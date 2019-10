Rosanna Arquette hedras på Stockholms filmfestival

”Susan, var är du?”, ”En natt i New York”, ”Det stora blå”, ”Pulp fiction” och ”Crash”. Det är några av de mest välkända filmer som Rosanna Arquette har gjort sedan hon började som skådespelare i slutet av 70-talet.

”Med ett passionerat och intelligent skådespeleri väcker hon sina karaktärer till liv. Hennes politiska engagemang och mod har gjort henne till en ikon och en förebild för att sätta gränser mot förtryck och sexism”, står det bland annat i motiveringen för årets Achievement Award, i form av en särskild Bronshäst, som Rosanna Arquette får ta emot på årets upplaga av Stockholms filmfestival

Utdelningen av priset äger rum den 8 november då Rosanna Arquette möter stockholmspubliken på en specialvisning av den ikoniska 80-talsfilmen ”Susan, var är du?”- ett evenemang som sammanfaller med tvåårsdagen för det svenska skådespelarupproret #tystnadtagning.

Hollywoodstjärnan kommer att få ta emot priset i biografen Skandia av en trio svenska skådespelare som varit frontfigurer i #tystnadtagning – Eva Röse, Alexandra Rapaport och Sofia Helin.

Rosanna Arquette är också en av de många skådespelare som vittnat om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av Harvey Weinstein. Hon var också en av de första kvinnorna som vågade berätta om detaljer kring Weinsteins trakasserier i artiklarna i The New York och New York Times som startade metoo-vågen i oktober 2017.

I upprepade intervjuer har hon berättat om hur hennes karriär kollapsade och hur hon levt i fruktan för Weinstein och hans nätverk av inhyrda ”spioner” från privata underrättelsefirmor.

Arquette är också en av de som medverkar i Ursula Macfarlanes färska dokumentär ”Untouchable: The rise and fall of Harvey Weinstein” som hade premiär på Sundance-festivalen i början av året.

Bild 1 av 2 Griffin Dunne och Rosanne Arquette i ”En natt i New York”. Foto: Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Rosanna Arquette i ”Crash”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo Bildspel