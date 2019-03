Jordan Peele: ”Dubbelgångare har alltid skrämt mig”

Lupita Nyong’o

Född 1983 i Mexico City, växte upp i Kenya. Dotter till den kenyanska politikern Peter Anyang' Nyong'o. Har en kandidatexamen i film och teater från Hampshire College i USA. Vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll i Steve McQueens ”12 years a slave” (2013). Har även spelat i filmer som ”Star wars: The force awakens” (2015), ”Star wars: The last Jedi” (2017) och ”Black Panther” (2018).