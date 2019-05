Quentin Tarantino: Ofattbart hur Charles Manson fick dem att begå morden

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Kaos. Trängsel. Alla måste vara där, för det blir inte mer Cannes än en presskonferens med festivalälsklingen Quentin Tarantino. Och på podiet bredvid honom: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, och Margot Robbie.

Alla stämmer in i DiCaprios beskrivning av ”Once upon a time in Hollywood”:

– Det är ett kärleksbrev till filmindustrin.

Filmen kretsar kring en hemsk episod i Hollywoods historia, Mansonmorden 1969, då medlemmar i den kultliknande Mansonfamiljen utförde flera närmast rituella mord. Skådespelaren Sharon Tate – Roman Polanskis gravida fru – och flera av deras vänner blev offer.

DiCaprio spelar den korkade b-stjärnan Rick Dalton, Brad Pitt hans stuntman, vän och medhjälpare Cliff. De rör sig i samma miljöer som den betydligt mer framgångsrika Polanski. Margot Robbie spelar Sharon Tate.

Varför fascinerar morden fortfarande efter alla dessa år?

– Bra fråga, svarar Tarantino under presskonferensen.

– För att de är så ofattbara. Hur fick Charles Manson dessa unga kvinnor, och någon man, att göra detta? Det är ofattbart. Och det blir bara mer obegripligt ju mer man sätter sig in i det.

Filmen har fått ett gott mottagande. Den är inte vad man väntar sig. Filmer om filmbranschen brukar frossa i nedrighet och falskhet och karriärhunger. Sådant syns knappt till här – det är en skildring av ett Hollywood där alla gnor på så gott de kan.

DiCaprio och Pitt spelar två förlorare som hanterar sin situation på olika sätt. DiCaprio blir förtvivlad när han ser karriären rinna ut i sanden, Pitt tar dagen som den kommer. Men DiCaprio försvarade sin korkade rollfigur Rick. Är Rick något bra egentligen, undrar en journalist?

DiCaprio förefaller komma av sig något. Sen:

– Hell, yeah. Rick Dalton är en toppskådespelare!

Stjärnorna står på sina mindre lyckligt lottade kollegors sida:

– Vi har alla som sitter här en gång känt oss som outsiders i branschen, säger DiCaprio.

– Jag ser de här två rollfigurerna, Rick och Cliff, som en person. Det handlar egentligen om skillnaden mellan att acceptera eller inte acceptera – om man kan acceptera var man hamnat, vilka val man gjort. Rick är rent komisk i sin tendens att känna sig orättvist behandlad och motarbetad av själva livet. Cliff har kommit över allt sånt, säger Brad Pitt.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio och Quentin Tarantino på podiet. Foto: Sebastien Berda/AFP/TT

DiCaprio menar att Tarantino känner branschen – inklusive dess b-skådisar:

– Vi fick studera skådespelare som Ralph Meeker och andra som Tarantino verkligen uppskattar för deras personliga talang. De har bidragit till hans katalog av film- och tv-upplevelser. Det här är hans kärleksbrev till branschens outsiders. Det var i alla fall det som jag tyckte var mest rörande i historien.

Tarantino gav Pitt och DiCaprio ”en hel bibel” med bakgrundshistoria till rollfigurerna. Det var stor hjälp, särskilt när de improviserade i filmerna. Många har sett spår av gamla Tarantinofilmer i denna.

– Ja, vad gör man, säger Tarantino. Det var inte meningen att det skulle bli så här löjligt självupptaget. Men mycket jag gjort tidigare envisades med att dyka upp.

Den första som läste manus var Tarantinos regiassistent Bill Clark, som varit med länge:

– Han kom hem till mig och tog manuset: ”Ok, så det här blir nummer nio, va?” Han satte sig vid poolen och läste, och så kom han tillbaka: ”Damned! Nummer nio är som alla åtta hoplagda!”

Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i ”Once upon a time in Hollywood”. Foto: Andrew Cooper

Det klassiska sättet att beskriva Mansonmorden är att de satte punkt för känslan av oskuld. Detta hade varit hippie-eran, alla hade trott varandra om gott, och så gjorde ett gäng urspårade hippies detta. Den tolkningen hörs också från skådespelarna under presskonferensen.

Till skillnad från Pitt och DiCaprio spelar Margot Robbie en gestalt baserad på en verklig person. Hur många av Sharon Tates filmer hade Robbie studerat?

– Jag gör alltid research. Men det viktigaste för mig är att förstå vilken funktion min rollfigur har i berättelsen.

Robbie ser henne som ”historiens hjärta, en stråle av ljus”. Roman Polanski förekommer knappt i filmen, han var i London vid tiden för morden. Flera som sett filmen har reagerat på att Robbie har förvånande lite att göra, och nästan ingen dialog. När frågan kommer upp på presskonferensen – är inte Margot Robbie underutnyttjad? – blir Tarantinos svar var kort och kallt:

– Jag förkastar totalt den hypotesen.

Robbie försöker släta över:

– Jag tycker att de stunder jag fick på scenen gav mig tillfälle att hedra Sharon. Jag tycker inte att man skulle ha grävt ner sig mer i henne. Som Brad just sa, filmen handlar om förlusten av oskuld.

Ett kärleksbrev till branschen är det, alltså, och ett kärleksbrev till den tiden också, kanske? När hade de alla helst levat?

– Vilken tid som helst innan mobiltelefonerna, säger Quentin Tarantino med stor övertygelse.

