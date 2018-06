Kerstin Gezelius: Är det dags för #Alisontoo i ”The affair”?

När Kristen Bayer-Boatwright i HBO-serien ”Here and now" bestämmer sig för att förlora oskulden sätter hon på sig ett hästhuvud och låter en snygg och korkad manlig modell förse henne med kokain och sen göra jobbet. Hon har tidigare försökt med fejkade, sexiga identiteter på nätet, men det drog bara till sig konstiga män med lika falska identiteter. Hästhuvudets surrealistiska attack har däremot önskad effekt.

Förklädnaderna handlar inte bara om tonårskomplex. De är också ett desperat försök att forcera alla hinder. Hennes eget intellekt, hennes upplysta familjs förlamande korrekthet. Om hon följde reglerna skulle helt enkelt ingenting hända.

Det intressantaste med “Here and now” är just hur den yngsta medlemmen i akademikerfamiljen försöker leva i den nya värld som föräldrarna och de äldre syskonen bara ser och fördömer. Hennes klasskamrater är nazister, muslimer och transpersoner i olika kombinationer. De senare räknar med att bli nerslagna av de förra och ingen blir chockad av någonting.

Serien var ett ambitiöst projekt av Alan Ball, skapare av “Six feet under” och “True blood”. Rädd att hans egen vita, manliga medelklassröst inte räckte för att säga något relevant om samtiden, drog ihop ett team med författare av olika ålder, etnicitet och sexualitet för att få en rikare bild av tillvarons komplexitet.

Det gick inget vidare. Det blir ingen säsong två. Man försökte få med allt: filosofi, politik, samhällskritik, rasfrågor, hemlöshet, tech-drömmar, revolutionen i Iran, parapsykologi och schizofreni. Varje avsnitt hade kunnat fungera som storyline för en hel säsong om de inte hade haft så bråttom. Den var dömt att kraschlanda men flög vackert ibland.

Ett mer klassiskt sätt att berätta “allt” är att berätta om tre, fyra människor och göra det väl. Låta världen spegla sig i en vattenpöl. Varje människa är en hel värld och allt det där. Problemet är att det gärna resulterar i relationsdramer mellan vita, heterosexuella amerikaner som hela världen förväntas läsa in sina öden i.

HBO:s framgångsrika dramaserie “The affair” stod vid ett vägval inför fjärde säsongen. Kunde man fortsätta att berätta om den karslokiga författaren Noah Solloway, den Marilyn Monroe-artat såriga och sexiga Alison Lockhart, den västernhjälte-sammanbitne Cole och överklass-New Yorkaren Helen när de vecklar in sig i förhållanden och själsliv, samtidigt som det land de lever i håller på att braka ihop? Skulle någon bry sig?

Svaret blev ja. Om säsong tre gled lite ur fokus så har serien nu gått tillbaka till grundkonceptet: Att med inlevelse och allvar följa den långsamma lavinen av konsekvenser som sattes igång i första avsnittet; när Noah möter servitrisen Alisons blick på en skaldjursrestaurang i Montauk på Long Island.

“Jag tror inte att Noah kommer att bli en upplyst millenniesjäl under den här seriens gång”, berättar showrunnern Sarah Treem för Indiewire, som verkar van att behöva försvara just den karaktären. “Men vad serien gör är att medvetet skapa friktion mellan hans världsbild och andras”.

Treem gör också det okaliforniska uttalandet att människor inte kan förändras, “bara leva ut olika aspekter av sig själva under olika faser av livet.”

Men en bit in i fjärde säsongen får i alla fall Alison nog av att vara Alison: projektionsyta för mäns sexualromantiska fantasier; en vandrande ursäkt för att släppa taget och störta in i kaos, medan hon själv bara letar efter ett lugn.

“Vad är det som får män att tro att de kan ge sig på mig”, frågar hon där hon sitter på den forna rivalen Helens soffa i Los Angeles. “Det skulle de aldrig göra med dig!”. Egentligen säger hon ‘fuck me’, inte ‘ge sig på mig’, men manusförfattaren behöver inte, som översättaren, välja mellan de två innebörderna av ordet; i Alisons fall gäller dessutom båda ofta samtidigt. Det sista dygnet har tre män på olika sätt visat att hon kan behandlas hur som helst.

