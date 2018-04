Tarik Saleh: När saker börjar gå bra, det är då turbulens uppstår

En världsberömd skådespelare skriker på Tarik Saleh.

Hollywoodveteranen Ed Harris är känd för sina utbrott, han accepterar inga halvmesyrer på en inspelningsplats.

Nu är han missnöjd med var den svenske regissören valt att placera kameran. Det är deras första inspelningsdag tillsammans, Tarik Salehs första regijobb i USA – ett avsnitt i den påkostade HBO-serien ”Westworld”.

– ”You don’t get what I’m fucking saying – how are you gonna cover me?”

Ed Harris spänner sin isblå blick i den nye regissören. Han är helt klädd i svart, för rollen som den outgrundligt våldsamme gestalten Man in Black.

– Där gungade det till, säger Tarik Saleh när vi möts i hans prydliga Stockholmslägenhet.

Han viftar med armarna, likt en figur i en tecknad film som är på väg att ramla ner i en ravin.

– Det var liksom WUUÄÄÄUUÄÄÄ!

Tarik Saleh lyckades behålla behärskningen. ”Men Ed, jag har ju en kamera där nere.” Då lugnade den väderbitne filmstjärnan ner sig. ”Oh fuck, I’m getting old.”

– Det var otroligt vilken disciplin han skapade omkring sig. 200 personer på inspelningsplatsen – men man kunde ändå höra vinden susa i löven när han var där.

– Vi blev vänner, jag blev hembjuden till honom och hans fru på middag.

Tarik Saleh är historieberättare till yrket. Det märks. Han talar livligt och mångordigt, med den vane estradörens förmåga att växla tvärt mellan skratt och allvar.

I maj visas det avsnitt han regisserat i nya säsongen av mångfaldigt prisbelönta ”Westworld”, där robotar och människor möts i sinnesvidgande intriger i en futuristisk och djupt amoralisk nöjespark.

"Westworld" En av tv-bolaget HBO:s dyraste serier, om en framtida nöjespark med Vilda Västern-tema, där besökarna möter robotar och artificiell intelligens. Skapad av Jonathan Nolan och Lisa Joy, efter en film från 1973 av thrillerförfattaren Michael Chrichton. I rollerna: Evan Rachel Wood, James Marsden, Ed Harris och Anthony Hopkins. I andra säsongen medverkar också Gustaf Skarsgård och Fares Fares.





Porten till en karriär i Hollywood står lika vidöppen som svängdörrarna till seriens syndiga saloon.

Men vill han kliva in?

– Hade allt detta hänt när jag var 30 så hade jag stått där och gjort ”Taken 4” just nu, inget snack om saken. Vem har inte drömt om att göra Hollywoodfilmer? Popcorn, liksom. Men nu är jag 46.

– Mitt liv har varit extremt turbulent, både privat och yrkesmässigt. Nu tycker jag om stabilitet, säger Tarik Saleh.

– Och när saker börjar gå bra, det är då turbulens uppstår.

Tarik Saleh och dottern Alba vid släktsommarstället som ligger mellan Järna och Trosa. Foto: Fredrik Funck

Regissören har funderat mycket på framgångens väsen, denna iskalla vårvinter då solen aldrig värmer.

– I många år hade jag ett Leonard Cohen-citat uppsatt i vardagsrummet. Success is survival. Framgång är överlevnad. Men jag har tagit ner lappen nu, jag behöver den inte längre. Den lappen var innan min dotter, säger han.

Dottern heter Alba och är två och ett halvt år.

Hur har du förändrats av att bli förälder?

– Det är ju självklart, men ändå: nu finns det en person som är viktigare än mig i mitt liv.

– De första dagarna efter förlossningen kunde jag falla i gråt var som helst, typ i kön på Ica. Jag är annars en person som har svårt att gråta, jag gråter kanske vart tredje år. Så när det sker blir det som en kväljning… GRGHHUUÄÄÄ… det är inte pretty.

