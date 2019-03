Matt Dillon har aldrig varit rädd för att utsätta sig för risker på jobbet, men att stiga ner i helvetet med en dansk demonregissör var kanske ändå att gå över gränsen. Den amerikanska 80-talsikonen kom till världspremiären i Cannes som en velig Hamletfigur som fortfarande plågades av samvetskval över att ha medverkat i ”The house that Jack built”.

I filmen spelar Matt Dillon en överintelligent, sadistisk psykopat med tvångstankar som tar livet av kvinnor på löpande band, skjuter barn från jakttorn och skär brösten av sin flickvän (spelad av Riley Keough).

– Jack är en personifiering av ondskan, och jag är fortfarande inte säker på att jag borde ha tackat ja till rollen, säger Matt Dillon sveper lite trevande med blicken kring pooldäcket och skruvar på sig som en daggmask på en metkrok.

– Många av scenerna var lika outhärdliga att göra som de är att se på. Särskilt de här sadistiska och förödmjukande scenerna med barnen och Riley Keough...det var två scener som nästan fick mig att hoppa av… säger han och gör en liten paus.

–...men ibland måste man ut ur trygghetszonen, ibland finns det goda skäl att utmana sig själv. Filmen tillät mig att göra saker som jag aldrig tidigare har gjort och tog mig till platser där jag aldrig tidigare har varit. Lars sa till mig att: ”Jag hoppas att du inte ska döma din rollfigur, Matt.” Men moraliskt var det ändå svårt att göra vissa scener. Jag fick verkligen stålsätta mig kring denna djupt störda rollfigur som saknar empati, säger Matt Dillon.

Lars vill att det ska vara stötande, obehagligt, patologiskt.

Det är dagen efter den omtalade galapremiären där ett hundratal besökare valde att lämna biosalongen mitt under visningen, de allra flesta i scenen där han håller en bisarr monolog om jaktmoral innan han skjuter ihjäl två pojkar.

– Jag förstår precis varför man vill lämna salongen. Visst är filmen rå och våldsam, men våldet har ett pris – till skillnad från underhållningsvåld. Lars vill att det ska vara stötande, obehagligt, patologiskt. Om man ser något som är störande så bör man också bli upprörd, säger den forne tonårsidolen från 80-talet.

Han upptäcktes som 14-åring i en skolkorridor 1979 när en rollbesättare letade efter amatörskådespelare till Jonathan Kaplans ”Unga rebeller”. Han visade genast sin talang för att spela lynnig, svårmodig och snarstucken rebell och fick ett genombrott i Francis Ford Coppolas ”The outsiders” liksom i uppföljaren ”Rumble fish” där han spelade den unge bråkstaken Rusty James som ville bli lika beryktad som sin storebror – gängledaren Motorcycle Boy (spelad av Mickey Rourke). Efter ett haltande 90-tal där han bland annat dök upp i komedin ”Den där Mary” gjorde han storstilad comeback som rasistisk polis i ”Crash” (2004) som gav Dillon hans första Oscarsnominering.

Strax efter 50-årsstrecket har han alltså blivit Lars von Triers första manliga musa sedan genombrottsfilmen ”Europa”. Från och med mitten av 90-talet har den danska regissören haft kvinnliga protagonister i centrum; ”Breaking the waves” (Emily Watson), ”Dancer in the dark” (Björk), ”Dogville” (Nicole Kidman), ”Melancholia” (Kirsten Dunst) och ”Antichrist” (Charlotte Gainsbourg).

När Dillon frågade von Trier varför han blev påtänkt som seriemördare fick han det dubiösa svaret: ”Jag gillar ditt ansikte.” Den danske regissören berättade också för Dillon att hans idé delvis var att göra ett ironiskt självporträtt. ”De flesta av mina manliga rollfigurer har varit djävla idioter, men denna snubbe är som jag. Av alla rollfigurer jag har skrivit ligger han närmast mig. Förutom att jag inte dödar människor”, förklarade von Trier.

