Renée Zellweger: ”Judy Garland blev en total besatthet”

Renée Zellweger

Född 1969 i Baytown, Texas. Hennes pappa är från Schweiz och mamman Norge, med svenskt och samiskt påbrå.

Zellwegers första större roll var i ”Texas chainsaw massacre: The next generation” mot Matthew McConaughey (1994). Genombrottet kom två år senare mot Tom Cruise i ”Jerry Maguire” där hon yttrade den klassiska repliken: ”You had me at hello.”

Oscarsnominerad för bästa kvinnliga huvudroll för ”Bridget Jones” (2001) och för rollen som Roxie Hart i ”Chicago” (2002). Vann en Oscar för bästa biroll i ”Åter till Cold Mountain”.

Filmografi i urval:

”Dazed and confused” (1993)

”The Texas chainsaw massacre: The next generation” (1994)

”Jerry Maguire” (1996)

”Betty tur & retur” (2000)

”Mina jag & Irene” (2000)

”Bridget Jones dagbok” (2001)

”Chicago” (2002)

”Åter till Cold Mountain” (2003)

”På spaning med Bridget Jones” (2004)

”Cinderella man” (2005)

”Bridget Jones’s baby” (2016)

”Judy” (2019)