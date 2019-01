Mads Mikkelsen må vara den danska filmens mest karismatiska och finkänsliga hunk, men han har aldrig dragit sig för att göra grovjobbet framför kameran. I den groteska lönnmördarthrillern “Polar” på Netflix blir hans nypensionerade torped torterad i dagarna tre och tvingas ha nakenslagsmål i snödrivorna när yngre kollegor vill tysta honom för gott.

– Det är naturligtvis helt idiotiskt för en 53-åring att springa runt naken och göra en massa galna stunts i minusgrader. Men jag tycks inte veta bättre, flinar Mads Mikkelsen på andra sidan telefonlinjen till USA, och gör en liten konstpaus:

– Men jag kunde inte motstå kombinationen av en exceptionellt målande serieroman och en helgalen regissör som Jonas Åkerlund...

Mikkelsen som lönnmördaren Duncan Vizla i Jonas Åkerlunds "Polar" som har premiär på Netflix den 25 januari.

Netflixfilmen ”Polar” bygger på Victor Santos groteskt målande serieroman med samma titel och är en ultravåldstripp som ofta slår över i ett slags våldspornografi. Mikkelsen spelar den ordkarge och asociala Duncan Vizla, alias ”The Black Kaiser”, vars specialitet är att mörda sina offer på de mest utstuderat spektakulära sätten.

– Duncan är inte typen som plågas av skuldkänslor, för honom är jobbet som att klippa någons hår om man är frisör. Vi ville heller inte göra honom till en cool snubbe i smoking och solglasögon som strör oneliners omkring sig. Han är en socialt inkompetent Medelsvensson. Personligen finner jag hans handlingar avskyvärda, men han är inte den som ifrågasätter moralen, säger Mikkelsen.

I en av scenerna hämnas Duncan Vizla på en bisarr gangsterboss genom att perforera hans panna med en slagborr.

– Det är naturligtvis en hemsk sak, men det var väldigt roligt att göra på film. Min motspelare hade en protes i pannan i form av en metallplatta. Jag var ändå tvungen att borra försiktigt för att inte slinta på plattan och skada honom på riktigt. Vår uppgörelse var att han skulle ge sig till känna om jag skulle sluta borra. Kodordet var ”Mads”, men rollfiguren skulle ju av förklarliga skäl vara i ett tillstånd i fullständig panik och jag tror att han glömde mitt namn, haha...

”Jag gillar att prata men är också ett stort fan av tystnaden” säger Mads Mikkelsen. Foto: Joel Ryan

Göteborgs filmfestival har i alla fall inte glömt bort den karismatiska dansken med den mörkbruna sammetsögda blicken och de höga kindknotorna. Nästa vecka kommer Mikkelsen till Göteborg för att ta emot hederspriset för en karriär som kickstartade med debutfilmen ”Pusher” (1996) där han spelade en pratglad knarklangare som tjallade på sin nerviga kompis (Kim Bodnia). Några år senare gjorde hans sitt livs första festivalbesök på Göteborgs filmfestival i samband med den mörka, flippade komedin ”Blinkande lyktor” (2000).

– För mig som var uppvuxen med svensk tv och svenska filmer var det ett stort ögonblick. Som att vara barn i en godisbutik. Att jag får hederspriset känns helt surrealistiskt, säger han.

Under några år i början av 00-talet var han med i var och annan dansk film. I början av 10-talet vann han pris för bästa skådespelare i Cannes för offerrollen i Thomas Vinterbergs ”Jakten” där hans timida förskolelärare blev oskyldigt anklagad för pedofili.

Några år tidigare bländades Bond-producenten Barbara Broccoli av dansken i Susanne Biers ”Älskar dig för evigt!” och gav honom skurkrollen Le Chiffre i ”Casino Royale”. Sedan dess har Mikkelsen blivit en av Hollywoods älsklingsskurkar i bland annat “Hannibal”, Marvel-filmen ”Dr Strange” och Star Wars-filmen ”Rogue one”.

– Förr var det alltid britterna som fick spela skurkrollerna, nu verkar Hollywood gilla skurkar med skandinavisk accent. Själv är jag livrädd för att bli en av de där skådespelarna som är så fokuserade på sin amerikanska accent att de glömmer rollfiguren, säger Mikkelsen.

Mads Mikkelsen som strandsatt pilot i Joe Pennas överlevnadsdrama "Arctic". Foto: Helen Sloan/SMPSP

I Joe Pennas råa och existentiella överlevnadsdrama ”Arctic” som visas i Göteborg behövde Mikkelsen varken plugga manus eller jobba med någon dialogcoach. ”Arctic” är en nära två timmar lång soloshow i polarkylan där Mikkelsen spelar en pilot som blivit strandsatt mitt i Arktis och får leva som Robinson Crusoe mitt det stenhårda vinterlandskapet. Rena drömrollen för en magnetisk skådespelare som kan spela med så subtila medel.

– Jag gillar att prata men är också ett stort fan av tystnaden. Jag älskar att se de små uttrycken i ett ansikte. Ibland kan man göra en scen ännu mer kraftfull utan dialog. För mig är ”Arctic” en lika superbrutal som poetisk film om den avgörande skillnaden mellan att överleva och att vara levande.

”Arctic” är en både fysiskt och psykiskt påfrestande existentiell prövning också för åskådaren. Inspelningen är det tuffaste han gjort. På grund av de extrema väderförhållandena kunde filmteamet bara filma 19 av de 30 inspelningsdagarna.

– Det var farligt på riktigt. Men vi försökte “go with the flow” och använda oss av elementen istället för att kämpa emot. Eftersom klimatet spelar huvudrollen fick vi mycket gratis. I slutet av inspelningen var jag helt tömd på all energi och orkade knappt gå. Storyn överraskande nog blev betydligt mer emotionell än vad man kunde se i manuset.

Mads Mikkelsen tillsammans med skådespelaren Maria Thelma Smaradottir och regissören Joe Penna från filmen ”Arctic”. Foto: Arthur Mola

Trots hederspriset i Göteborg har dansken inga tankar på pensionen. Efter mer än två decennier filar han fortfarande på sin yrkesidentitet.

– Jag upptäcker hela tiden nya lager inom mig, men har enormt svårt att sätta ord på vad jag håller på med och vad jag lärt mig om skådespeleri. Det enda jag är helt säker på är att allt står och faller med samspelet. Om vi inte jobbar stenhårt för att göra varandra bra, så blir alla dåliga.