Nicholas Wennö: Jokern fick sista skrattet i det galna 10-talet

”Håller världen på att bli galen, eller är det bara jag?”

Joaquin Phoenix tragikomiska replik från ”Joker” blev ett slags Hamletcitat för vår tid. Todd Phillips popkulturella allkonstverk om den tokskrattande hyrclownen Arthur Fleck blev 10-talsfilmens optimala parabel för Trumperan. Kanske bättre än någon annan film lyckades ”Joker” fånga vår förryckta post-sanning-era som präglas av brutal polarisering, alternativa fakta, näthat, växande klassklyftor, narcissim, social nedrustning, utanförskap, mental ohälsa och eskapistiska superhjältar.

Ironiskt nog lyckades Guldlejonvinnaren ”Joker” också polarisera kritikerkåren, framför allt i USA där debatten om filmen mer kom att handla om incel-män och masskjutningar än om dess politiska och sociala budskap.

”Joker” är en film om lidande, utanförskap och maktlöshet – teman som präglar många av de bästa filmerna från 10-talet. Inte minst Andrej Zvjagintsevs übermäktiga ödesdrama ”Leviatan” som hamnade i topp när DN:s filmkritiker röstade fram 10-talets bästa filmer. Liksom ”Joker” också detta en politisk parabel, fast anpassad för Putins Ryssland. Den ryska mästarregissören använder det bibliska urtidsmonstret för att ladda sitt allegoriska drama, en böljande berättelse om den vodkapimplande mekanikern Kolja som försöker försvara sig när en genomkorrumperad och genomalkoholiserad borgmästare vill åt hans mark med havsutsikt över Barents hav.

Två fantastiska filmer om maktlösa män, visst.

Annars handlar många av de mest minnesvärda 10-talsfilmerna om kvinnliga rollfigurer, i filmer som ”Roma”, ”The favourite”, ”Ida”, ”Elle”, ”Melancholia”, ”Två dagar, en natt”, ”Frances Ha”, ”45 years”, ”Gloria”.

Rachel Weisz och Olivia Colman i ”The favourite”. Foto: Yorgos Lanthimos

Många av decenniets finaste filmstunder är också regisserade av kvinnor; Greta Gerwigs ”Lady Bird”, Andrea Arnolds ”American Honey”, Jennifer Kents ”The Babadook”, Mia Hansen-Løves ”Dagen efter denna” samt Céline Sciammas ”Porträtt av en kvinna i brand” och ”Girlhood”. För att inte tala om min tysktalande favorit – Maren Ades briljanta ”Min pappa Toni Erdmann” där en stiff kvinna i karriären får uppleva hur hennes pappa försöker nästla sig in i hennes liv – utklädd till den excentriska livsstilscoachen Toni Erdmann komplett utrustad med peruk och löständer. En film som hade några av decenniets roligaste och mest rörande scener.

”Min pappa Toni Erdmann” Foto: Everett Collection / IBL Bildbyrå, IBL

Även om det är långt kvar till jämställdhet så rörde det på sig. 2010-talet gav oss Bechdeltester, A-märkning och storslagna visioner som ”50/50x2020” – alltså jämställt år 2020.

Dessvärre är det en bit kvar. I Europa är endast var femte film regisserad av en kvinna. I Hollywood endast var tjugonde. Ändå lyckades de kvinnliga filmarbetarna flytta fram sina positioner. Symboliskt nog inleddes decenniet med att Sofia Coppola vann Guldlejonet (”Somewhere”) i Venedig medan Kathryn Bigelow blev historiens första kvinna som tilldelats en Oscar för bästa regi för ”The hurt locker”.

Dessvärre skulle det dröja sju år innan Greta Gerwig nominerades i regiklassen (”Lady Bird”). I Cannes – världens största och viktigaste filmfestival – gick det trögt med jämställdhetsarbetet. Jane Campion är fortfarande den enda kvinnliga regissör som vunnit Guldpalmen (”Pianot” 1993).

