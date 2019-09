”Joker” vann Guldlejonet i Venedig – silverlejon till Roy Andersson

Venedigfestivalen 2019

Vinnare i urval på den 76:e filmfestivalen i Venedig som avslutades den 7 september.

Guldlejon för bästa film: ”Joker”, Todd Phillips

Juryns stora pris: ”J'accuse”, Roman Polanski

Silverlejonet för bästa regi: Roy Andersson för ”Om det oändliga”

Bästa manus: Ji Yuan Tai Qui Hao, ”No. 7 Cherry Lane”

Bästa kvinnliga skådespelare: Ariane Ascaride

Bästa manliga skådespelare: Luca Marinelli för ”Martin Eden”

Bästa unga skådespelare (Marcello Mastroianni-priset): Toby Wallace för ”Babyteeth”

Juryns specialpris: ”La mafia non è più quella di una volta” (”Mafia is not what it used to be), Franco Maresco

Orrizonti-priset bästa film: ”Atlantis”, Valentyn Vasyanovych

Hedersguldlejon: Julie Andrews och Pedro Almodóvar

Luigi De Laurentiis pris för bästa debut: ”You will die at 20”, Amjad Abu Alala