Lars von Trier: ”Jag skulle kunna bli en fantastisk seriemördare”

I filmen framställs Jack som en frustrerad arkitekt som inte lyckas bygga den perfekta drömvillan åt sig själv. Som ett slags surrogat skapar han ett makabert konstverk av sina offer som arrangeras i tablåliknande formationer i en övergiven lagerlokal.

– Man kan absolut se filmen som en allegori över ett misslyckat konstnärskap. En del av förklaringen är hans totala brist på empati. Jag tror också att det är omöjligt att skapa något värdefullt utan att ha empati. Jack är en jagsvag kameleont utan någon verklig kärna som inte kan stå emot sitt inre tvång, menar Matt Dillon.

”The house that Jack built” är en film där von Trier försöker att balansera på en slak lina mellan chock, absurditet, morbid humor, skräck och rent obehag.

– Lars von Trier är ingen grym person, försäkrar Dillon. Tvärtom är han en person som verkligen tar ansvar för sina filmer och vill utforska fantasin och mörka tankar. Denna film är ingen ond handling, snarare en studie och meditation över ondskan. Lars har inte begått något brott, men kanske gjort en…eh... farlig film – men det är fortfarande en film. Ibland är det betecknande att folk är mer upprörda över vad som visas på en filmduk än det som faktiskt händer i verkligheten. Inför filmen läste jag boken ”50 American serial killers you've probably never heard of” och kunde knappt tro att det var sant att detta händer på riktigt, berättar Matt Dillon.

Han menar att von Trier är en sådan fascinerande filmskapare eftersom han inte provocerar i affekt.

– Utan att ha satt sin fot i USA har han ändå fattat grejen med mitt land och lyckas till exempel kommentera hyckleriet kring våldet och de amerikanska vapenlagarna, säger Matt Dillon och syftar på en scen där Jack bekänner att han mördat 67 människor inför en loj polis som nöjer sig med att ge honom parkeringsböter.

Ibland är Lars ett mysterium, man försöker förstå vad han är ute efter. Samtidigt insåg jag att han hela tiden är steget före alla andra på ett kreativt plan.

Efter en middag med von Trier bestämde sig Dillon för att överlämna sig själv och lita på den danske regissörens vision. Dillon, som är van att repetera varje scen innan tagning, fick lita på sin egen instinkt. När han ändå bad om att få repetera den tuffa scenen med Riley Keough eftersom den var så fysisk krävande, fick han svaret: ”Okej, men först gör vi scenen utan att repetera.”

– Normalt sett hade det gjort mig galen, men vi utvecklade en pakt att vi skulle ha total tillit till varandra. Och det var befriande att jag bara kunde vara i ögonblicket, även om det var så hjärtskärande att se Riley Keough så skräckslagen, säger Matt Dillon.

Om han är ambivalent inför filmen så är han enbart entusiastisk över Lars von Trier som regissör. Ämnet till trots, så var inspelningen i Sverige och Danmark en lustupplevelse, menar Dillon.

– Att jobba med von Trier var en av mitt yrkeslivs bästa erfarenheter. Det var en pulserande miljö med en kreativt ljus och bra stämning. Jag älskade hans arbetsprocess som var väldigt spännande. Ibland är Lars ett mysterium, man försöker förstå vad han är ute efter. Samtidigt insåg jag att han hela tiden är steget före alla andra på ett kreativt plan.

Matt Dillon menar att yngre och mer oerfarna regissörer är lite för upptagna av sin egen vision för att ge skådespelare utrymme.

– Lars von Trier är intresserad av processen. Han gav oss aldrig några instruktioner om exakt hur vi skulle göra scenerna, men kunde kunde säga saker som ”10 procent mindre” eller ”175 procent mindre” – det är ett språk som vi skådespelare förstår, menar Matt Dillon.

