Rachel McAdams: ”Den mest känslosamma sexscenen jag någonsin gjort”

Det verkar vara något visst med Rachel McAdams och The Cure. I Richard Curtis småflamsiga romkom ”About time” (2013) har hon en romans med Domhnall Gleeson till tonerna av The Cures ”Friday, I’m in love”. Det brittiska goth-pop-bandet har också en helt avgörande roll i Sebastian Lelios ”Olydnad” – ett kärleksdrama som utspelar sig i trångsynta judisk ortodoxa kretsar i norra London. Cure-sångaren Robert Smith kommer med de förlösande orden som väcker liv i en gammal förträngd tonårsromans mellan Rachel McAdams och Rachel Weisz. När ”Lovesong” – som av en händelse – spelas på radion är det som om att öppna en dammlucka av uppdämt och undertryckt begär: ”Whenever I'm alone with you/ You make me feel like I am home again” blir ett slags Madeleine-kaka som slungar det förbjudna kärleksparet tillbaka till deras hemliga ungdomspassion i 80-talets England.

– Jag tyckte att det var hjärtskärande att läsa manuset och samtidigt så inspirerande att se dessa rollfigurer förändra sina liv. Det är en kärlekshistoria om folk som ska kunna älska dem det vill utan att ge upp sitt liv eller frihet, om valet att välja sitt liv. Det är universella teman som de flesta kämpar med, menar Rachel McAdams och tillägger:

– Och jag älskar Rachel Weisz, vi hade bara jobbat en dag för länge sedan det var inte tillräckligt. Jag hade också sett Sebastians mästerliga ”Gloria” och ville ta chansen att jobba med honom, säger Rachel McAdams på en telefon till Los Angeles.

Tidigare i år vann den chilenske regissören en Oscar för ”En fantastisk kvinna” som kretsar kring transpersonen Marina i Santiago. Nu har han alltså tagit sig an Naomi Aldermans roman som utspelar sig i en sträng judisk ortodox församling i norra London. Lelio har beskrivit det som om han behandlade en science-fiction-historia – ”som om jag var en alien som besökte en annan värld”.

Rachel Weisz spelar Ronit – det svarta fåret som brutit med släkttraditionen och sedan länge lever ett sekulärt liv som modefotograf i New York. När hon tvingas återvända för att begrava sin pappa som var mäktig rabbi, upptäcker hon att hennes gamla vän, David, är gift med Esti (Rachel McAdams). Estis strikt inrutade religiösa tillvaro ställs totalt på ända när hon återser den eldiga Ronit. Hennes uppenbarelse får Esti att kasta den religiösa peruken och släppa ut håret.

– Jag hade aldrig gjort en lesbisk rollfigur tidigare, kanske missade jag något men tänkte aldrig i termer av gay eller strejt. Den enda som var intressant var det orättvisa förtrycket av deras kärlek och sexualitet. Sebastian hade en idé om att de var ett slags spegelbilder av varandra, hoplänkade tvillingsjälar som kunde ha bytt plats med varandra. Jag försökte föreställa mig hur det skulle kännas att ha vara tvungen att ge upp någon hon älskar för någon annat som hon älskar, berättar Rachel McAdams.

Inte minst har parets sexscen väckt uppmärksamhet. Under världspremiären blev ”Olydnad” genast omtalad som ”filmen där Rachel Weisz spottar Rachel McAdams i munnen”. En av årets mest omtalade sexscener, ett uthållighetstest som är helt avgörande för rollfigurernas utveckling och filmens intrig.

– Alltför ofta brukar sexscenerna vara där för sin egen skull. Här är det hjärtat av historien. En katalysator för förändring för min rollfigur – ett ögonblick där hon upptäcker vad hon är och hur länge hon har förträngt sin läggning. Filmen skulle inte överleva utan scenen – och det är ovanligt för en sexscen, säger Rachel McAdams.

Rachel McAdams. Foto: Xavier Collin/Image Press/Splash

Sebastian Lelio har berättat hur han gick som katten kring het gröt inför sexscenen. Till slut tog han mod till sig och samlade aktriserna. Han presenterade också en detaljerad storyboard som var egna skisser som inspirerats av den erotiska italienska serietecknaren Milo Manara.

– Haha, det bidrog till att vi kände oss bekväma och fattade hur vi skulle ta oss från A till B. Det var de mest känslomässiga och energiladdade sexscener jag någonsin har gjort. Det fanns också ett slags kamratskap där vi också kände oss trygga och fria. Allt det där som man gillar med att vara kvinna fanns i den scenen. Jag gillade också att den var både provokativ och intim på samma gång, säger Rachel McAdams som avslöjar att Rachel Wisz saliv i själva verket var olja med litchi-smak.

Inspelningen av ”Olydnad” gav henne en unik insyn i det religiösa livet i ortodoxa kretsar. Förutom att läsa förlagan, så fick hon hjälp av konsulter, gästade shabbath-middagar och läste judiska hemmafruars bibel.

– Jag växte upp som protestant, men hade lite erfarenhet med religion och ifrågasatte den mest. Så det var väldigt spännande att få en inblick i denna kultur, säger Rachel McAdams som gillar sin rollfigurs sätt att hantera dilemmat genom att uppdatera sin trosuppfattning.

– Esti är ganska smart att hittar ett kryphål i religion att hittar ett sätt att både ha och äta kakan. Och inser att hennes Gud är förstående Gud, hela premissen gav dem rätten att inte lyda honom men ändå kunna vara ett av Guds barn.