Ny rivningsvåg i fiktionen - därför gillar film- och serieskaparna att bryta den fjärde väggen

Systrarna Lister i dramaserien ”Gentleman Jack” har inte mycket gemensamt. Anne är flamboyant, berest, vetenskapligt bevandrad, sexuellt erfaren och har sinne för affärer. Dessutom bär hon hög hatt och tänker gifta sig med arvtagerskan på godset bredvid. Trots att dramat utspelar sig i början på 1800-talet. Marian, däremot, är konventionell, heterosexuell och oerfaren, men hon förstår en sak: att samhällsstrukturen håller på att förändras och att systern är en snobb. I en frukostbordsscen tar båda systrarna stöd för sina åsikter hos oss, sin publik i framtiden, genom att vid två separata tillfällen se rakt in i kameran med en blick som betyder: ”Ni ser vilken hopplös bakåtsträvare jag har att göra med.”

Suranne Jones i ”Gentleman Jack” Foto: Jay Brooks

Fjärdeväggenbrott har aldrig fallit sig så naturligt som de senaste tio, femton åren och just nu verkar allt vara tillåtet.

Att riva den så kallade fjärde väggen är alltid ett illusionsbrott och blir det ännu mer i ett kostymdrama från en tid när det inte fanns några kameror att titta in i (trots att det förstås gjordes hela tiden på teatern, inte minst i Shakespeares pjäser). Det är också ovanligt, kanske unikt, att två personer har ”tillgång” till kameran; det brukar bara finnas en bundsförvant för publiken att följa.

I enklare komedier och barnfilm har det väl alltid blinkats åt kameran och viskats små hemligheter då och då. Woody Allen tog med sig greppet in i A-komedin ”Annie Hall”, när han lägger ut en konspirationsteorisk monolog kring mordet på JFK och flickvännen konstaterar att han snackar för att slippa ligga med henne. Allen ser oss rakt in i kameran med ett avslöjat uttryck och suckar: ”My God, she is right.”

Woody Allen och Diane Keaton i ”Annie Hall” Foto: Rights Managed

I drama och thriller, som kräver mer känslomässig inlevelse från publiken och bygger på suggestion, har det suttit hårdare inne att bryta fiktionen på det sättet. Norman Bates läskiga lilla leende rakt in i kameran i slutscenen på ”Psycho” kom visserligen redan 1960 och var på sätt och vis också ett meddelande till framtiden, där självmedvetna psykopatmördare i ”American psycho” och ”Funny games”, gjorde publiken till vittnen och ofrivilliga medbrottslingar. Det blev inget avbrott i spänningen. Det skapade ingen Brechtsk ”verfremdung” eller distans. Tvärtom blev vi som publik mer insyltade och moraliskt tvivelaktiga än någonsin.

Som visuell förlängning av en berättarröst, med någon form av krycka eller lyssnare: en journalist, en psykolog, en förhörsledare, har tal rakt in i kameran alltid fungerat som en skarvlös del av fiktionen. Numer kan man föreställa sig ”lyssnare” i form av journalister, psykologer eller förhörsledare vare sig man får se dem eller inte. I ”I, Tonya” talar Tonya Harding direkt in i kameran utan någon redovisad journalist, vilket fungerar eftersom hon är omgiven av journalister. Detsamma gäller ”Vice”, ”The big short”, ”Wolf of Wall Street” med många fler. Det är inget man reagerar särskilt mycket på. Vi är vana vid att ha en kamera mellan oss och världen nu. Selfien, vloggen, den konstanta videoövervakningen, realityshowernas återkommande ”intervjuer”, där aktörerna plockas ut ur sitt ”drama” för att kommentera det, gör i själva verket fjärdeväggenbrott till en del av realismen.

Men redan ”Funny games”, ”Trainspotting” och ”Fight club”, som kom ut mellan -97 och -99, gjorde sig egentligen av med de kryckorna. Ingen journalist är närvarande hos psykopatpojkarna när de plågar ihjäl en slumpmässigt utvald familj, hos heroinisterna i Edinburghs knarkarkvartar eller hos den sömnlösa försäkringstjänstemannen i Wilmington, Delaware, men det skiter de i. Jag-generationen representerade sig själv och sålde in sina miserabla liv till oss med postmodern filosofi och munläder som speedade mäklare.

Kevin Spacey som Frank Underwood i ”House of cards” Foto: Patrick Harbron/Netflix

Traditionellt är det huvudpersonen som talar direkt till kameran och hon eller han ska gärna vara en i någon mening suverän karaktär. En som ligger steget före eller i alla fall tror sig göra det. Ibland är det ren narcissism som driver fram brottet av den fjärde väggen, som för Frank Underwood i ”House of cards”. Han är så uppfylld av sin egen diaboliska talang för maktspel att han bara måste berätta om det för någon. Så blir vi indragna i hans smutsiga intriger utan att kunna stoppa honom. Vi förförs, skäms över förförelsen och vill stöta bort honom, men blir förförda igen. (Att den nu utstötte Kevin Spacey spelade rollen i den amerikanska versionen blir nästan ett fiktionsbrott i fiktionsbrottet).

I ”Funny games” är berättaren en av psykopatpojkarna som med en blinkning mot publiken visar hur patetisk och löjligt de vettskrämda familjemedlemmarna beter sig innan de blir avrättade.

Men också när huvudpersonen är en nörd eller en ytligt sett vek person, som har gjort publiken till ett slags låtsaskompis, är positionen suverän. De är alla karaktärer som av olika orsaker blivit medvetna om livet som ett skådespel och därmed om sig själva som skådespelare. Det ger dem ett övertag.

Men att kunna vara på två ställen samtidigt betyder ju också att man inte är hel någonstans. Man är inte i livet, man står utanför det.