Helen föreslår att hon ska ta ansvar för sitt liv, be männen dra åt helvete, ändra sitt tänkande. Den inbitna New Yorkaren har nämligen mot sin vilja börjat förstå vitaliteten i vissa New Age-principer sedan hon flyttade till Los Angeles. Det är bullshit men det är också sant: Alison kan få en andra akt i livet om hon vill.

Det är inte första gången Alison ställs inför valet att bli vad man kan kalla en modern kvinna. Men kan hon bli det utan att förlora sin essens?

“I have only one thing to do and that’s be the wave that I am and then sink back into the ocean”, sjunger Fiona Apple i titelsången och det känns som Alisons röst. Det är hon som är orsakar hela lavinen. En osminkad femme fatale på cykel med håret i tofs. Hade kvinnor också dragits till henne hade hon varit mycket lik Tintomara. Nu är hon “all woman”, på vippen till född ur havet på ett snäckskal.

Vad skulle hända om Alison “ändrade sitt tänkande”? Kan en naturkraft praktisera KBT? Kan Venus abdikera? Kan en våg ändra riktning?

Hon polisanmäler aldrig sin sextrakasserande chef på Lobster Roll i första säsongen. Inte av rädsla, utan för att det vara mer krävande att tvingas säga “me too” än det är att vifta bort idioter. Hon är inte så bra på att följa regelböcker själv, så hon tror att hon måste tolerera andras gränslöshet. Även om de inte är sökare, som hon, utan bara svin.

I säsong två kommer insikten närmare när hon inser att Noahs bästsäljare om deras kärleksaffär består av beskrivningar av hennes sensualism, hennes fitta och hur det är att ligga med henne. Att alla som har läst boken antingen vill knulla med henne eller hålla henne på en armslängds avstånd från anständiga familjer. Den stora befriaren har gjort henne till en helig hora.

Inte ens då reagerar hon med någon aktiv, formulerad vrede. Bara den drunkningskänsla som Ruth Wilson är så bra på att fånga, utan ett ord med bara sin frågande blick och sin rörliga mun. “Jag vill inte vara natur för din kultur”, skulle hon ha kunnat säga om hon hade haft den bakgrunden. Hippie- och ranchhustruns respons blir istället att gå och lägga sig med sin exmake och bli med barn. På det sättet lyckas hon så småningom - utan att behöva be Noah dra åt helvete eller ens konfrontera honom med sitt obehag - få ut honom ur sitt liv. (Så småningom blir hon dessutom delägare i Lobster Roll, som hennes trakasserande chef har förlorat).

Det är det där organiska och instinktiva som är unikt för “The affair”. Ett sår tillfogas utan att karaktärerna är mer än vagt medvetna om det och reaktionen kan komma ett eller flera år senare och i en helt annan form.

Serien var en vattendelare redan från början. Det verkade så banalt alltihop. Författare från arbetarklassen lämnar sin överklasshustru för en sexig servitris. Med fiffiga krokar halade den ändå halat in oss: en antydd mordutredning; samma situationer belysta från olika perspektiv; ett sällsynt klassperspektiv och – förstås – fyra rasande attraktiva skådespelare. Men framför allt är det seriens lugn som attraherar. Den väntar in känslorna, som en våg som drar sig undan så att man inte kan låta bli att kliva ut ett steg till. När Alison varit borta ur historien för länge blir pulsen svagare och mer ojämn. Men den har aldrig helt stannat av.

Vad Helen ser där på soffan är att Alison har varit medveten längre än hon låtsas om. I samma ögonblick som man blir medveten om sin “enkelhet” är man ju inte så jävla enkel längre. Alison vet egentligen att det finns ett samband mellan hennes röriga liv och att hon inte sätter ner sin lilla fot. Att det är dags för #Alisontoo.

Vad svaret än blir; om den lilla sjöjungfrun blir modern kvinna eller tvingas försvinna tillbaka ner i havet, så drar det mot ett serieavslut. Det kan bli kitsch, det kan bli platt, det kan bli jävligt bra. Att serieskaparna har vågat ligga i det dragläget så länge, i en tid som kräver tydlighet och ställningstaganden, är en bragd i sig.