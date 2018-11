Den legendariska franska mästerspionen ”Malotru” är ute i kylan. Eller för att vara mer precis: rysskylan. När fjärde säsongen av den eminenta spionserien ”Falsk identitet” (svensk premiär 15/12 i SVT) öppnar ligger Mathieu Kassovitz avhoppade agent lågt i en anonym foodtruck i Moskva.

Det var ingen förhastat impulsköp av en sista-minuten-biljett som förde honom till den ryska huvudstaden. När Malotrus spionboss inser att hennes bångstyriga medarbetare är utom räckhåll både CIA och franska DGSE, konstaterar hon krasst: “Moskva är också dit jag skulle åka. Det är enormt. Det är som en bikupa. Jag skulle vara osynlig...”.

“Ryssland är en gåta förpackat i ett mysterium inuti ett enigma”, sa Winston Churchill på sin tid. Det är också en perfekt metafor för en spionthriller om agenter som jobbar under cover med falsk identitet.

Villanelle i ”Killing Eve”. Foto: HBO

Den är ingen slump att den verklighetstrogna ”Falsk identitet" har flyttat sitt geopolitiska fokus från Syrien till Ryssland och hamnat mitt i hjärtat av samtidens storpolitik. Trollfabriker, påverkanskampanjer kring Trump och Brexit, annekteringen av Krim, Syrien-kriget och påstådda giftattacker riktar åter världens blickar mot Kreml.

”Det var dags att prata om att Rysslands återkomst på den internationella scenen”, förklarade serieskaparen Eric Rochant om fjärde säsongen som kretsar kring det moderna cyberkriget.

Han verkar inte vara den enda serieskaparen som följt nyhetsflödet med största intresse. I Jo Nesbøs politiska thrillerserie ”Ockupationen” (Viaplay) – där ett splittrat EU och ett introvert USA låtit Ryssland genomföra en mjuk invasion av Norge – är det teknikvana norska milleniumkids som står för motståndet genom att hacka den ryska militärens datorer och samordna protester på sociala medier.

Även den senaste säsongen av ”Homeland” kretsade kring ryska försök att påverka och manipulera det amerikanska presidentämbetet med fake news och dödliga desinformationskampanjer. Säsongen slutade i kaos när CIA iscensatte en våghalsig räddningsoperation i Moskva som slutade med att Carrie hamnade i ryskt fängelse.

I seriens epilog ingår den bipolära CIA-agenten visserligen i en vip-artad fångutväxling, men kvar dröjer sig skräckbilden av en undermedecinerad Carrie som blivit psykotisk och inte ens längre känner igen sin mentor och parhäst Saul Berenson (Mandy Patinkin).

Under senaste åren har det även förekommit ryska skurkstreck, skrupelfria oligarker och Kreml-sponsrade trollkonster i tv-serier som ”House of cards”, ”Blacklist”, ”Scandal”, ”Allegiance” och ”Designated survivor”, “McMafia”, “Killing Eve” och “Billions”.

Det råder rena perestrojkan i Hollywoods syn på Ryssland. I takt med att arbetsmarknaden har blivit alltmer komplex har också kompetenskraven på den ryska tv-boven skruvats upp. Till och med Jodie Comers psykopatiska och shoppingtokiga lönnmördare Oksana ”Villanelle” Astankova i ”Killing Eve” visar upp sociala och mänskliga sidor. Grym, brutal och iskall som Ivan den Förskräcklige, visst - men också sårbar, lekfull med flickaktig charm.

Trots ökad konkurrens från Nordkorea, Kina, despoter i Mellanöstern och IS-terrorister så tycks ryssen fortfarande vara Hollywoods favoritskurk. För västvärldens tv-publik är landet fortfarande en gåta som väcker både nyfikenhet och en skräckblandad förtjusning. Väst han knappt lista ut vad som pågick bakom järnridån innan det ryska samhället hade genomgått en ny förvandling.

Keri Russell och Matthew Rhys spelar i ”The Americans”. Foto: DreamWorks/Amblin/FX/Kobal/REX

Den komplexa och exotiska jätten i öst är en perfekt projektionsyta för manusförfattare som älskar att leka med hotbilder och hitta på rafflande konspirationsteorier. Medan till och med CIA öppnat upp sig och jobbar med transparens är den ryska underrättelsetjänsten FSB fortfarande inbäddad i dimmor från det kalla kriget. Kanske är det också en paranoid lek med säkerhetsnät. Den forna NSA och CIa-bossen Michael Hayden, som numera är manuskonsult på ”Homeland”, vill tona ner den hotbild som sprids inom fiktionen en smula.

– Visst, Ryssland har varit ett första klassens irritationsmoment i fem år nu. Men det handlar på en nivå av störning och söndring, inte på någon apokalyptisk nivå, förklarar Hayden i en intervju med Washington Post.