Tarik Saleh gurglar som om han svalt en levande bläckfisk.

– Två veckor efter förlossningen var jag tvungen att åka till Egypten för att förbereda inspelningen av "The Nile Hilton Incident". Den fysiska saknaden var omtumlande, jag var borta en månad.

Oj, så länge!

– Det var för jävligt!

Men det händer ju så mycket i början, under den första månaden i en människas liv?

– Jag veeeeet!

Jag kanske inte ska strö salt i såren…

– Ajajajaj!

Tarik kvider, till hälften skämtsamt, och kryper ihop med armarna över huvudet som om han inväntade en flygkrasch.

Dottern Alba har gjort att Tarik Saleh fått nya prioriteringar. Foto: Fredrik Funck

Då ställer jag den där frågan som framgångsrika kvinnor ofta får: hur ska du kunna kombinera ditt spännande men krävande jobb med att vara en närvarande förälder?

– Jag vill inte vara borta från min familj så där länge igen. Min tjej studerar just nu, så hon och min dotter skulle kunna vara med på inspelningarna, om jag lyckas övertyga dem.

– Men när Alba blir större kommer det inte att funka alls. Jag flyttade 13 gånger innan jag var 16 år gammal. Så vill jag inte att Alba ska ha det.

– Och jag fungerar inte om jag inte är med min familj – min tjej Frida och min dotter. Utan dem blir livet jättejobbigt.

Tarik Saleh andas ut tungt.

Finns det också en oro för missade karriärmöjligheter?

– Ja. Framför allt är det många andra som påpekar det.

Det finns en sirenkör av advokater, agenter och managementfolk som viskar i stämmor i Tarik Salehs öra, om momentum och om att grab the opportunity. Turligt nog är det inte första gången han är med om en hajp.

Klipp till Venedigs filmfestival sensommaren 2009. Tarik Salehs första egna långfilm, den animerade dystopin ”Metropia”, ska öppna festivalens kritikervecka. En fin framgång för en regidebutant. Men något är fel. Känslan av triumf vill inte infinna sig.

Röda mattor, förgyllda stuckaturer, undersköna filmstjärnor. Och så en vag lukt av förruttnelse, som alltid i Venedig, den långsamt sjunkande staden i den stillastående lagunen.

Tarik Saleh provar smoking inför prisutdelning av Césarpriset, som är ett franskt nationellt filmpris. Foto: Fredrik Funck

Tarik Saleh tar plats i Palazzo del Cinemas gigantiska salong. Det är fullsatt på premiären.

– När filmen börjar känner jag en hand över halsen. Den trycker till. Jag kan inte andas.

– Jag börjar höra ljuden i salongen, groteskt förstärkta. Någon prasslar, någon vänder sig om på andra raden, någon gäspar på fjärde raden. "Metropia" är en ganska kort film, 75 minuter, men visningen känns oändlig. För varje minut trycker handen hårdare.

Tarik Saleh har sänkt rösten. Han talar långsamt med perfekta pauseringar. Tarik Saleh Född: 28 januari 1972. Familj: Flickvännen Frida, 2,5-åriga dottern Alba. Yrke: Regissör och manusförfattare. Driver filmproduktionsbolaget Atmo tillsammans med Kristina Åberg. Har tidigare varit graffitimålare, grafisk formgivare, tv-programledare och dokumentärfilmare. Verk: Sveriges första k-märkta graffitimålning: ”Fascinate” i Bromsten, Stockholm. Programledare för stilbildande SVT-programmet ”Elbyl” (1996). Dokumentärfilmerna ”Sacrificio – vem förrådde Che Guevara” (2001) och ”Gitmo” (2006), som han regisserade tillsammans med Erik Gandini. Långfilmerna ”Metropia” (2009), ”Tommy” (2014) och ”The Nile Hilton incident” (2017). Aktuell: Som regissör av ett avsnitt av HBO-serien ”Westworld”. Det sänds den 28 maj 2018.

