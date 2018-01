Östlund tror på Golden Globe-vinst

Natten till måndag svensk tid hålls den prestigefulla Golden Globe-galan i Los Angeles under ledning av Seth Meyers, och i år finns Sverige representerat både bland prisutdelare och nominerade.

Alexander Skarsgård är nominerad i kategorin bästa manliga biroll i kategorin tv-serie, miniserie eller tv-film för sin roll som den våldsamme hustrumisshandlaren Perry Wright i tv-serien "Big little lies". Ruben Östlunds film "The square" är nominerad i kategorin bästa icke engelskspråkiga film. Dessutom ska svenska stjärnskådespelaren Alicia Vikander dela ut pris, enligt Variety.

Ruben Östlund är på plats i Los Angeles för att närvara vid galan.

– Det ska bli roligt att gå dit med Erik (Hemmendorff, reds anm) och Claes (Bang, reds anm). Tyvärr får mina döttrar vänta på hotellet, de är bara 15 år så de fick inte följa med. Det är klart att man går dit med förhoppningarna om att vinna, men man vet aldrig hur det går. Det är väldigt roligt att vara nominerad, helt enkelt, säger han.

Har du förberett något tacktal?

– Litegrann har jag tänkt på vad jag ska göra. Jag kommer väl att fundera lite mer framöver också. Jag tror att vi har ganska bra chanser, faktiskt. Jag tror att vi ligger ganska bra till, säger Ruben Östlund.

Det har tidigare rapporterats om att flera kvinnliga skådespelare ska klä sig i svart på galan för att protestera mot de sexuella trakasserier och övergrepp som skakat Hollywood under hösten. Ruben Östlund säger att de har försökt kolla upp hur det ser ut bland de manliga deltagarna.

– Det verkar som att männen har svart på sig redan från början. Men jag har hört om att de har diskuterat det där, säger Ruben Östlund.