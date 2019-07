Stellan Skarsgård släpas ut i snön igen

Stellan Skarsgård

Född 1951 i Göteborg. Svensk skådespelare och åttabarnsfar - Alexander

Slog igenom i titelrollen i tv-serien ”Bombi Bitt och jag” (1968). Vann både Guldbagge och Silverbjörnen i Berlin för huvudrollen i ”Den enfaldiga mördaren”. Har även vunnit guldbaggar för roller i ”Borg” (2017), ”Täcknamn Coq Rouge” och ”Kvinnorna på taket”. Har spelat i filmer som ”Arn”, ”Breaking the waves”, ”Will hunting”, ”Nymphomaniac”, ”Melancholia”, ”Pirates of the Carribean”, ”Amistad”, ”Our kind of traitor”, ”Mamma Mia!”, ”En iskall jävel”, ”Avengers”. Har även spelat i tv-serier som ”River” och ”Chernobyl”.

Kommer att dyka upp i Denis Villeneuves nyinspelning av ”Dune” med Timothée Chalamet, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Josh Brolin och Rebecca Ferguson, premiär 2020.