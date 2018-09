Spike Lee har aldrig gjort sig känd som Hollywoods blygaste viol. Vid drygt 60 års ålder har han sin kaxiga attityd helt intakt och älskar fortfarande att hålla låda. Efter att ha sysslat med teman som rasism, fördomar och afro-amerikansk identitet i mer än fyra decennier har han sett det mesta. Ändå blev han helt mållös när ”Get out”-regissören och producenten Jordan Peele undrade om han ville ta sig an Ron Stallworths självbiografiska bok ”Black klansman”.

– Man, jag tappade hakan när Jordan berättade om bokens premisser – en svart man som infiltrerar Ku klux klan i 70-talats Colorado! För en historieberättare som jag var det som en skänk från ovan. Jag trodde inte att det var sant, ­berättade Spike Lee när DN träffade honom på takvåningen till festivalpalatset under årets Cannesfestival där filmen vann Juryns stora pris.

Brooklynoriginalet som gjort sig känd för stridbara filmer som ”Do the right thing” och ”Malcolm X” tar emot med svart basebollkeps och lediga träningskläder.

I ”BlacKkKlansman” spelar John Denver Washington (japp, son till Denzel Washington) den unga svarta polisen som mot alla odds inte bara lyckas infiltrera en lokal Ku klux klan-avdelning i Colorado utan också dupera klanbossen ­David Duke (Topher Grace) som vill göra honom till påläggskalv i den ljusskygga organisationen. Washington flankeras av poliskollegan Flip (Adam Driver) och Laura Harrier som medborgarrättsaktivist.

– I grunden är ju ”BlacKkKlansman” ett historiskt drama i 70-talskostym men vi ville krydda anrättningen med nygamla referenser och slogan som ”America first” som kopplar filmen till dagens USA. ­Poängen är att detta inte bara är en liten bisarr lokal historia utan speglar dagens globala framväxt av höger­extrema rörelser – oavsett om det handlar om alt right, nazister eller KKK, säger Spike Lee.

– Min film är en väckarklocka som ska väcka folk ur slummern. När högerextremismen och rasismen breder ut sig i USA och resten av världen får vi inte vara tysta. Vi måste vakna upp och göra det rätta!

Filmens slutscener består av ett montage med autentiska nyhetsbilder från händelserna i Charlottesville 2017 då en högerextrem anhängare körde rakt in i en folkmassa och dödade Heather Heyer. Händelsen inträffade när Spike Lee semesterchillade på Martha’s vineyard efter att just ha klippt färdigt ”BlacKkKlansman”.

– Jag fick en chock när jag såg de fasansfulla bilderna på CNN och insåg genast att jag skulle ha med dem i filmen. För mig var det inte bara ett mord utan också en solklar terrorhandling. KKK, alt right och nazisterna är terrorgrupper, säger Spike Lee som är urförbannad.

”BlacKkKlansman” slutar med Donald Trumps famösa tal om att ”det fanns bra människor på båda sidor”. Spike Lee, som vägrar att ta Trumps namn i sin mun menar att talet är en skamfläck i den amerikanska historien.

– Det var ett sådant där avgörande ögonblick för vårt land där ”that motherfucker” kunde ha tagit tillfället i akt att föra oss samman genom att pratat om kärlek och försoning. I stället gav han hatgrupperna ett erkännande och öppnade dörren till Vita huset. Detta kommer att definiera Trumps plats i historien, säger Spike Lee.

Han har svårt att hålla tillbaka sina åsikter. Han berättar att hans fru brukar be honom att hålla igen och att John Denver Washington sparkade honom på benet när han fick frågor om Kanye West och ­Tarantinos sätt att använda ”n-ordet”.

Spike Lee har alltid varit en utpräglat politisk filmare med ett tydligt budskap. Själv menar han att all konst är politisk i någon mening.

– Även om någon bestämmer sig för att INTE göra ett politiskt konstverk så är ju detta i sig ett politiskt påstående. Och hur man ska kunna göra en film om KKK utan att vara politisk övergår mitt förstånd – ­riktig så bra filmare är jag inte, säger han och brister ut i ett gapskratt.

Spike Lee vill gärna att filmen ska kunna påverka höstens amerikanska mellan­årsval, men har inga större förhoppningar om utgången.

– Jag hade fel förra gången. När Trump sa att han skulle kunna skjuta­ någon på 5:e Avenyn på Manhattan utan att tappa väljare så tänkte jag att killen var galen. Men det var en av de få gånger han faktiskt har haft rätt. Ingen tidigare president har pratat så, säger Spike Lee med en bister min.

– Det jag däremot är helt säker på är att vi är på rätt sida om historien med den här filmen. Jag är varken blind eller döv inför vad som pågår, men jag försöker alltid att vara optimist­.

Han känner också nytt hopp för den amerikanska filmen där afro-amerikaner har fått ta större plats.

– Det rör på sig. Ta filmer som ”Get out”, ”Moonlight” och ”Black panther” – de har alla bidragit till att förändra filmvärlden och krossat branschens oskrivna regler om att svarta filmer inte kan fungera för en större publik, säger han.

Samtidigt är han fortfarande lite bitter över att ”Driving Miss Daisy” snuvade honom på Oscarsstatyetten för ”Do the right thing” i skarven mellan 80- och 90-tal.

– Vi blev inte ens nominerade för bästa film – utan enbart manus! Det var ett resultat av ett rasistiskt system, men jag tänker inte kommentera detta ytterligare. Min fru har sagt att jag ska hålla min stora käft ibland, haha.