De stora amerikanska branschtidningarna var stenhårda i sin kritik. Här fanns inget svenskt gullande med debuterande konstnärer.

– Jag hade inte lärt mig att man aldrig ska läsa recensioner, säger Tarik Saleh. De där meningarna stannar ju i dig för alltid. Folk tävlade i elakheter.

Därpå följde många månader av mörker, trots resor till filmfestivaler över hela världen och inbjudan till middag med Robert De Niro (ett trist möte med en föga pratsam filmikon, men ändå).

Det var långa ensamma dagar, på hotellrum och flygplatser. Mingelfester med stramande leenden. Det som på ytan kunde framstå som en global framgångsturné, var en resa ner i mörkret.

Hur svart var det?

– Svart! Väldigt, väldigt svart. Jag har aldrig övervägt ta mitt liv. Men jag har stått och tittat ner i avgrunden och den har tittat tillbaka, jag vet hur den känslan är.

– Det tog säkert två tre år innan jag återhämtade mig.

En del av läkningen fanns i en berättelse om en amoralisk polis på vandring i den uråldriga megastaden Kairo. Manuset som skulle bli ”The Nile Hilton incident” började han skriva förutsättningslöst, övertygad om att filmen aldrig skulle bli av. "The Nile Hilton incident" Vann fem Guldbaggar 2018, bland annat för bästa film. Tog också hem Stora Jurypriset på världens viktigaste festival för oberoende filmare: Sundance-festivalen i Utah, USA. Nominerad som bästa utländska film på franska Césargalan 2018. Har sålts till ett 40-tal länder. Dock inte Egypten, där filmen är förbjuden.

– Jag skapade ett eget rum, som var Nile Hilton. I det rummet var allt helt lugnt. Här hade jag mina egna regler. Det var en reaktion på allt som var jobbigt utanför.

Ur rummet steg Tarik Salehs bästa film hittills: thrillern ”The Nile Hilton incident”, som vann fem Guldbaggar och blev en oväntad megahit i Frankrike, med över 400.000 biobesökare. Med vännen Fares Fares i huvudrollen som den svårmodige antihjälten med det ironiska namnet Noredin: Trons Ljus på arabiska.

Filmen är inspelad i Marocko och Tyskland – men Kairodetaljerna är exakta: kedjerökande män i midjekorta läderjackor, ljudet av kuttrande duvor från takens tusentals duvslag, taxibilarnas arabiska elektronpop med sina skimrande autotune-refränger.

Tarik Saleh besöker Lidingö Filmstudio där man visar hans film The Nile Hilton Incident. Foto: Fredrik Funck

– Vill du se vad jag skriver om nu?

Tarik Saleh kliver fram till en vägg i lägenheten där ett 40-tal fotografier är uppklistrade. Här finns känslan i det som kanske kommer att bli hans nästa film.

Det är svartvita bilder från Egypten: 1920-tal, en brytningstid mellan tradition och modernitet, mellan kolonialism och självständighet. Stadsvyer med spårvagnar och åsnekärror. Beslöjade kvinnor med allvarliga miner.

Och så bilder på det moderna Egyptens landsfäder: den fezprydde självständighetsledaren Saad Zaghloul och den filmstjärnelike modernisten Taha Hussein i sina mörka solglasögon: den blinde utbildningsministern som införde allmän och gratis skolgång också för flickor i Egypten.

I Tarik Salehs nya manus blir en Parisutbildad läkare utskickad till Nildeltat för att sprida civilisation och bedriva läkekonst. Han är fylld av övertygelse om den västliga vetenskapens överlägsenhet, men möter traditioner som är mycket äldre och starkare än vad han kunnat föreställa sig.

– Utan att spoila: han går under, säger regissören belåtet.

Det nya manuset är också ett försök att undersöka pappa Abdallahs historier från barndomen.

– Vi bär ju på våra föräldrars berättelser, precis som vi bär deras DNA. Jag är uppvuxen med min pappas historier om Egypten. En otroligt detaljerad sagovärld, rakt igenom tredimensionell. När andra trodde på tomten så trodde jag på den här världen när jag var liten, säger Tarik Saleh.

