För ett år sedan vann Alexander Skarsgård en Golden Globe för bästa manliga biroll i dramat “Big little lies” på Beverly Hilton Hotel i Los Angeles.

Natten till måndag har Ludwig Göransson chans att upprepa bravaden med sin originalmusik till Ryan Cooglers banbrytande, afrofuturistiska superhjältefilm “Black Panther”. Förra året Grammybelönades den svenska musikproducenten för att ha skrivit ”Redbone” till Childish Gambino, alias Danny Glover. Göransson, som tidigare gjort musik till tv-serier som ”Community” och ”New girl”, har chans att vinna ytterligare fyra Grammys om en dryg månad.

Även om Lady Gaga är klar favorit till bästa aktris i dramaklassen, så har Glenn Close också stora möjligheter att vinna en Golden Globe för sitt porträtt av en Nobelförfattarhustru i Björn Runges feministiska ”The wife” som för övrigt blev utan nominering.

Läs mer: Golden Globe till Alexander Skarsgård

Om man får tro oddsmakarna är slaget om bästa film i dramaklassen avgjord på förhand. Bradley Coopers regidebut “A star is born” med Lady Gaga är skyhög favorit framför Barry Jenkins ”If Beale Street could talk” efter James Baldwins roman. De övriga tre utmanarna är Spike Lees politiska brandfackla “BlackKklansman”, Queen-dramat ”Bohemian Rhapsody” och ”Black Panther”.

I musikal/komedi-klassen är det något jämnare. Både “Green book”, ”The favourite” och ”Vice” har chansen att kamma hem en Golden Globe. Om man får tro vadslagarna så är både “Mary Poppins kommer tillbaka” och ”Crazy rich asians” hopplöst akterseglade.

Bland favorittippade skådespelare återfinns både Bradley Cooper och Lady Gaga från “A star is born” i dramaklassen, medan mycket talar för att Olivia Coleman (”The favourite”) och Christian Bale (”Vice”) går hem med varsin statyett i kategorin musikal/komedi.

Alfonso Cuarón är favorit till regipriset för sitt mästerliga mexikanska 70-talsdrama ”Roma” som också lär vinna en Golden Globe för bästa utländska film.

Bergsäkert är dock att galan kommer att ledas av skådespelarna Sandra Oh ("Killing Eve") och Andy Samberg ("Brooklyn nine nine"). Likaså att några av prisutdelarna kommer att heta Nicole Kidman. Emma Stone, Richard Gere, Idris Elba, Emily Blunt, Bill Murray, Olivia Coleman och Lady Gaga.

Eftersom tv-priserna är betydligt svårare att förutspå är också oddsen betydligt jämnare i dessa prisklasser. Men om man får tro oddsmakarna så kommer bland annat ”Killing Eve” med favorittippade Sandra Oh att ta hem dramaklassen i konkurrens med ”Bodyguard”, ”Homecoming”, ”The Americans” och ”Pose”. I den lika jämna komediklassen är ”The marvelous Mrs. Maisel” med Rachel Brosnahan knapp favorit framför ”Barry”, “The Kominsky Method”, “The Good Place” och “Kidding” med Jim Carrey.

Läs mer: Svensken som ligger bakom Childish Gambinos monsterhit

TV4 Play sänder direkt både från galan och minglet på röda mattan som börjar 01.00 svensk tid. Själva galan drar igång 02.00.