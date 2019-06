Nya dokusåpan där alla kan dejta alla

Just nu: spara 50%

”Jag vill ha en man som inte är rädd för att smutsa ner sig och ta i för min skull”, säger Hannah Brown. Hon är 24 år, före detta Miss Alabama och den som friarna ska charma i årets säsong av amerikanska ”The bachelorette”. På dagens dejt har männen delats upp i två lag för en rugbymatch. Axlar tacklas ur led, knän sparkas i ansikten. Den ultramaskulina stämningen kontrasteras mot Hannahs ljuvhet vid sidlinjen.

Ingen dejtningsserie sysslar så mycket med den här typen av urgamla troper som ”The bachelor”-franchisen. Men kärleks-tv:ns moderskepp är långtifrån ensamt i genren om att betona, och därmed också upphöja, en konservativ, heteronormativ bild av romantisk kärlek. Ända sedan det allra första lekprogrammet med dejtningstema, ”The dating game”, började sändas i USA på 1960-talet har kärlekssökande i rutan till 99 procent handlat om män som söker kvinnor eller, möjligen, kvinnor som söker män.

Program som ”Love island”, ”Ex on the beach”, ”Paradise hotel”, ”Bonde söker fru”, ”Ensam mamma söker”, ”Gift vid förs­ta ögonkastet” vilar alla på samma gamla grundkoncept. Vi som tittar belönar producenterna av programmen med att gång på gång bänka oss framför nästa avsnitt. För vi trivs med att se det vi känner igen. Där finns en trygghet i att om igen möta den bekanta proceduren av män som uppvaktar kvinnor, kvinnor som låter sig uppvaktas av män. Men samtidigt är den tryggheten också uteslutande. Alla som inte fullt ut känner att de bär på just den här värdekonservativa kärleksdrömmen blir utan någon att identifiera sig med.

Det är den här bristen som MTV nu äntligen gör ett vad det verkar uppriktigt försök att råda bot på. Till nya säsongen av dejtnings­såpan ”Are you the one?” har man för förs­ta gången bara rekryterat deltagare som definierar sin egen sexualitet som flytande. Eftersom formatet handlar om att alla medverkande också har en ”perfect match” i programmet som de ska hitta, får de nya förutsättningarna spännande konsekvenser.

Tidigare har tjejerna letat efter en kille, killarna efter en tjej. I den här säsongen kommer alla att kunna leta efter alla, med oändligt möjliga kombinationer av ”perfekta par” som följd. Det är som upplagt för riktigt bra tv, samtidigt som premissen ”queer dejting-tv” är typ historisk.

Visst har hbtqi-personer tidigare synts i dokusåpor med kärlekstema. Men i de allra flesta sammanhang har de i så fall tvingats medverka på heteronormativitetens villkor. När homopar gift sig i ”Gift vid första ögonkastet” har produktionerna varit mycket noga med att skildra deras relationer precis likadant som de strejta parens. Detsamma gäller när tjejer träffat tjejer och killar killar i ”Första dejten”. Som om tv-producenterna tänker att vi som kollar inte klarar av ett normbrytande som är alltför stort.

I andra fall har queera personer presenterats som exotiska inslag. Minns när bisexuella deltagare första gångerna dök upp i ”Paradise hotel”, och den förvirring som uppstod kring hur ett ickehetero skulle välja på parceremonin. Eller ännu värre: det absolut bisarra formatet ”Playing it straight”, där en kvinna genom att dejta en rad män skulle gissa vilka som var bögar.

MTV:s satsning är något annat. Frågan är om någon annan medieaktör av den storleken har gjort ett lika omfattande arbete med inkludering och medvetenhet som den före detta musikkanalen. Redan 2017 tog de bort kategorierna ”manlig” och kvinnlig” från sin film- och tv-gala, och i program som ”Catfish” diskuterar man ofta allt från transfrågor till homofobi.

När man nu lanserar en verkligt normbrytande dejtningssåpa presenterar man även Dr Frankie, en relationsexpert som kommer att finnas tillgänglig för deltagarna och även synas i rutan. Mycket tyder på att nya ”Are you the one?” faktiskt är ett seriöst försök att göra modern kärleks-tv för alla. Svenska producenter borde titta och låta sig inspireras.

Åttonde säsongen av ”Are you the one?” börjar sändas den 26 juni på MTV.