På väggen finns känslan i det som kanske kommer att bli Tarik Salehs nästa film. Foto: Fredrik Funck

Det här var en tid före internet, när inget gick att bildgoogla. Så pappan, som är konstnär, målade och ritade bilder åt sin son. Fiskare på väg ut för att lägga nät. Mängder av åsnor, pappan älskade av någon anledning att rita åsnor. En särskilt levande teckning föreställde duvhusen: koniska sockertoppsliknande byggnader, som sticker upp överallt i landskapet på den egyptiska landsbygden, likt kyltorn till sedan länge övergivna kärnreaktorer.

– Jag vill in i den världen. Jag vill konkretisera mina barndomsmyter.

Tarik Saleh tittar länge på fotografierna på den gråmålade väggen. En av bilderna föreställer en skara män, kanske bönder, som förundrat betraktar ett luftskepp, glänsande i solen.

Verklighetens Egypten är just nu en plats som Tarik Saleh inte kan besöka. ”The Nile Hilton incident”, med sin skildring av genomkorrupta poliser, har retat upp egyptiska myndigheter. Filmen är förbjuden i Egypten.

– Jag vill absolut inte förespegla någon att jag är en stor dissident, regimen skiter säkert fullständigt i mig. Men säkerhetstjänsten i Egypten är så jävla stor, det finns så många lakejer.

Att du förlorat Egypten, din barndoms drömvärld – det är ju en enorm sak. Hur har du bearbetat det?

Tarik stillnar och borrar ner blicken i golvet.

– Jag har inte bearbetat det. Saknaden är enorm.

– Men rubriken ”Jag gjorde Nile Hilton och förlorade Egypten” är inte riktigt sann. Sanningen är snarare att jag förlorade Egypten när jag fick min dotter.

– Jag hade faktiskt planer på att flytta till Egypten på halvtid innan jag fick barn. Men det blir svårt nu, då skulle vi få bo i ett gated community som Katameya Heights, bland golfbanor och beväpnade vakter.

De är oftast mycket artiga i arabrummet.

Vägen till Egypten är stängd, men i USA är han numera välkommen. Framgångarna har gjort att han nu för tiden slipper den osäkerhet som alla med arabiskt namn och arabiskt nylle upplevt vid den amerikanska gränsen.

– Jag har varit med om helt fruktansvärda saker på flygplatserna i Los Angeles och New York. Jag brukar alltid hamna i arabrummet.

Vad är arabrummet?

– Du stoppas vid gränskontrollen och blir förd till ett särskilt rum. Där finns människor som bara har en sak gemensamt: de kommer från olika delar av den muslimska världen. Det är killen från Dubai med stora Rolexklockan. Det är familjen från Pakistan som har kartonger i stället för resväskor. Sen 11 september har jag suttit i förhör ungefär en timme varje gång jag rest in i USA

– De är oftast mycket artiga i arabrummet.

Vad får du för frågor?

– De vill veta vem jag är. Och vad jag har för bakgrund. Har jag gjort militärtjänst i ett arabland? Två tre gånger har jag blivit riktigt illa behandlad.

Då har jag satt hårt mot hårt och sagt: ”Jag är svensk medborgare – är detta racial profiling?” Och då får man snabbt en stämpel i passet.

Numera har Tarik Saleh ett amerikanskt arbetsvisum. Han fick det bara några veckor efter att Donald Trump lanserat den politik som före valet kallades muslim ban – inreseförbud för människor från ett antal muslimska länder.

Ett arbetsvisum har gjort det enklare för Tarik Saleh att resa in i USA. Foto: Fredrik Funck

– Jag frågade HBO om det skulle bli några problem med visum. De svarade: ”Vi är HBO – han är bara USA:s president.” Jag har inte varit i arabrummet sedan dess.

Visumet på plats, gränshindren borta, den ljusnande framtid tycks vara hans. