Regissören bakom ”Midsommar”: ”Skräcken är min självterapi”

Ari Aster

Född 1986/87 i New York. Amerikansk manusförfattare och regissör. Efter filmskolan AFI Conservatory in Hollywood började han producera en lång radda av kortfilmer. Den första,”The strange thing about the Johnsons” (2011), var en 30 minuter obehaglig historia om en familj där pappan utnyttjades sexuellt av sin son.

Förra året långfilmsdebuterade han med ”Hereditary” (2018) med Toni Collette och Gabriel Byrne.

Andra filmen, ”Midsommar” (2019), hade svensk premiär den 10 juli.

På rollistan finns bland andra Florence Pugh och Jack Reynor, samt svenska skådespelare som Vilhelm Blomgren, Gunnel Fred, Liv Mjönes, Anna Åström, Louise Peterhoff, Anki Larsson, Katarina Weidhagen, Björn Andrésen, Henrik Norlén, Johan Matton, Mats Blomgren.