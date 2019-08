Joaquin Phoenix tokskrattar hela vägen till Oscarsgalan

Joaquin Phoenix

Född 1974 i Puerto Rico.

En av sin generations mest hyllade aktörer med plågade och störda rollfigurer som specialitet, men också kontroversiell - särskilt efter fejkdokumentären ”I'm still here” (2010).

Oscarsnominerad för filmer som ”Gladiator” (2000), ”Walk the line” (2005) och ”The master” (2012).

Andra starka rolltolkningar återkommer i filmer som ”Her” (2013), ”Inherent vice” (2014) och ”You were never really here” (2017).