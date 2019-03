Julia Louis-Dreyfus: Frustration är ett enormt bränsle

Julia Louis-Dreyfus

Född 1961 i New York. Började sin karriär i ”Saturday night live” 1982 tillsammans med blivande maken Brad Hall. Förutom ”Veep” är hon mest känd för sin roll som Elaine Benes i långköraren ”Seinfeld” (1989–1998) där hon spelade Jerry Seinfelds ex och bästa vän. Rollen som Selina Meyer i ”Veep” har gett henne sex Emmystatyetter. Serien är skapad av Armando Iannucci (”In the loop”, ”The death of Stalin”).

Tv-serier i urval:

”Veep”

”Christine”

”Arrested development”

”Simma lugnt, Larry!”

”Seinfeld”

”Saturday night live”