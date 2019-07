Ludwig Göransson ny i Oscarsakademien

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Göransson vann en Oscar i år för musiken till "Black panther" medan Lady Gaga vann för "A star is born"-låten "Shallow". Annie Lennox vann 2004 för "Sagan om ringen"-låten "Into the west" och Adele 2013 för "Bond"-låten "Skyfall".

Efter år av kritik har akademien de senaste åren försökt öka mångfalden bland medlemmarna. 2016 kritiserades den hårt under hashtaggen #Oscarsowhite då inga svarta skådespelare var nominerade. Det väckte både debatt och frågan om bojkott, och fick akademin att lova att ha fördubblat antalet kvinnor och medlemmar från minoriteter till 2020.

Lady Gaga. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/Mega

I år har man totalt bjudit in 842 nya medlemmar varav 50 procent är kvinnor och 29 procent icke-vita personer.

