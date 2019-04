”Knarkhandeln har förvandlats till en enda stor cirkus”

Cristina Gallego

Född 1978 i Bogota, Colombia. Producent, manusförfattare och regissör.

Har jobbat nära parhästen Ciro Guerra. Gallego har tidigare producerat filmerna ”The wind journeys” och ”Embrace of the serpent” som regisserats av Ciro Guerra. Under inspelningen av ”Birds of passage” delade hon regissörrollen med Guerra. Både ”Embrace of the serpent” och ”Birds of passage” har Oscarsnominerats för bästa utländska film.