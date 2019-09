Meryl Streep: Min film visar hur vi alla har utsatts för ett svart och ondsint skämt

Stjärnfaktorn steg hastigt på söndagen när Meryl Streep och Gary Oldman skeppades in till Lido med hjällp av en elegant vaporetto. De Oscarsbelönade karaktärsskådespelarna kom till festivalen för att sjösätta Steven Soderbeghs satiriska attack på korruptionen inom finansvärlden och den internationella penningtvätten.

– En svart komedi var det enda rätta sättet att presentera ett sånt här komplext och allvarligt ämne för att det skulle fästa i tittarna. Jag och manusförfattaren Scott Z. Burns var bland annat inspirerade av filmer som ”Dr Strangelove”, säger Steven Soderbergh som försåg filmens förtexter med ironiska skylten ”baserad på en faktisk hemlighet”.

Gary Oldman och Antonio Banderas i ”The laundromat”. Foto: Vendigs filmfestival

”The laundromat” är en underhållande, pedagogisk och kalejdoskopisk skildring av hur den internationella penningtvätten fungerar. Filmen är baserad på Jake Bernsteins bok ”Secrecy world. Inside the Panama papers investigation of illicit”, som handlar om Panamadokumenten där en visselblåsare lyckades få loss drygt 11 miljoner dokument från den Panamabaserade advokatbyrån Mossack Fonseca 2018. Med hjälp av ICIJ, ett globalt nätverk av journalister runt hela världen, fick allmänheten ta del av hur rika personer, banker och bolag fått hjälp att gömma tillångar i skatteparadis genom så kallade brevlådeföretag.

I filmen spelas de ökända Panama-advokaterna av Gary Oldman och Antonio Banderas. Genom att delvis riva den fjärde väggen blir de tittarens guide till den galna finansgalaxen som pedagogiskt och underhållande berättar hur allt fungerar.

Filmen skildrar hur vi alla har blivit utsatt för ett mycket, mycket svart och ondsint skämt.

– Jag visste att Steven – eller Bertolt Brecht – var rätt man för att skapa underhållning av ett otroligt komplicerat, sant och mörkt ämne. ”The laundromat” skildrar hur vi alla har blivit utsatt för ett mycket, mycket svart och ondsint skämt, säger den trefaldigt Oscarsbelönade Meryl Streep.

Meryl Streep i ”The laundromat” Foto: Vendigs filmfestival

I filmen spelar hon en nybliven änka som upptäcker att hennes fejkade försäkringspolicy kan länkas till en advokatfirma i Panama City som hjälper några av världens rikaste att skapa ännu större förmögenheter.

Oscarsaktrisen passade också på att tacka ICIJ, det nätverk av hundratals journalister världen över, som gått igenom de miljontals dokumenten och dragit fram dem i dagsljuset.

– Folk dör bokstavligen för att få ut sanningen. Som den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia som sprängdes i luften utanför sitt hem när hon höll på med ett stort avslöjande om penningtvätt och korruption. ”The laundromat” är rolig men också riktigt riktigt viktig, säger Streep och drar ner applåder.

Steven Soderbergh menar att det är hög tid att tvätta finansvärldens smutsiga byk.

– Systemen måste förändras! I början av 2000-talet kontrollerade världens 1 procent rikaste cirka en tredjedel av världens tillgångar. I dag är det hälften. Det är inte hållbart och transparens är enda lösningen.

Den amerikanska regissören välkomnade den nya brittiska lagen som ska komma åt smutsiga pengar. ”Unexplained wealth order” (UWO) ger myndigheterna rätt att beslagta tillgångar av individer som inte kan visa varifrån deras pengar kommer.

– Tyvärr verkar det svårt att få igenom en sådan lag i USA, men kom igen, vem kan vara emot en sådan lag? Tillsammans med klimatkrisen är korruptionen inom finanssektorn en ödesfråga för oss alla. Jag hoppas att min film kan vara ett sätt att starta ett samtal om detta, säger Soderbergh.

För sex år sedan meddelade Soderbergh hastigt och lustigt att han skulle pensionera sig som regissör – bara för att göra comeback året därpå. Sedan dess har han gjort en handfull produktioner, däribland tv-serien ”The Knick”, samt långfilmer som ”Logan Lucky” och ”Unsane” som spelades in med en mobiltelefon.

– Jag har hittat en ny lust tack vare att tekniken har utvecklats så mycket under se senaste åren. Nu kan jag resa lätta och snabbt, använda kameran som en penna och skriva i realtid. Det passar mig så mycket bättre eftersom jag gillar det spontana och att följa min magkänsla. Numera kan vi klippa dagsscenerna samma kväll och se hur filmen växer fram. Om jag hade haft tillgång till samma arbetsprocess när jag var yngre hade mina filmer blivit mycket bättre, säger Steven Soderbergh som slog igenom med ”Sex, lögner och videoband” 1989 och även har ”Traffic” och ”Erin Brokovich” i sitt cv.

Den brittiska Hollywoodstjärnan Gary Oldman, som vann Oscar för Churchillporträttet i ”Darkest hour”, uppskattar också Steven Soderberghs spontana sätt att och höga inspelningstempo.

– På vanliga inspelningar kommer man ofta in tidigt på morgonen och är taggad på att spela in scener. Men oftast slutar det med att man får sitta och vänta i många timmar medan det riggas och ljussättas. Det fanns inget av detta under inspelningen av ”The laundromat”. Det var befriande, säger Gary Oldman.

”The laundromat” har premiär på Netflix den 27 september.