vill höra mer om svett och tårar:

— Men när du satsar så och förbereder dig så mycket-

Phoenix avbryter:

— Gör jag det, gör jag?

— Det gör du.

— Verkligen?

”You were never really here” blev klar i sista sekunden. Ramsay hade kontaktat Phoenix om att göra filmen. Han förstod knappt hälften av skotskan som kom ur luren men sa att han hade jobb bokat ett tag framåt. Hon skulle återkomma om något år. När en planerad film ställdes in ringde Phoenix tillbaka. Han meddelade att nu var han ledig om två och en halv månad, om hon kunde vara klar att filma till dess. Jadå, sa Ramsay.

— Jag tänkte "Hon är galen, hur kan hon få till allt på så kort tid?". Men hon bara drog igång. Hon tycktes väldigt bestämd och smart och passionerad och det är sådana jag vill jobba med.

Filmen bygger på en kortroman av Jonathan Ames, men har också verklighetsbakgrund. Det finns människor som sysslar med denna form av fritagande, och filmteamet, inklusive Phoenix, tog del av deras erfarenheter av att rädda barn från rena pedofilbordeller. Samtidigt bär den instabila Joe på otäcka minnen som tvingar sig på honom och gör filmen drömlik. Ramsay har sagt att hon inte försökt göra någon ”supersocial commentary”.

Bär Phoenix med sig en rollfigur som Joe hem?

— Det är som, som - kommer ni att bära med er den här tiden i Cannes? Ja och nej, ibland kommer ni att minnas och tänka ”Visst fan, det var när jag var tvungen att gå på den där korkade grejen vid poolen och prata med dom där och han rökte och var jobbig och jag önskade att jag inte hade behövt gå dit och..." Så där kanske man minns? Men jag går ju inte hem och börjar "OH BAH OUH...” - Phoenix ger ifrån sig oartikulerade läten av ångest.

Han har inget svar på vad som får honom att nappa på en film. Men han vet vad han gillar, och vad som fick honom att trivas under inspelningen av ”You were never really here”, som är helt uppbyggd kring hans rollfigur:

— Jag gillade den här för mesta tiden var jag enda skådespelaren på plats och jag vill ha regissörens hela, odelade uppmärksamhet hela tiden. Jag tycker om att ta mig tid med regissören och om jag måste dela med mig för mycket med andra skådespelare så tycker jag att det är jobbigt... Jag är självisk.