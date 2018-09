Julia Roberts: Ingen vet hur ”Pretty woman” skulle tas emot i dag

Julia Roberts sveper in i en hotellsvit i centrala Toronto med svart businessdräkt och elegant hästsvans. Hon avfyrar ett jätteleende à la Pretty woman. Men det är enda gången. Till skillnad från hennes många sockersöta rollfigurer visar sig superstjärnan vara på allvarligt humör.

Inte underligt, hennes senaste film är ljusår från en ”Notting Hill”-uppföljare. I Peter Hedges ”Ben is back” spelar hon Holly, mamman till den missbrukande Ben (Lucas Hedges) som på julafton plötsligt återvänder till sin familj i förortsidyllen. Holly är begeistrad men Ben är skör och familjen är skeptisk. Under ett dygn uppdagas nya sanningar, mammans villkorslösa kärlek till sin son prövas rejält.

– Jag drogs till filmen för att berättelsen visas genom en hel familjs ögon. Alla familjemedlemmar behövs som katalysator för att verkligen förstå det väsentliga. Alla har ett syfte att tjäna och är involverade i situationen, säger Julia Roberts.

Men i centrum av ”Ben is back” står mamman och sonen. Deras relation är kärleksfull men tyngs av lögner och skuld. Mamman stödjer sin son i ur och skur.

– Jag har själv ingen erfarenhet av missbrukande barn och ville inte hitta inspiration i min egen familj, det gjorde jag istället genom att se dokumentärer och läsa. Jag slöt en pakt med mig själv att inte personifiera.

Att inte relatera till det här som förälder utan som skådespelare som bygger rollfiguren utifrån känslan av att vara mamma. Annars kan det bli väldigt komplicerat och osäkert, säger hon och fingrar på sina blåfärgade naglar.

Richard Gere och Julia Roberts ur ”Pretty Woman” (1990). Foto: Touchstone Pictures/REX

50-åringen tycks med åren dra sig till mer osminkade roller. I det högspända dramat ”En familj – August: Osage County” (2013) visade hon upp en ny sida som dotter till Meryl Streep: ”Eat the fish, bitch!”. Men de flesta förknippar Roberts med det hyggliga epitetet ”America’s sweetheart” som hon tilldelades på 90-talet.

Få andra hade kunnat förföra Richard Gere i knähöga stövlar i ”Pretty woman” som hon, lyfta ”Erin Brockovich” med sin rappa käft eller utan självbelåtenhet (mer eller mindre) spela sig själv i ”Notting Hill” och få Hugh Grant att pladdra nervöst. Som skådespelare har hon odlat en charmig persona som lyckas smälta samman det graciösa men det vanliga.

Inte särskilt gåtfull eller komplex, mer en drömbild av en stjärna. Hon har heller inte kunnat skaka av sig filmstjärnan ”Julia Roberts” och försvarar sina tidigare kvinnoporträtt i metoo-eran, även eskortkvinnan i ”Pretty woman”.

– Det är en nästan 30 år gammal film. Jag tror det är problematiskt att föra fram något från förr och sätta det i dagens ljus. Både av kulturella och politiska skäl. Till och med kläderna är daterade. Det är inte ett rimligt sätt att möta dagens utmaningar. Ingen vet hur ”Pretty woman” skulle tas emot i dag, även utan metoo, säger hon.

Roberts föredrar att prata om en konstnärs arbete, oavsett kön.

– Jag har varit lyckligt lottad i min karriär och för de roller jag fått. I slutändan tror jag att man ska fokusera mindre på att skilja mellan män och kvinnor. Och istället lyfta fram varandras färdigheter och vad vi kan erbjuda, i motsats till ”hon är en kvinna och gjorde ett bra arbete”. Då är vi nästan själva en del av problemet istället för att försöka att lösa det, säger Roberts.

Trots att hon har sin storhetstid bakom sig är hon fortfarande en av världens bäst betalda skådespelerskor.

– Jag försöker alltid hitta nya marker och det trevliga med att bli äldre är att man får nya synvinklar, nya resurser att ta till. Och ha en sådan omedelbar kontakt med en som Lucas Hedges var verkligen värdefullt för mig. Så är det inte alltid när man gör film.

Hugh Grant och Julia Roberts ur ”Nothing Hill” (1999). Foto: Clive Coote/Polygram/Kobal/REX

Lucas Hedges är son till regissören Peter Hedges som tidigare är mest känd som manusförfattare bakom filmer som bröderna Weitzs ”Om en pojke” och Lasse Hallströms ”Gilbert Grape”. Ett ultimatum Roberts ställde för att göra ”Ben is back” var också att Lucas Hedges (”Manchester By The Sea”, ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”, ”Lady Bird”) skulle spela sonen.

– Det var också viktigt att glömma att han är regissörens son. Med respekt för Lucas. I mitt arbetshuvud var han min egen son. En son som inte valt att bli missbrukare, inte valt att låta drogerna ta över all kontroll och klarsynthet.

Roberts ogillar tanken på att det alltid är föräldrarna som avgör vilken väg barnen tar.

– Mina föräldrar uppfostrade inte oss att bli skådespelare. Och vi alla blev det. De tänkte nog, ok, vårt arbete är klart här. Jag är säker på att föräldrar till missbrukande barn ofta skuldbelägger sig själva. Hade jag kunnat göra något annorlunda? Men så enkelt är det inte, säger hon bestämt.

Med ”Ben is back” vill Roberts försöka hejda drogförhärligande.

– Drogmissbruk har varit en epidemi väldigt länge. Knark är så djupt förankrat i den amerikanska kulturen. Missbruk är inte bara är något man läser om i tidningar, det kan vara din son, din klasskompis, din granne.