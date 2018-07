Judith Kiros: Det finns kraft och magi i utanförskapet

Efter att ha traumatiserats av ”Candyman” som sjuåring (tre ord: mördad av bin) tog det mig fem år innan jag vågade se en skräckfilm igen. Då blev det, på inrådan av min kusin, ”The craft” från 1996. Jag och kusinen satt uppflugna på soffan med varsin kudde i högsta hugg, redo att gömma oss vid första blodsutgjutelse, och popcornskålen försiktigt balanserande på bordskanten.

Efter en timme hade vi lagt kuddarna åt sidan och flyttat oss närmare skärmen. ”The craft” hade utövat sin magi.

Kultfilmen ”The craft” handlar om Sarah (nittiotalsikonen Robin Tunney i en föga övertygande peruk) som börjar på en ny skola. Där möter hon tjejgänget resten av skolan kallar för ”the bitches of Eastwick” – svartklädda Nancy, blyga Bonnie och den rättframma simmaren Rochelle. De fyra flickorna bildar en hemlig häxcirkel och får äntligen makt över sina liv: Nancy blir av med sin våldsamma styvfar, Rochelle hämnas på sin rasistiska mobbare, Bonnies omfattande ärrbildning försvinner, och Sarah får skolans drygaste kille att bli kär i henne.

Ytterst är ”The craft” en film om att vara tonårstjej, att vara utlämnad åt en värld som väger och mäter ens kropp, dömer ens sexualitet, tvingar en att underkasta sig auktoriteter i hemmet och offentligheten. High school-miljön framställs som ett modernt Salem, där skvallret är lika intensivt som i Arthur Millers ”The crucible”, och där gårdagens häxor är dagens utstötta ”bitches”. ”Jag insåg att 'The craft’ var en karaktärsstudie,” säger regissören Andrew Fleming i en intervju med The Guardian (01/03/2016). ”Lika mycket berättelsen om fyra tonårstjejer som inte passar in i skolan som om trollformler och häxkraft”.

Det är när tjejerna omfamnar sitt utanförskap, sina roller som skolans outsiders, som de hittar fram till varandra och magin. Processen är på en gång spännande och svindlande. Som en leende Nancy säger till busschauffören som varnar henne för udda typer: ”We are the weirdoes, mister”. När utstötta kvinnor bildar ett hemligt, slutet sällskap, kan vad som helst hända.

Greta Thurfjell: Han förlåter ett mord för att få vara med – jag förstår honom