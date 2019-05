Noomi Rapace spelar Mossad-agent

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Den verklighetsbaserade ”Sylvia” kretsar kring den sydafrikanskefödda agenten Sylvia Rafael som gjorde kometkarriär inom den israeliska underrättelsetjänsten. Filmen bygger boken ”Sylvia Rafael: The life and death of a Mossad Spy” och har Noomi Rapace i huvudrollen.

För regin står Vicky Jewson.

– ”Sylvia” är precis den sortens karaktärsdrivna historier som vi vill få ut på filmduken. Hon är extraordinär kvinna som levde under dubbla identiteter och offrade en stor del av sitt eget liv för sitt land som inte var hennes från början, säger Vicky Jewson som tidigare regisserade Netflixfilmen ”Close” där Noomi Rapace spelar en tuff livvakt.

Just nu spelar Rapace in Yuval Adlers thriller ”The secrets we keep” tillsammans med Joel Kinnaman. I sommar dyker hon upp i Norrmalmstorgsdramat ”Stockholm” där hon spelar en gisslanfigur som drabbas av Stockholmssyndromet i ett bankvalv med Ethan Hawkes svenska rånarfigur. ”Stockholm” har svensk biopremiär den 5 juli.