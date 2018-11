”De skakar av skräck när de hör våra kvinnoröster”, säger Bahar i öppningen av ”Girls of the sun”. Den iranska stjärnan Golshifteh Farahani (”Paterson”, ”About Elly”) spelar den kurdiska juristen som har flytt från IS och tagit till vapen sedan hennes man mördats, sonen kidnappats och systern våldtagits. Nu leder hon en helkvinnlig bataljon som försöker befria sin stad från IS brutala skräckvälde. Guldbaggeprisade svenska Evin Ahmad är också med på tåget.

Eva Hussons andra långfilm utgår från de tusentals vittnesmål från kvinnor som fick utstå ofattbara prövningar när IS erövrade stora delar av Syrien och Irak för några år sedan. Regissörens egen släkthistoria inspirerade henne att utforska temat med motståndskamp mot fascism och extremism.

– ”Girls of the sun” är en allmängiltig historia om de som vägrar att vara förtryckta och vägrar bli offer. Det handlar inte bara om kurdiska och yazidier, det handlar om alla kvinnor. Jag känner ett slags systerskap med deras kamp, sade Eva Husson i samband med filmens världspremiär i Cannes där filmen tävlade om Guldpalmen.

Galapremiären hamnade i världens strålkastarljus när den föregicks av den stora metoomanifestationen på röda mattan som anfördes av Cate Blanchett och Agnes Varda och ytterligare 80 kvinnliga filmskapare.

För tre år sedan långfilmsdebuterade Husson med ”Bang gang (a modern love story)” som kretsade kring pilska och blaserade sydfranska tonårskids som arrangerade nerdrogade sexpartyn i föräldrafria villor.

Även om kontrasten till ”Girls of the sun” knappast kunde ha varit större ligger den nya filmen nära hennes eget liv. Husson har ett tungt familjearv som bland annat går tillbaka till hennes farfar som vid 16 års ålder slogs mot fascismen under Spanska inbördeskriget (senare blev han motståndsman i det naziockuperade Paris).

– Historierna om kvinnorna som hade flytt IS och blivit kurdiska krigare hade så många beröringspunkter med spanska inbördeskriget. Det var också en komplex situation med en massa grupper som inte var överens med varandra.

Det kurdiska samhället är väldigt patriarkalt och tufft för kvinnor, men inom gerillan är villkoren mer jämställda.

Eva Husson hymlar inte med att filmen aldrig skulle ha kommit till skott utan en välkänd skådespelare som den Parisbaserade Golshifteh Farahani. Resten av ensemblen är ett slags främlingslegion som flugits in från olika länder. Franska aktrisen Emmanuelle Bercot spelar den ärrade franska krigsreportern med svart ögonlapp som blir publikens ställföreträdande vittne.

– Ja, hon är en representant för västvärlden. Allt som hon säger skulle jag kunna ha sagt – och jag gjorde det, haha.

Filmens blytunga ämne till trots så är Eva Husson uppsluppen och framstår som en chic fransk partypingla.

– Väst är ett vittne – och det är ett stort jävla problem! Jag skäms för vad som händer, att vi inte tar större ansvar för det helvete som vi har bidragit till att skapa i Irak och Syrien. Kurderna var vår enda skyddsmur mot en större fascism och extremism. Det är häpnadsväckande att de inte spelar en större del i fredsprocessen. Skandal!

Samtidigt vill hon inte idealisera den kurdiska kulturen.

– Det kurdiska samhället är väldigt patriarkalt och tufft för kvinnor, men inom gerillan är villkoren mer jämställda. Kvinnornas frihetslängtan – att slippa vara hemmabunden i flera decennier – är en så stark drivkraft eftersom det ger dem energi och mod att våga ta till vapen, säger Eva Husson.

Trots att hon är debutant i sammanhanget har hon fått beröm för sitt sätt att regissera actionscener.

– Fast egentligen blir jag uttråkad av actionfilmer – det kan pågå tjugo minuter utan att jag fattar ett dyft av vad som händer. Jag ville att filmen skulle vara i samma fålla som Coppolas ”Apocalypse now” och Terrence Malicks ”Den tunna röda linjen”. Allt som behövs är att scenerna har ett narrativ och att man stannar nära rollfigurerna. Mer än så behövs inte.

Sång är väldigt viktigt i den kurdiska kulturen. Det finns en enorm kraft i den kollektiva sången som gör mig tårögd.

När det handlar om våld hade hon tidigt sin egen röda linje för vad hon skulle visa och inte visa.

– Som kvinna är jag väldigt känslig inför hur våldet visas på duken. I vissa filmer upplever jag till och med att våldtäktsscener fungerar som ett slags borderlinenöje för regissören och publiken – vilket ju är helt tvärtemot vad som ska kännas, säger hon och drar en liten suck.

Hon är också rädd att stöta bort publiken genom att göra en alltför våldsam film.

– Det är så fruktansvärt mycket våld i detta område, saker som man inte tror är möjliga. Om jag skulle visa hela verkligheten så skulle publiken inte palla.

”Girls of the sun” är också ovanlig krigsfilm eftersom den berättas helt ur kvinnligt perspektiv, om moderskap, systerskap och intima sångsessioner.

– Sång är väldigt viktigt i den kurdiska kulturen. Det finns en enorm kraft i den kollektiva sången som gör mig tårögd. För mig är det ett favoritögonblick i filmen – en ritual för hur man inlemmar individer i ett kollektiv – något vi har förlorat i västvärlden.