LEA SEYDOUX as Emma (blue hair) and ADELE EXARCHOPOULOS as Adele Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

En annan tydlig tendens var hur queerfilmen slutligen bröt igenom den heteronormativa vallen. Många av hbtq-filmerna var både framgångsrika i biosalongerna och på prisgalorna; från Abdellatif Kechiches nakna lesbiska drama ”Blå är den varmaste färgen” till Luca Guadagninos ”Call me by your name” där Timothée Chalamet och Armie Hammer hade en het 80-talssommar i norra Italien. Andra filmer som lät tala om sig var Todd Haynes ”Carol”, Xavier Dolans ”Laurence anyways”, Park Chan-wooks ”The handmaiden”, Lisa Cholodenkos ”The kids are alright” och två högprofilerade aidsdramer: franska ”120 slag i minuten” och ”Dallas buyers club” där både Matthew McConaughey och Jared Leto vann en var sin Oscar.

Kanske viktigast ändå var att filmerna fokuserade på rollfigurernas mänsklighet snarare än problematiserade deras sexuella läggning. Ingen film gestaltade detta bättre än ”Moonlight” som vann en Oscar för bästa film. Barry Jenkins själfulla uppväxtdrama blev också en symbol för den afroamerikanska filmens starka frammarsch. Två år tidigare vann Steve McQueens verklighetsbaserade slavdrama ”12 years a slave” också en Oscar för bästa film.

Bild 1 av 4 ”Black panther” Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå Bild 2 av 4 Foto: Moviestore/REX Bild 3 av 4 Foto: WENN.com, WENN.com Bild 4 av 4 Bildspel

Andra stora utropstecken var några omtalade filmer som på olika sätt behandlade rasism och erfarenheter av att vara svarta i USA; Spike Lees ”Blackkklansman”, Ava DuVernays ”Selma”, liksom Jordan Peeles satiriska skräckfilmer ”Get out” och ”Us”. Ryan Coogler bröt också helt ny mark med ”Black Panther” som blev en av tidernas mest inkomstbringande superhjältefilmer.

Under Oscarsgalans 90-åriga historia har endast 36 statyetter – av totalt 3.000 – gått till afroamerikanska filmarbetare. Tretton av dem under 10-talet, bland dem tvåfaldigt belönade stjärnan Mahershala Ali (”Moonlight”, ”Green book”), Viola Davis (”Fences”), Regina King (”If Beale Street could talk”).

Som en jämförelse kan nämnas att två dussin svenskar har vunnit Oscar i filmhistorien, under 10-talet bland annat Alicia Vikander (”The Danish girl”) och Malik Bendjelloul (”Searching for Sugar Man”).

Filmens globalisering är också något som slagit igenom på decenniets Oscarsgalor. I början av 2019 var den mexikanska regissören Alfonso Cuarón snubblande nära att vinna Oscar för bästa film med ”Roma”, som finansierats av Netflix. ”Roma” fick nöja sig med bästa regi, bästa foto och bästa icke-engelskspråkiga film. Filmens framgång var också ett slutgiltigt bevis på strömningsjättarnas inbrytning i gammelfilmmedia. Något som skapade spänd stämning bland konservativa krafter – från Cannes till Oscarsgalan. Allt talar för att nätjättarna är i filmbranschen för att stanna. Det lär bli fler nomineringar till Netflix den 13 januari – både Martin Scorseses ”The Irishmen” och Noah Baumbachs ”Marriage story” tillhör årets toppfilmer. Steven Soderbergh och andra auteurdrivna regissörer menar att Netflix ger möjlighet att göra mellanfilmer som de stora Hollywoodbolagen numera inte vill ta i med tång.

”Turinhästen” Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Förutom Netflix var den stentuffa konkurrensen från de högklassiga tv-serierna ett av skälen till att filmen upplevde sin kanske värsta identitetskris sedan ljudfilmen infördes i slutet av 20-talet. Framgångarna för de komplexa och showrunnerdrivna tv-serierna har ökat pressen på spelfilmen att odla sin särart. Att försöka renodla de element som finns i långfilmens innersta dna. Många av de regissörer som lyckades bäst återfinns i DN-kritikernas lista, däribland Bela Tarrs mäktiga och märkliga ”Turinhästen” som visade varför biofilmen fortfarande är överlägsen skärmar och mobiltelefoner.

