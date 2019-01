Spring is coming...

Ursäkta den trötta parafrasen, men för många kulminerar tv-våren den 15 april när åttonde och sista säsongen av “Game of thrones” har premiär på HBO Nordic. Tv-historiens populäraste fantasyserie har inte bara fungerat som ett slags bruksanvisning för hur man bedriver politiskt maktspel. Den har också blivit en sliten metafor för verklighetens politiska intrigspel – från Rosenbad till Vita huset. Dessutom gravt missbrukad. Nyligen använde Trump seriens paradslogan “Winter is coming” för att markera mot Iran med parafrasen “Sanctions are coming”, vilket följdes upp av Instagraminlägget "THE WALL IS COMING" för att sälja in sin omstridda mur på gränsen mot Mexiko.

Ironiskt nog har den amerikanska presidenten antingen inte sett serien eller inte fattat ett dyft. Vid det här laget är det uppenbart även för de allra minsta att ”Winter is coming” är en apokalyptisk varningsfras för att världen kan gå under på grund av klimatförändringar som hotar att förgöra allt mänskligt liv.

George R R Martin, som ligger bakom seriens litterära förlaga, har öppet bekräftat att serien kan ses som en parabel för klimatkrisen. Det underliggande budskapet är att politikerna borde höja sig över det partipolitiska käbblet för att göra gemensam sak och mota katastrofen i grind.

”Klimatförändringarna borde vara högsta prioritet för alla politiker som har förmågan att se bortom nästa val. Dessvärre finns det bara en handfull sådana politiker”, sa Martin.

Även om Trump har mindre viktiga saker för sig, så kan man ju alltid hoppas att samtliga svenska riksdagspolitiker bänkar sig framför platt-teven i mitten av april. Allra helst arrangera en obligatorisk sträcktittning i plenisalen.

