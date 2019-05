Quentin Tarantino manar till kamp mot spoilers

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Måndagsmorgonens finalavsnitt av ”Game of thrones” har gett nytt bränsle åt den gamla debatten om spoilers. På måndagen gav sig även Quentin Tarantino in i spoilerdiskussionen inför världspremiären av ”Once upon a time in Hollywood”. Under hashtaggen #NoSpoilersInHollywood lät regissören publicera följande brev på Twitter:

”Jag älskar film. Ni älskar film... Jag är exalterad över att vara i Cannes för att dela 'Once upon a time in Hollywood' med festivalpubliken. Skådespelarna och teamet har jobbat så hårt för att skapa något originellt och jag kan bara be alla att undvika att avslöja handlingen”.

Den emotsedda filmen premiärvisas tisdag den 21 maj, utspelar sig i Hollywood film- och tv-värld i slutet av 60-talet med Leonardo DiCaprio och Brad Pitt i huvudrollerna.

