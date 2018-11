Nu är tiden mogen för den stora rynkfesten

10 andra ikoner över 70

1. Helen Mirren

Ålder: 73 år.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell med: Filmerna ”En sista semester” (2017), ”Winchester” (2018) och ”Anna” (2019).

2. Joan Didion

Ålder: 83 år.

Yrke: Journalist och författare.

Aktuell med: Netflixdokumentären ”The center will not hold” (2017), essäsamlingen ”South and west – from a notebook” (2017) och medverkan i klädmärket Célines kampanj (2015).

3. Max von Sydow

Ålder: 89 år.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell med: Rollen som treögd korp i ”Game of thrones”, Boris Jeltsin i ”Kursk” (2018) och Lor San Tekka i ”Star wars: The force awakens” (2015).

4. Catherine Deneuve

Ålder: 75.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell med: ”Mauvaises herbes” (2018), ”La dernière folie de Claire Darling” (2018) och en aktiv roll i den franska metoodebatten.

5. Meta Velander

Ålder: 94.

Yrke: Skådespelare

Aktuell med: ”Och så levde de lyckliga” (2018) och ”Nattorienterarna” (2017) på Kulturhuset Stadsteatern, ”Beck – Sista dagen” (2016).

6. Karl Lagerfeld

Ålder: 85.

Yrke: Modeskapare.

Aktuell med: Chefsdesigner för modehusen Chanel, Fendi och Karl Lagerfeld.

7. Patti Smith

Ålder: 71.

Yrke: Musiker, poet, författare.

Aktuell med: ”Hängiven” (2017) och en konsert på festivalen Way out west i Göteborg (2018).

8. Baddie Winkle

Ålder: 90.

Yrke: Influencer och modepersonlighet.

(Ständigt) aktuell med: Instagramkontot @baddiewinkle.

9. Ian McKellen

Ålder: 79 år.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell med: ”King Lear” på West End i London sommaren 2018.

10. Clint Eastwood

Ålder: 88.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell med: ”The mule” (2018).