Charles Ferguson

Född 1955 i San Francisco. Regissör, författare och techentreprenör. Har även doktorerat i statsvetenskap. Har regisserat dokumentärerna ”No end in sight: the american occupation of Iraq” (2007), Oscarsbelönade ”Inside job” (2010), ”Time to choose” (2015) och ”Watergate – or how we learned to stop an out-of-control president” (2018).