Trots den ökade konkurrensen har talet om biodöden än en gång visat sig vara betydligt överdriven. I USA har antalet sålda biobiljetter legat stadigt kring 1,3 miljarder under hela 10-talet. Den tydligaste trenden handlade om hur Kina blev en alltmer livsavgörande marknad för Hollywood som såg en intäktsökning för amerikanska filmer från 1,6 miljarder dollar 2010 till 9 miljarder dollar 2018.

Leonardo DiCaprio i ”Wolf of Wall street”. Foto: Entertainment Pictures, Entertainment Pictures

Ett annat symboliskt systemskifte var att filmremsan ersattes av den digitala filen. 2013 blev Paramount först bland Hollywoodjättarna att sluta med 35-mm-film. Samma år blev Scorseses finanssatiriska ”The wolf of Wall Street” den första storfilmen som enbart släpptes i digitala kopior. I slutet av 2014 hade 35-mm-filmen fasats ut av Hollywood.

Någon som också fasades ut för gott var den bullriga bocken Harvey Weinstein som misstänks för att ha satt sexuella övergrepp i system under många decennier. De många anklagelserna mot den forna filmmogulen utlöste hela metoorörelsen hösten 2017, som fungerade som rena tändvätskan för filmarbetare världen över för att skapa en sundare och mer jämställd industri. Från sin uppburna position som boss för ett av tidernas mest framgångsrika independentbolag Miramax – gjorde Weinstein ett av de största fallen i Hollywoods historia.

Harvey Weinstein omgiven av Gwyneth Paltrow och Cameron Diaz. Foto: SVT, SVT, SVT

Årtiondets svar på Miramax är independentbolaget A24 som grundades på Manhattan 2012 med visionen att göra smarta lågbudgetfilmer med konstnärliga ambitioner. På sju år får man säga att de har lyckats med råge med hyllade filmer i meritkuvertet, som Oscarsvinnaren ”Moonlight”, ”American Honey”, ”The lobster”, ”Lady Bird”, ”Hereditary”, ”Midsommar” och ”The Florida project”. Hittills har det blivit sex Oscarsstatyetter på totalt tjugofem nomineringar.

”The avengers” (2012) Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

De animerade familjefilmerna fortsatte att vara en kassakossa för Disney/Pixar med topptrion ”Incredibles 2”, ”Lejonkungen” och ”Hitta Doris” i spetsen. I mitten av decenniet vaknade kraften också i George Lucas intergalaktiska rymdprojektet från 70-talet. Men framför allt var 10-talet superhjältefilmernas decennium med Batman, Spider-Man, och stjärnspäckade ”The Avengers” som den mest framgångsrika superhjältesviten någonsin.

Bong Joon Hos ”Parasit”. Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Mot slutet av decenniet gick det att skönja en ökad social och politisk medvetenhet bland regissörerna, inte minst inom den så kallade konstfilmen. Det är knappast någon slump att de senaste fem årens Guldpalmsvinnare genomsyras av empati och kring frågor som rör växande klassklyftor, solidaritet och offer för globaliseringen; Jacques Audiards ”Dheepan”, Ken Loachs ”Jag, Daniel Blake”, Hirokazu Kore-Edas ”Shoplifters” och Ruben Östlunds ”The square” – en satirisk reflektion över konstens roll i samhället som också rymmer en kritik över det brustna sociala kontraktet mellan medborgarna. Och, inte minst, årets vinnare Bong Joon-hos ”Parasit”, ett lysande originellt satirdrama som skildrar segregation och klassklyftorna i Sydkorea. När filmen har svensk biopremiär den 20 december blir det en spektakulär avslutning på ett årtionde som visade att filmkonsten fortfarande lever – trots alla olycksprofetior.

För filmen är det också hoppfullt att en smart Hollywoodfilm som ”Joker” blev en biosuccé som gick hem i alla läger – hos den breda biopubliken, filmkritikerna och Guldlejonjuryn. Framför allt lyckades den stjäla uppmärksamheten och få oss att slita blicken från mobilskärmarna och tv-serierna. Och naturligtvis var det helt logiskt att Jokern skulle få sista skrattet i superhjältarnas årtionde. Hahahahahaha...