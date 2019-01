HÄR ÄR ALLA VINNARNA PÅ GOLDEN GLOBE GALAN 2019:

FILM

Bästa film - Drama: ”Bohemian Rhapsody”

Bästa film - musikal eller komedi: ”Green book”

Bästa regi: Alfonso Cuaron, ”Roma”

Bästa kvinnliga huvudroll i film, drama: Glenn Close, ”The Wife”

Bästa manliga huvudroll i film, drama: Rami Malek, ”Bohemian Rhapsody”

Bästa kvinnliga biroll i en film, drama: Regina king, ”If Beale Street Could Talk”

Bästa manliga biroll i en film, drama: Mahershala Ali, ”Green book”

Bästa kvinnliga huvudroll i en musikal eller komedi: Olivia Coleman, ”The favourite”

Bästa manliga huvudroll, musikal eller komedi: Christian Bale ”Vice"

Bästa manus, film: ”Green book”

Bästa original filmmusik: ”First man”

Bästa originallåt: "Shallow", A Star is Born

Bästa utländska film: ”Roma”

Bästa animerade film: ”Spiderman: Into the Spiderverse”

TEVE:

Bästa tv-serie, drama: ”The Americans”

Bästa tv-film eller miniserie: ”The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Bästa tv-serie, musikal eller komedi: ”The Kominsky Method”

Bästa kvinnliga huvudroll i en tv-serie, drama: Sandra Oh, ”Killing Eve”

Bästa manliga huvudroll i en tv-serie, drama: Richard Madden, ”Bodyguard”

Bästa kvinnliga skådespelare i en miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, ”Escape at Dannemora”

Bästa manliga skådespelare i en miniserie eller tv-film: Darren Criss, ”The Assassination of Gianni Versace: American crime story”

Bästa kvinnliga biroll i en miniserie eller tv-film: Patricia Clarkson, ”Sharp Objects”

Bästa manliga biroll i en miniserie eller tv-film: Ben Whishaw, ”En engelsk skandal”

Bästa manliga huvudroll i tv-serie, musikal eller komedi: Michael Douglas, ”The Kominsky method”

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie, musikal eller komedi: Rachel Brosnahan, ”The Marvelous Mrs. Maisel

The Cecil B De Mille award: Jeff Bridges

The Carol Burnett award: Carol Burnett