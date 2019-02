”Jag har hört mycket om dig, men jag har inte sett någon av dina filmer. Du förstår, film är inte riktigt min grej, jag går aldrig på bio...”

Så löd påve Franciskus öppningsreplik vid första mötet med Wim Wenders 2016. Tre år tidigare hade den tyska regissören fått ett udda erbjudande från chefen för Vatikanens tv-center: ”Vi ger dig direkt access till påven om du själv finansierar och spelar in en helt oberoende och självständig dokumentär.”

Våren 2018 sitter den tyska regissören med en färdig dokumentär om den 266:e påven på Cannes filmfestival. Den tyska regissören är fortfarande märkbart rörd och starstruck av jesuiten Jorge Mario Bergoglio från Argentina som sedan 2013 är känd som Påve Franciskus.

– Han har en kraft i rummet som man känner rent fysiskt. Jag har spenderat två år med denna mans ord – och det har förändrat mig totalt. Jag har tagit hans humanistiska budskap personligt och frågade mig om även jag kunde ändra saker i mitt liv. Det kunde jag, säger Wim Wenders på hotell Carlton i Cannes.

Kärnan i ”Pope Francis – a man of his word” är fyra intensiva långsittningar där Påven får förmedla sitt kärleksbudskap och ger sin syn på globala utmaningar, klimathotet, flyktingkrisen och pedofilskandalerna inom katolska kyrkan. Djupintervjuerna där Påven pratar in i kameran klipps mot bilder där Wenders och hans team följt påven när han möter sina anhängare världen över – i flyktingläger, favelas, fängelser och i den amerikanska kongressen.

Påvens extremt modesta livsstil har inspirerat mig och min fru att göra oss av med en massa onödiga saker. Och det var en befrielse!

I dokumentären framstår Påve Franciskus som en modest man med påfallande liberala värderingar som också kostar på sig att skämta om svärmödrar och varnar för överkonsumtion. I en av filmens mest spända scener varnar han obekväma kyrkoledare för fåfängans frestelser och att fastna i lyxfällan. För att föregå med gott exempel åker han hellre i en begagnad Fiat Panda i bästa Mr Bean-stil istället för att sitt i vräkiga Mercedes eller limousiner.

– Han gillar att visa att vi inte behöver allt detta onödiga överflöd och symboler för rikedom. Han extremt modesta livsstil har också inspirerat mig och min fru att göra oss av med en massa onödiga saker. Och det var en befrielse! säger Wenders och drar en lättnadens suck.

Wim Wenders gjorde 4 intensiva 2-timmars intervjuer under arbetet med "Pope Francis – a man of his words”. Foto: SplashNews.com

Villkoret för att göra filmen var att det inte skulle finnas några frågor som var tabu att ställa. Inte heller kring den stora elefanten i det katolska rummet – de utbredda och återkommande pedofilskandalerna bland präster på många håll runt om i världen.

– Jag kände ju till hans syn på detta, men blev ändå nästan chockad över hur rasande och känslosam han var kring detta. Samtidigt kände jag hans starka frustration över att han inte kan flytta detta enorma maskineri snabbt nog, berättar Wenders.

Vissa kritiker menar att dokumentären är lite för underdånig och sockersöt, ett försök att omvända de ännu inte frälsta. Wim Wenders tycks vara beredd på frågan och tar invändningarna med ro.

– Många dokumentärer görs för att skapa förändring, men min ingång i genren är att jag vill dela något jag älskar som till exempel när jag gör filmer om Buena Vista Social Club, Pina Bausch eller Sebastião Salgado, säger han och fortsätter:

– Inte heller “Pope Francis...“ är någon kritisk avhandling. Även om jag inte hade för avsikt att glorifiera så vill jag visa honom i bästa möjliga ljus. Och jag är verkligen enormt imponerad av Påve Franciskus kraft och mod. Ingen tidigare Påve har vågat göra det som han gör, förklarar Wim Wenders.

Han förnekar också att filmen är ett instrument för att omvända tittarna till katolicismen.

– Både påven och jag var helt överens om att filmen ska tala till alla. Budskapet är att vi alla är jämlika i ett globalt brödraskap. Vi sitter i samma båt – och om vi inte ser detta så kommer vi alla att gå under, säger Wenders.

Även jag övervägde att studera teologi på 60-talet men som student under 68-rörelsen upptäckte jag rock’n’roll, filmer och socialismen

Mötet med påven har också gett honom en andlig nytändning. Han växte upp i ett katolskt hem i Düsseldorf efterkrigstidens Tyskland. Hans pappa hade planer på att bli präst, men valde istället att tjäna sina medmänniskor via läkaryrket.

– Även jag övervägde att studera teologi på 60-talet men som student under 68-rörelsen upptäckte jag rock’n’roll, filmer och socialismen, ler Wenders.

Efter utflykter i psykoanalys, buddism och östliga religioner landade han till slut i protestantismen.

– Fast i dag kallar jag mig ”kristen” och tror på den ekumeniska rörelsen, jag går både i protestantiska och katolska kyrkor och gör ingen stor skillnad på olika religioner. Min favorittänkare från 1900-talet är den judiske filosofen Martin Buber. Och min favorit på 2000-talet är franciskansk teolog från Sydamerika - påve Franciskus, säger han.

Den tyska regissören vill också lyfta fram påvens andliga släktskap med Den Helige Franciskus av Assisi som blivit en symbol för solidaritet med samhällets olycksbarn – de utsatta, fattiga och sjuka. Dokumentären öppnar med svart-vita spelscener som presenterar den italienska tiggarmunken som grundade franciskanorden i början av 1200-talet.

– Precis som sin förebild ser påve Franciskus kyrkan som ett instrument för gemenskap och inte makt. Att ta namnet ”Franciskus” är hans sätt att försöka återställa kyrkan till dess ursprungliga betydelse efter Jesu död. Han är övertygad om att Gud mer än något annat uppenbarar sig för oss i andra människor, säger han.

Wim Wenders är medveten om att det också finns ett starkt motstånd inom Vatikanen mot Påvens radikala framtoning men tror inte att det går att flytta klockan tillbaka.

– Den katolska världen är inte längre så eurocentrerad som den varit tidigare – att Franciskus är den första Påven från södra hemisfären är ett bevis på detta. Jag tror att han har flyttat kyrkan så mycket framåt att det är nästan omöjligt att gå tillbaka till det gamla.

”Pope Francis – a man of his word” finns att hyra eller köpa på Viaplay och SF Anytime .

Påve Franciskus Född Jorge Mario Bergoglio 1936 i Buenos Aires, Argentina. Son till föräldrar som invandrat från Italien. Arbetade som kemisk tekniker och nattklubbsvakt innan han påbörjade sin prästutbildning och inträdde i Jesuitorden. Under namnet påve Franciskus är han katolska kyrkans 266:e påve, biskop av Rom och Vatikanstatens statschef. Efterträdde påve Benedictus XVI:s 2013 och var dessförinnan ärkebiskop av Buenos Aires. Franciskus är den förste påven från Latinamerika, och den förste som tillhör Jesuitorden. Franciskus är den förste jesuiten på påvestolen och den förste icke-europé som valts till påve sedan Gregorius III år 741. Han antog sitt påvenamn till helgonet Franciskus av Assisis ära. Visa mer