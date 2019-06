Peter Stormare om sju stora roller: Sprutade ut blod överallt – allt blev fel

Just nu: spara 50%

1. ”The big Lebowski”, Joel och Ethan Coen (1998)

Peter Stormares rollfigur: Nihilist #1, Uli Kunkel/'Karl Hungus'

”En väldigt skruvad och rolig inspelning där jag fick improvisera fram stora delar av dialogen. Som till exempel när min tyska nihilistiska rollfigur hotar Lebowski och ber att få pengar på parkeringsplatsen:

'I don't have any money'

'I don't care, give it anyway!'

En annan bisarr scen jag minns var när min rollfigur hotar med att ett slags mårddjur ska bita testiklarna av ”The Dude” (Jeff Bridges) som sitter i ett badkar. Lite långsökt att ett mårdjur skulle komma på tanken, haha. De flesta som är födda i Europa får spela den här typen av konstiga rollfigurer, men det är oftast de roligaste att göra”.

Peter Stormare som Gaear Grimsrud i ”Fargo” Foto: Gramercy Pictures

2. ”Fargo”, Joel och Ethan Coen (1996)

Rollfigur: Gaear Grimsrud

”Före scenen skulle vi testa apparaten, och ingenting funkade - det sprutade ut blod överallt och allt blev fel. Vi fick spela in andra scener istället den dagen. Coen-bröderna blev lite irriterade på teamet som skulle fixa maskinen: 'Ni har haft tre veckor på er, se till att det funkar imorgon!”. Vi använde riktigt ben från kyrkogården... skojar. Nej det var ett slags plast, frigolit med plast utanpå, blodet var och Heinz spagetti med tomatsås”

Peter Stormare som den ryska kosmonauten Lev Andropov i ”Armageddon”. Foto: Touchstone Pictures

3. ”Armageddon”, Michael Bay (1998)

”Detta var lite kul eftersom det egentligen inte fanns några repliker för min ryska astronaut. Det var jag och Michael Bay som hittade på repliker och improviserade. När filmen visades för agenter och filmbolag så var den nästan tre timmar lång. Bruce Willis representanter tyckte att deras klient var med för lite och krävde att de skulle klippa ner scener med mig, Owen Wilson och Steve Buscemi. Och filmbolaget ville absolut klippa scenen när jag sa min egenhändigt påhittade replik: ”Amerikanska komponenter. Ryska komponenter. Alla gjorda i Taiwan!”. Men Michael Bay kämpade för att den skulle vara kvar. Det händer fortfarande att folk kommer fram och drar den repliken för mig”

Peter Stormare som Dieter Stark i ”The lost world: Jurassic park” Foto: Universal/Amblin/Kobal/REX

4. ”The lost world: Jurassic park”, Steven Spielberg (1997)

Rollfigur: Lev Andropov

”Steven Spielberg har alltid någon förlaga till sina rollfigurer, jag var någon holländsk prisjägare. Han frågade vad han skulle heta. Du heter ju Peter så vi tar ett tyskt namn, så det blev ”Dieter Stark”. Han blev uppäten av de här små Compsognathus, en klassisk scen. Alla kids gillar den här filmen. Det var en häftig inspelning.”

Peter Stormare och Cloris Leachman i ”American gods 2” Foto: Jasper Savage/Starz/Amazon/Kobal

5. ”American gods” (2019)

Rollfigur: Cherzborg

”Här spelar jag Cherzborg, en variant av asaguden Tor som finns ju i många skepnader på olika ställen i norra kontinenten. Detta är en mer slavisk Tor, som är lite roligare eftersom han har en tvillingbror när den ena är god är den andra en elaking - och vice versa. I den här scenen spelar jag mot Clorice (Leachman) – en fantastisk, helt enastående skådespelare som är långt över 90 år och så jävla kul. När vi förberedde oss för tagningar och kameran inte var igång så viskade hon i mitt öra: 'Du stinker Peter, har du någonsin hört talas om deodorant?”. Jag hoppas att jag får fortsätta tills jag är 93.”

Mary Loiuse Parker och Peter Stormare i ”Blacklist” Foto: ©NBC/Courtesy Everett Collection

6. ”The blacklist (2014)

Rollfigur: Milos 'Berlin' Kirchoff

”Haha, jag kommer inte ihåg mycket om detta, jag var bara med i sju avsnitt. Men det var kul att de ibland för in rollfigurer som också får en egen handlingsbåge. Ofta tar man ju bara in gästskådespelare i ett avsnitt för att ta livet av dem, men jag fick spela en hel del scener mot James Spader. Det var riktiga möten där jag fick bryta lite arm mot honom innan jag blev utskriven ur serien. Det var väldigt kul att spela mot Spader som kommer från teatern precis som jag. Vi hade flera scener som vi skrev om så att de blir bra. Han vet att man måste hålla sig till sin karaktär. Tillsammans skapade några jävligt bra scener.”

Rollfiguren Ingmar i ”Swedish dicks” Foto: C Gustavsson/Lionsgate/Kobal/REX

7. ”Swedish Dicks” (2016-2018)

Rollfigur: Ingmar

”Detta är ju min egen serie. Jag ville göra något om lite udda svenskar i Los Angeles och visa staden från den vackra sidan. Ingen känner ju till LA utan skylten, palmer och Rodeo Drive. Jag ville visa från den vackra sidan jag känner. Han hette Dick, men heter Ingmar, första fallet är en svensk blir ett team. Namnet var uppfunnet redan från början. USA är ett namn som folk skrattar åt. Jag hoppas att det kommer en tredje säsong, men vi får vänta lite, det är svårt att samla alla fyra skådespelarna samtidigt...”