På djupet i Whitney Houstons hemligheter

Det gick en chockvåg långt utanför musikvärlden när superstjärnan Whitney Houston hittades död i ett badkar på Beverly Hilton Hotel den 11 februari 2012.

Den officiella dödsorsaken var drunkning efter hjärtfel som kunde kopplas till ett långvarigt kokainmissbruk. Vid 48 års ålder var livet över för den gudabenådade soulsångerskan med det helvetiska privatlivet.

Sex år efter hennes bortgång kommer ”Whitney”, den första officiella Whitney Houston-dokumentären. Till skillnad från Nick Broomfields mer spekulativa ”Can I be me?” (finns på Netflix) så har MacDonald haft familjens välsignelse och tillgång till den närmaste kretsen.

– Utmaningen med ”Whitney” var att göra en seriös film om någon som folk inte tar på allvar. Jag ville inte behandla henne på det där sensationslystna sättet utan snarare väcka sympati och förståelse, säger Kevin MacDonald som sitter på en strandlounge strax efter världspremiären i Cannes.

När Oscarsproducenten Simon Chinn (”Searching for Sugarman”, ”Man on wire”) först frågade den skotske regissören om han ville ta sig an Whitney Houston tackade McDonald nej.

– I ärlighetens namn är jag inget stort fan av hennes musik även om jag gillar några av hennes låtar på ett lättsamt sätt. Men jag blev fascinerad av att alla har fördomar om henne, att varken hon själv eller hennes musik ansågs som cool, och att hon själv var en självdestruktiv knarkare, säger MacDonald som tidigare har gjort dokumentärer om Bob Marley och Mick Jagger.

Framför allt var det mötet med Nicole David – Whitney Houstons agent från mitten av 80-talet fram till det tragiska slutet – som till sist fick den skotska regissören på kroken.

– Nicole förklarade att hon älskade Whitney mer än någon annan artist som hon hade jobbat med. Samtidigt förstod hon lika lite som någon annan varför det slutade som det gjorde. Alltsammans förbryllade mig och jag insåg att det fanns ett stort mysterium här som rör psykologiska frågor som ”the secret of the heart”, människans ovetbarhet, om vad det innebär att inte känna sig själv, säger MacDonald.

Särskilt fascinerad är han över Houstons legendariska framträdande på Super Bowl 1991 i Tampa mitt under Gulfkriget. Inför en flaggviftande publik, en gigantisk annons med Marlboroughmannen och jetplan som svepte fram i luften, framförde hon sin legendariska soulversion av nationalsången ”Star spangled banner”.

– Det var ett fullständigt makalöst framträdande som också förändrade innebörden av låten, hon lyckades med konststycket att förvandla en sång som hyllade USA:s makt och militära styrka och associerades med förtrycket av afroamerikaner till en sång om frihet och frigörelse. Det var inte bara genialiskt rent musikaliskt utan också socialt och politiskt – utan att intellektualisera, säger MacDonald entusiastiskt och fortsätter:

– Mitt i denna tablåbild för det grasserande senkapitalistiska amerikanska konsumtionssamhället lyckades hon förmedla känslor som var som en adrenalinspruta i hjärtat.

Whitney Houston Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå

Den stora utmaningen för MacDonald var att Whitney Houston knappt lämnade några personliga ledtrådar efter sig; hon varken skrev självbiografiska låtar eller dagböcker och gav endast ytliga intetsägande svar i intervjuer.

– För en filmskapare var allt mycket frustrerade, men också fascinerande. Det triggade mig också att försöka lösa gåtan. Som vanligt fanns nyckeln i barndomen…

Vad skulle du säga är Whitney Houstons ”Rosebud-ögonblick”?

– Det handlar snarare om anti-Rosebud-ögonblick. Något hon aldrig fick i barndomen och aldrig lyckades få. Det är ingen slump att jag både börjar och slutar filmen med låten ”Home”. För henne handlar allt om ”hem”– en längtan efter trygghet och kärlek, säger han.

”Whitney” gräver också upp en djupt begravd familjehemlighet – som barn utsattes sångerskan för sexuella övergrepp av en nära släkting.