Det är ett också ett val manusförfattare gör när de bryter den fjärde väggen. De riskerar att publiken hamnar utanför dramats huvudfåra. Men vinsterna är många, särskilt i tider när det är viktigt att framhäva sin smarthet, vara genomskådande, inte låta sig manipuleras, att hålla distansen. En strid ström av sådana karaktärer, gärna ekvilibristiskt ironiska och spelade av Benedict Cumberbatch (”Sherlock”, ”Patrick Melrose”) figurerar i både film och tv, vare sig de pratar med kameran eller inte.

Benedict Cumberbatch som Patrick Melrose. Foto: Showtime/Sky/Kobal/REX

Ironi är ju svårare att sluta med än heroin, som Patrick Melrose konstaterar när han försöker tillfriskna från ett livslångt missbruk. Ironin håller besvärliga känslor borta och omgivningen på avstånd. Inte minst är det en fråga om stil och identitet. Vem skulle han, eller Rob från ”High fidelity” eller Fleabag från komediserien ”Fleabag” vara utan ironi? Om de skulle ta sig själva på allvar?

Vissa av de här karaktärerna är tudelade av en orsak. Melrose lät sitt medvetande lämna kroppen när han blev våldtagen av sin pappa som barn. Anne föddes queer och förstod tidigt att hon måste stå utanför sig själv för att inte krossas av omvärldens hån. Ända in i förförelsen av sin tilltänkta är hon på sin vakt och hon ljuger om sin sexuella erfarenhet. Men hon kastar en blick på oss i publiken som är väl medvetna om att hon har förfört kvinnor över hela Europa.

I den scenen gör författaren något som hon måste ha varit rätt säker på att hon skulle bli först med: Direkt efter blicken in i kameran vrider hennes älskarinna på nacken och undrar vad Anne tittar på. Det är ett raffinerat sätt att visa att miss Walker anar en lögn, men också att hon är på väg att komma innanför Anne Listers pansar på allvar.

Fleabag har ett närmare förhållande till fjärde väggen än någon annan och kommenterar allt som sker med små grimaser och dräpande repliker.

Wainwright blev inte först, för Phoebe Waller-Bridge använder samma trick i andra säsongen av ”Fleabag” och just det avsnittet sändes två månader tidigare. Dessutom med betydligt starkare effekt. Ingen kunde missa det. Fleabag är en modern, intellektuell medelklassflicka med förslumningstendenser som driver ett konkurshotat kafé och dövar sin sorg efter en död mamma och en död bästa vän med konstanta sexuella erövringar. Hon har ett närmare förhållande till fjärde väggen än någon annan och kommenterar allt som sker med små grimaser och dräpande repliker. Det pågår ostört hela säsong ett. Alla runtomkring henne är så upptagna av sina egna neuroser att de inte märker att hon inte är hundra procent närvarande.

Phoebe Waller-Bridge och Andrew Scott i ”Fleabag 2”. Foto: Copyright © ©Amazon/Courtesy Everett Collection / Everett Collection

I säsong två blir hon kär i en svärande, drickande irländsk katolsk präst, en rejäl utmaning för en tvångsmässig förförerska. Attraktionen ligger tät som kyrkorökelse i refektoriet när de två dricker gin&tonic på burk och diskuterar celibatets villkor. Han hoppas de kan vara vänner trots att de inte kan ligga. ”Det kommer att hålla i en vecka”, säger Fleabag till kameran, det vill säga oss, med ett överlägset leende. Men i nästa stund kommer hon av sig eftersom prästen verkar ha märkt vad hon gör. ”Vad var det där? Du försvann någonstans!” Fleabag ser skräckslaget på oss. Hur kan han se hålet i den fjärde väggen? Det existerar ju inte inom fiktionen!

Han ser inte bara att hon är emotionellt frånvarande; han ser själva formen för hennes överlevnadsstrategi. Eftersom han samtidigt sätter en gräns för hur nära hon får komma honom riskerar hon att bli ensam kvar med sina känslor, sin skuld och sin sorg. Detta får inte hända! Det är en extremt välgjord så kallad ”point of no return”. Vägen mot slutet är utstakad, både för Fleabag och för komediserien som verk. Det är modigt av Waller-Bridge att sätta verket på spel på det sättet. När hon har sagt adjö till kameran i sista avsnittet är broarna ordentligt brända.

Precis som ”Patrick Melrose” lockar serien in publiken med hjälp av huvudpersoner som är skoningslöst ironiska, för att sen gradvis låta dem bli nästan banala i sin nakenhet. Det var därför tv-författaren kastade om ordningen från Melrose-böckerna. Man ville ha den vuxna, sarkastiska, nedknarkade men underhållande Melrose först. Sen kan man släppa garden.

När ”Fleabag” är som bäst är den väldigt gripande och mycket brittisk. När hon blir för ironisk blir det brittiskt på ett lite tjatigt sätt och man kan börja längta efter Mickey i Netflixserien ”Love”, en annan vilsen sexmissbrukare som inte har någon fjärde vägg att tala med, inget klurigt alter ego att fly till. Som är hel och närvarande i all sin sårighet och samtidigt hur rolig som helst.

Att det är en präst och en irländare är inte helt oväsentligt i sammanhanget. Irländare antas enligt fördomen stå lite närmare den emotionella sanningen, hjärtats sång och prästen är ju förmedlare av Den Stora Berättelsen. Man kan se förälskelsen i prästen som en längtan efter ett nytt sätt att skriva, hundra procent närvarande i det som händer. Att skriva utan att gardera sig och kasta blickar på publiken är en troshandling. Risken är större att man blir som alla andra då, men chansen att göra något verkligt storartat ökar också. Då avslöjas vad man har i sig och inte. Det är läskigt på riktigt.