Annat var det under kalla kriget då popfiktionen speglade den spända relationen mellan två supermakter som stod på randen till ett förödande kärnvapenkrig och ömsesidig utplåning. När Hollywood såg rött uppfanns den endimensionella skurkryssen för att amerikanarna skulle få känna sig som moraliskt överlägsna “good guys”. I motsats var den sovjetiska skurken: humorbefriad, iskall, stelopererad, överspänd.

En sjukligt logisk robot som lydde order blint. Tänk till exempel Ivan Drago i ”Rocky IV”, de skruvade Bond-skurkarna Xenia Onatopp i ”Goldeneye”, Rosa Klebb i ”From Russia with love” och överste Podovsky som torterar Sylvester Stallone i ”Rambo 2”. Även om det dyker upp en och annan figur som Ivan "Whiplash" Vanko i ”Iron Man 2” (2010) så gick Sovjet-erans primitiva skurkprototyp i graven med kalla kriget.

Nutidens mer nyanserade bild av den ryska "skurken" är mer nyanserad och komplex. Kanske allra mest tydligt är det i ”The Americans” där manusförfattarna nästan medvetet leker med barndomens gamla ryska spionschabloner. Serien kretsar kring två föräldralösa KGB-agenter (spelade av Keri Russell och Matthew Rhys) som programmerats för att leva under cover i en förort till Washington DC i början av 80-talet.

Inga monster, men väl drillade mördare om så krävs när de jagar sovjetiska avhoppare, stjäl hemligheter och förändrar historien genom att påverka storpolitiska skeenden. Även om serien som utspelar sig under Reagan-eran aldrig var tänkt som något politiskt statement så har den hamnat mitt i tidsandan. Serien handlar snarare om relationer och identitet och hur det är att vara soldat bakom fiendens linjer, hur vanliga människor offer som spelbrickor i ett cyniskt globalt maktspel.

Även i Sverige har fått Ryssland på hjärnan. På julafton är det premiär för finansthrillern “Dirigenten” (C more, TV4) där Adam Pålsson spelar en valpig och blåögd finansman som sugs in i en våldsam malström under eran då oligarkerna förvandlade Ryssland till ett ”Vilda Östern”. Serien bygger på ”Dirigenten i St Petersburg”, den första delen i Camilla Grebe och Paul Leander-Engströms “Moskva noir”-trilogi som utspelar sig 1999 i Putin-erans gryning som utgjorde skarven mellan Sovjet-kommunismens fall och kapitalismens intåg i Ryssland. En tid då hela det ryska samhället genomgick en enorm förvandling och producerade en ny klass av superrika oligarker – som ofta hamnade i konflikt med Kreml och tvingades i exil.

En sådan oligark är John Malkovichs skupelfria Andolov i senaste säsongen av ”Billions”. Den stenrika ryska oligarken med obegränsat våldskapital kastades in som en "game changer" när manusförfattarna ville höja risknivån i en finansserie som riskerade att fastna i evig katt-och-råtta-lek mellan den koleriska stjärnåklagaren Chuck Rhodes och hedgefondkungen Bobby Axelrod. Den underbart aparta karaktärsskådespelaren Malkovich är som klippt och skuren för att spela den bisarra oligarken i grått jazzskägg som njuter av att tackla sönder sina medspelare i hockeyrinken och inte drar sig för att hota sina affärspartners till livet.

I tisdagens säsongsfinal (SVT) erbjöd Andolov “skadedjursbekämpning” av illojala medarbetare till en förskräckt Axelrod. En mysrysig superkarikatyr naturligtvis, som också ges mänskliga nyanser när han får berätta om sin stenhårda barndom i forna Sovjet där han bland annat blev vittne till hur hans mor våldtogs.

Även ryssättade affärsman Alex i Amazon-serien ”McMafia" visar sig vara präglad på sin barndom i Moskva. Serien kretsar kring en rysk maffiafamilj i London-exil efter Micha Glennys bok om ryska maffian, globala kriminella nätverk och internationell penningtvätt. I centrum står den välintegrerade sonen Alex (James Norton från ”Happy valley” och ”Grantchester”) som försökt bryta med familjetraditionen och blivit en rumsren affärsman.

Först sedan närstående hotats till livet låter han sig ytterst motvilligt dras in familjens affärer - i bästa Michael Corleone-stil. De sista resterna av hans engelska fernissa flagnar bort i slutavsnittet när han kommer till Moskva, mördar sin fiende och hittar sin rätta identitet när han besöker den lilla Moskva lägenheten där han tillbringade sina allra första år. Just nu pågår inspelningen av den andra säsongen.

Oavsett vad den särskilda åklagaren Robert Mueller kommer fram till i sin utredning om Trumps kopplingar till Ryssland, så lär tv-serierna vara under rysk påverkan under lång tid framöver.

Läs fler texter av Nicholas Wennö , till exempel om den ondhetsknarkande regissören Gaspar Noé.