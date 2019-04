Så bra blir året filmfestival i Cannes

- Jag har sett stora delar av Tarantinos film ”Once upon a time in Hollywood”. Den är magnifik, men tyvärr inte färdig. Han klipper fortfarande och vill att den ska visas på 35 mm vilket ställer extra krav, sade Frémaux om filmen med Brad Pitt och Leonardo DiCaprio som nog flest filmälskare gärna skulle vilja se i Cannes i år.

Men han höll öppet för att filmen, liksom flera andra emotsedda titlar, kan komplettera programmet om några dagar. Bland nytillkomna titlar kan man kanske hoppas på Greta Gerwigs ”Little women”.

Ingen svenska eller ens nordiska filmer i sikte än i det officiella programmet. Inte heller Ari Asters förhandshajpade skräckis ”Midsommar” med en lång rad svenska skådespelare på rollistan. Lite svenskkoppling finns i alla fall till årets öppningsfilm, zombiekomedin ”The dead don't die”, som är samproducerad med det svenska bolaget Chimney och Film i Väst. Vissa zombieeffekter har till exempel gjorts på Haymaker i Göteborg.

Filmen regissör, Cannesveteranen Jim Jarmusch, har redan tävlat om Guldpalmen åtta gånger tidigare. Han kommer till Cannes med en armé av stjärnor som lär få röda mattan att glöda på invigningskvällen: Adam Driver, Selena Gomez, Bill Murray, Tilda Swinton, Danny Glover, Chloë Sevigny, Steve Buscemi med flera.

Den stjärnspäckade Elton John-filmen ”Rocketman” lär också väcka uppmärksamhet under sin världspremiär i Cannes. Vid sidan av huvudpersonen själv, kommer man förmodligen också att se Taron Egerton (”The Kingsman”-filmerna”) som spelar titelrollen, Bryce Dallas Howard och Richard Madden (tv-serien ”Bodyguard”).

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i ”Once Upon a Time in Hollywood". Foto: Splash news

Bland andra återkommande Cannesgäster märks Spaniens främsta regissör Pedro Almodóvar som kommer med filmen ”Pain and glory”, den brittiska socialrealismens ålderman Ken Loach som gjort ”Sorry we missed you” och de belgiska bröderna Dardenne som presenterar ”Young Ahmed”.

Här finns också koreanen Bong Joon-ho med ”Parasite”, den franske regissören Arnauld Desplechin som kommer med sitt true crime-drama ”Oh, mercy” och den superflitige franskkanadensiska Xavier Dolan som nyss fyllt trettio men som gästar Cannes med sin åttonde långfilm ”Matthias and Maxime”.

Programmet innehåller också den gåtfulle Terrence Malick som överraskar med ett tyskspråkigt andravärldskrigsdrama med bland annat svensken Michael Nyqivst, som gick bort 2017, och den nyligen bortgångne Bruno Ganz på rollistan

- Terrence Malick kommer till festivalen, kanske, men ni kommer i så fall aldrig att se honom, skämtade Thierry Frémaux under programpresentationen inför ett stort uppbåd av journalister i Paris.

Netflix lär fortfarande inte vara välkomna till Cannes, vilket tycks utesluta Martin Scorseses kommande film ”The Irishman”. Tv-världen representeras ändå bland annat av den danske regissören Nicolas Winding Refn som visar ett par avsnitt av sin nya Amazon-serie ”Too old to die young” som utspelar sig i Los Angeles undre värld.

Bland filmer som kan komma att väcka uppmärksamhet märks bland annat ”It must be heaven” av den palestinske regissören Elia Suleiman som varit borta från rampljuset under många år, liksom franska ”Les miserables” av regissören Ladj Ly, en film som utspelar sig under kravallerna i de franska förorterna 2005.

Antalet kvinnliga regissörer är fortfarande långt ifrån det 50/50-mål som Cannes filmfestival skrev på förra året men något fler än vanligt totalt de officiella sektionerna. I Guldpalmstävlingen återfinns fyra hittills, den österrikiska regissören Jessica Hausner som kommer med ”Little Joe”, Céline Sciamma med ”Portrait of lady on fire”, Justine Triet med ”Sibyle” och Mati Diop med ”Atlantique”.

Årets hederspalm tilldelas den franske skådespelaren Alain Delon känd för filmklassiker som ”Leoparden” (1963), ”Samuraj killer” (1967) och ”De kriminella” (1972).

Alain Delon i ”Samuraj killer”. Foto: Sunset Boulevard/Corbis