Ruben Östlund speglar västerlandets undergång på öde ö

Ruben Östlund befinner sig i Thailand för att leta inspelningsplatser för uppföljaren till hyllade ”The square”. Med en parkeringsplats som fond och uppkopplad via Facetime berättar han för en församlad presskår på Film i Västs kontor i Göteborg om sitt nya projekt.

Som vanligt tänkte han och producenten Erik Hemmendorff att nästa film skulle bli något mer nedskalad med färre inspelningsmiljöer och inte så många inspelningsdagar. Så verkar det inte bli och nu reser Östlund runt i Thailand för att hitta en obebodd ö där detta drama om överlevnad, fyllt av skiftande karaktärer, ska spelas in.

– Det är en metafor för den västerländska civilisationens undergång, säger Östlund och berättar leende om handlingen, som kretsar kring ett modellpar som hamnar på en kryssning tillsammans med ett gäng svinrika medpassagerare.

Efter att magsjuka brutit ut ombord hamnar de på den öde ön. Hierarkierna vänds upp och ned och en filippinsk städerska, som vet hur man fiskar, får en viktig roll.

Östlund säger att han alltid försöker ha ett nytt projekt på gång innan det tidigare är färdigt och att det känns mindre nervöst att ge sig på något nytt den här gången än när han skulle följa upp den hyllade ”Turist”.

– Det var mycket mer nervöst kring ”The square” och den här filmen känner jag att jag har mer kontroll över. Det gäller att inte dras med av tidigare framgång. Jag vill hela tiden utmana mig själv och göra något som jag blir stimulerad av, säger han.

”Triangle of sadness” en av många stora satsningar från Film i Väst i år, bolaget som kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2018 med en 40 nomineringar vid Guldbaggegalan om två veckor. Redan i slutet av månaden är det premiär för Britt-Marie var här, som bygger på Fredrik Backmans roman och med Tuva Novotny som regissör och Pernilla August i huvudrollen.

Tuva Novotny presenterade filmen ”Britt-Marie var här” under pressträffen när Film i Väst presenterade 2019 års produktioner. Foto: Adam Ihse/TT

– Äntligen ska svenska folket få chansen att träffa en riktig surkärring, i stället för alla gubbar vi haft, säger producenten Gustav Oldén.

Tv-serien ”Bröllop, begravning och dop” är Helena Bergströms och Colin Nutleys nya projekt, som beskrivs som en kusin till ”Änglagård” och förstås inspelad i trakterna kring Ulricehamn.

Lars von Trier regisserar The house that Jack built. Lucky one är regissören Mia Engberg uppföljare av Guldbaggebelönade Belleville baby och hyllas av Peter Possne, produktionschef på Film i Väst.

– Den är något som inte liknar något jag sett. Otroligt originell, säger han och berättar att det även blir uppföljare av Sune vs Sune och LasseMajas detektivbyrå.

”The House That Jack Built”, med Matt Dillon är regisserad av Lars von Trier. Foto: IBL

Film i Väst är också inblandat i nordiska produktioner som Thomas Vinterbergs, Druk, som handlar om alkohol, och Håp av Maria Södahl, ett relationsdrama med Stellan Skarsgård i en av huvudrollerna.

