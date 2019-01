Nathalie Baye

Född 1948 i Normandie i Frankrike. Hon fick sitt genombrott i rollen som skripta i Francois Truffauts metafilm ”Dag som natt” 1977 och har också jobbat med en av de andra stora franska Nya vågen-regissören, Jean-Luc Godard, i ”Nu gäller det livet!" (1980).

Hon har nominerats nio gånger för Frankrikes Oscar, César, och vunnit fyra gånger för filmer som ”Chefen” (1981), ”Tjallaren” (1982) och ”Ung snut” (2005”).

1999 vann hon skådespelarpriset i Venedig för omtalade ”En erotisk affär”.

Bland Nathalie Bayes internationella filmer finns Steven Spielbergs ”Catch me if you can” där hon spelade mamma till Leonardo DiCaprio och två samarbeten med det kanadensiska underbarnet Xavier Dolan: ”Laurence anyways” och ”Inte hela världen?”