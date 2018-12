Jonas Gardell och Simon Kaijsers nya miniserie har premiär 1 januari – en dag som i tv-sammanhang blivit närmast synonym med ”Ivanhoe”. Men där filmen om den ädla riddaren tillåter ett något förstrött tittande gör ”De dagar som blommorna blommar” raka motsatsen.

Serien har en krävande berättarstruktur och rör sig växelvis mellan sent 70-tal, tidigt 90-tal och nutid. Därutöver vävs tillbakablickar från ytterligare en tidslinje in i berättelsen. Under seriens tre avsnitt får tittarna följa tonåringarna Erik, Mikael och Benny som i slutet av 70-talet växer upp i ett kedjehusområde utanför Stockholm. Vissa händelser får omedelbara konsekvenser för killarna och deras familjer, andra ligger latenta och blossar upp först decennier senare.

Den här gången har vi hoppat för högt och kanske landar vi med ett magplask.

– Det är verkligen en jättesvår historia, säger Jonas Gardell som skrivit manuset.

– Bara att få ihop manuset var en utmaning. Jag tänkte: ”Hur i hela världen gör jag det här?” Och i klipprummet var känslan till en början: ”Den här gången har vi hoppat för högt och kanske landar vi med ett magplask”.

Regissören Simon Kaijser menar att det var en utmaning att väva ihop seriens många olika teman.

– Handlingen innehåller ju flera övergripande teman men det mest dominerande är förlust, och hur vi människor hanterar den. Alla familjerna drabbas av lidande av olika storlek och slag, säger Simon Kaijser.

Vi gillar dramer som ser varje människa.

"De dagar som blommorna blommar” är duons tredje produktion – efter ”De halvt dolda” (2009) och ”Torka aldrig tårar utan handskar” (2012). Kaijser menar att deras samarbete har förfinats genom åren.

– Jag tycker att vi numera är ännu tryggare med den här associativa berättarformen, att vi har ett större självförtroende i det. Sedan kändes det faktiskt redan från början som att vi talade samma språk. Vi har ett liknande sentiment, den här känslosamheten. Vi gillar dramer som ser varje människa, förklarar Simon Kaijser.

Även Jonas Gardell framhåller att samarbetet fungerat väl redan från start.

– Inför ”De halvt dolda” kom Simon hem till mig och i stället för att nosa på varandra började vi arbeta på en gång. Vi förstod varandra, helt enkelt. Jag låter inte vem som helst tycka till kring mina manus men den jag släpper in litar jag på fullt ut. Då är jag oerhört prestigelös. Och med Simon bestämde jag mig omedelbart.

Jonas Gardell är aktuell med en ny tv-serie efter hyllade verken. Foto: Elin Åberg

Jonas Gardells tillit till kollegan har även påverkat vilka typer av manus han genom åren bestämt sig för att skriva.

– Eftersom mina manus består av många sammanlänkade delar är det viktigt att regissören får med allihop. Det går inte att säga: ”De här scenerna blev inte så bra, vi måste slänga dem”, för då faller allt. Simon är däremot så extremt skicklig under inspelningarna att jag vågar skriva ett svårt manus som jag litar på att han får ihop, säger han och fortsätter:

– Och för varje gång har jag skrivit svårare och svårare. Och den här gången skrev jag en så otroligt mångfasetterad berättelse. Men då blir det också en större utmaning att foga samman komponenterna till en helhet.

Både det som hänt tidigare och det som händer i nuet existerar parallellt.

Hur löste ni det dilemmat?

– Under efterbearbetningen gjorde vi några avgörande förändringar. En av familjernas historia skildrades i en onaturlig ordning, så vi lade om det i klipprummet. Sedan ändrade vi även vilken av rollfigurerna som agerar berättarröst. De punkterna var de viktigaste för att få historien att flöda.

Vad tillför de många tidslinjerna till berättelsen?

– En känsla av samtidighet. Som till exempel i slutscenen när allt knyts ihop, då känns det som att allting sker på samma gång. Både det som hänt tidigare och det som händer i nuet existerar parallellt. För mig är det en fullkomlig självklarhet att livet är så, säger Jonas Gardell och fortsätter:

– Jag känner mig faktiskt genuint stolt och mallig över slutversionen. Utan att ha tummat en millimeter på svårighetsgraden har vi lyckats skapa ett avancerat drama som samtidigt suger in tittaren. Och slutscenen är det vackraste jag någonsin skrivit. Det är en högtidlig scen som ackompanjeras av en hebreisk sorgebön. Där blir jag också lite stolt, att jag vid 55 års ålder vågar skriva så episkt. Jag tycker att jag har rätt att göra det vid det här laget.

Jonas Gardell berättar även om de tre kriterier han bestämt att allt hans skapande ska innehålla: mod, ambition och ”en stor risk att det går åt fanders”.

– Jag måste ta tillvara på den tiden jag har kvar. Om jag får 25 år till är jag 80. Det är ett mirakel om jag fortfarande skriver och skapar då. Det finns många som fortfarande gör det, men är det någonting mina berättelser har lärt mig så är det att jag aldrig får ta det för givet.

Läs mer: Tv-recension: Gardellserien ”De dagar som blommorna blommar” är ett rop på hjälp.