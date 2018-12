Efter att ha gjort karriär på vässade relationsdramer var det rätt otippat att danska Susanne Bier skulle ta sig an en post-apokalyptisk katastrofthriller med skräckeffekter.

Nya Netflixfilmen ”Bird box” kretsar kring Sandra Bullocks mammafigur Malorie som försöker rädda sig själv och två barn när en mystisk “kraft” decimerar befolkningen i skrämmande takt.

Den som ser det onda kraftfenomenet blir genast blind. Malories enda chans att sätta sig i säkerhet är att färdas i en båt med förbundna ögon nedför en strid flod...

– Även om jag aldrig varit någon fantast av dystopier så tyckte jag att den skräckfyllda intrigen var en bra utgångspunkt för en thriller, säger Susanne Bier på telefon.

– Oftast brukar jag vara som mest spänd och uppskrämd innan ”monstret” – eller vad det är – gör entré i skräckfilmer. När det väl visar sig brukar det bli antiklimax. Därför var utmaningen med ”Bird box” att varken visa eller berätta för mycket, för att spela på publikens nyfikenhet.

– Till skillnad från andra dystopiska skildringar så ville jag också föra in lite hopp i den här traditionellt pessimistiska genren. Jag kan inte göra filmer utan hopp, säger den danska regissören som tidigare gjort relationsdrivna filmer med komisk udd som “Älskar dig för evigt”, ”Livet är en schlager” och ”Efter bröllopet”´.

Efter Oscarsstatyetten för dramat “ Hämnden”, med Mikael Persbrandt och Kim Bodnia, öppnades Hollywoods dörrar på vid gavel. För ett par år sedan belönades hon med en Emmy för sin regi av ”The night manager” efter John Le Carrés spionroman. Långt före dess hade hon blivit uppmanad att läsa manuset till ”Bird box” efter Josh Malermans roman.

– Både jag och Sandra Bullock gillade manuset, men ingen av oss gick igång på alla cylindrar. Några år senare tyckte vi båda att storyn plötsligt kändes mer aktuell och vältajmad. Kanske beror det på att vi lever i mer dystopiska tider, säger Bier

Bier fascinerades också av den udda modersfiguren Malorie som kallar sina barn ”Pojke” och ”Flicka” och låter överlevnadsinstinkten gå före allt annat.

– De längtar efter ömhet och någon som läser sagor, men Malorie vill göra varken eller eftersom hon inte anser att det ökar deras möjligheter att överleva.

– Det var väldigt spännande att skildra en okonventionell, ja nästan kontroversiell, mammafigur som inte är socialt accepterad. Jag tyckte också att det var extra intressant att ha Sandra Bullock i huvudrollen - hon tillhör de där skådespelarna som man gillar även när hon spelar kärva, osympatiska rollfigurer, säger Bier som laddar för jullov.

Efter helgerna ska hon förbereda vårens inspelning av HBO-serien ”The undoing” med Nicole Kidman, Hugh Grant och Donald Sutherland. David E Kellys (”Big little lies”) manus bygger på Jean Hanff Korelitz roman ”You should have known” som utspelar sig på Manhattan. I serien spelar Kidman den framgångsrika psykoterapeuten Grace Sachs vars privatliv förvandlas till kaos strax innan hon ska lansera sin första bok.

– Det är lite för tidigt att prata om det, men det ska naturligtvis bli väldigt spännande att få jobba med den här tunga ensemblen, säger Bier.

Även om den danska regissören återvänder till relationsfacket med “The undoing” så har hon fått blodad tand för actionscener efter “Bird box”.

– Jag kommer att regissera vad som helst som innehåller stuntscener hädanefter, skämtar hon och fortsätter:

– Jag trodde inte att jag skulle tycka att det var roligt, men jag blev väldigt engagerad när vi skulle koreografera bilkrascher och andra våldsamma scener. Största tekniska utmaningen var dock att filma Sandra Bullock och två barn med förbundna ögon i en båt som driver nedför en ström flod, berättar hon.

Även ett otränat öga kan se att ”Bird box” också är en berättelse som filosoferar kring själva seendets natur – om vad vi väljer att se och inte se.

– Ja, absolut, metaforen med seendet är ju också ett tema som attraherade mig. Men jag tänker inte tolka den åt dig – det är upp till var och en. När jag läste manuset blev jag förförd av metaforen som genomsyrar hela berättelsen. På inspelningen var jag inte så fokuserad på själv metaforen, utan snarare hur den på ett praktiskt sätt skulle kännas äkta och realistisk, säger Susanne Bier.