– Under mitt arbete med filmen hade jag en gnagande känsla av att det var just så det låg till, men det var först i slutet av inspelningen som jag lyckades att få människor i hennes närhet att prata om det. För mig förklarar det en hel del när det handlar om hennes drogmissbruk, sexualitet och föräldrarelation.

”Whitney” fungerade också som ett slags sanningskommission bland människor som lärt sig ljuga i 30 års tid för att ”skydda” Whitney Houston vars liv hade förvandlats till ett slags bisarr skandalsåpa. Totalt intervjuades ett sjuttiotal personer, ett trettiotal klipptes genast bort för att MacDonald upplevde att de inte talade sanning. ”Whitney” blev också som rena terapisittningen för bröderna Gary Garfeld och Michael Houston som öppnar upp sig totalt framför kameran.

– Efteråt sa flera att detta var terapin de skulle ha haft för evigheter sedan. Det är ju bra, men det är ju egentligen inte min roll som filmskapare att ge gratisterapi, säger MacDonald och ler.

Houstons komplexfyllda och struliga ex-make Bobby Brown väljer att stoppa huvudet i sanden. I filmens mest spända scen blir Brown mycket irriterad och ljuger rakt in i kameran: ”Hon hade inget med droger att göra.”

– Till skillnad mot vad han själv kanske trodde så var han tydligen inte tillräckligt mogen för att reflektera på ett objektivt sätt och vara ärlig. Han var trevlig mot mig, men tycks fortfarande vara förvirrad, arg och sårad, säger MacDonald.

Bobby Brown och Whitney Houston. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå

Det ligger nära till hands att jämföra ”Whitney” med några andra samtida dokumentärer om plågade kvinnliga artister, som ”What happened Miss Simone?”, ”Amy” och ”Matangi/Maya/M.I.A”. Fast Kevin MacDonald tycker att det är mer intressant att placera Houston i samma kontext som Prince och Michael Jackson.

– Hur kommer det sig att de tre största svarta artisterna från 1900-talet alla levde isolerade med uppfuckade liv och dör inom loppet av några år av orsaker som kan kopplas till drogmissbruk. Ingen av dem var heller intresserad av politik eller sociala frågor – allt handlade om hedonism och att roa sig. Likheterna fascinerar mig oerhört, säger Kevin MacDonald.

Själv har han en teori som handlar om det sociala sammanhanget och de alla var en produkt av ”the great migration” mellan första världskriget och 1970-talet då sex miljoner afro-amerikaner flyttade från södern till de norra delstaterna i jakten på ett bättre liv – dödströtta på rasism, intolerans och lynchningar.

– Whitneys föräldrar var politiska och rasmedvetna personer som slogs för sina rättigheter – och samtidigt skyddade sina barn mot de svårigheter de själva hade upplevt. Det är som om barnen har reagerat mot detta genom att vara helt apolitiska. Det fanns också en förvirring kring ras och tillhörighet - samtidigt som de var en del av mainstreamkulturen på MTV så var de ändå inte helt accepterade. Allt sammantaget skapade en oerhörd identitetsförvirring.

Vad tycker du att ”Whitney” säger om det amerikanska samhället?

– Jag tycker att brodern Gary sammanfattar det perfekt redan i början av filmen: ”Det finns en massa hemligheter i vår familj och när man inte hanterar dem så försvinner de aldrig.” Det säger egentligen allt.

Läs mer: Kanye kritiseras för drogfylld Whitney-bild Whitney Houston Född den 9 augusti 1963 i Newark, New Jersey. Död den 11 februari 2012 i Beverly Hills i Kalifornien. Dotter till gospelsångerskan Cissy Houston, kusin till sångerskorna Dionne och Dee Dee Warwick. Aretha Franklin var hennes gudmor. Upptäcktes vid 11 års ålder som solosångerska i gospelkören vid New Hope Baptist Church i Newark. Med över 25 miljoner sålda exemplar blev debutalbumet ”Whitney Houston” från 1985 det bästsäljande debutalbumet av en kvinnlig musiker. Houston är också en av de mest prisade artisterna med bland annat sex Grammy. Hon var en av historiens bäst säljande artister med över 170 miljoner sålda album med hittar som ”The greatest love of all", "I wanna dance with somebody", ”I will always love you", ”How will I now".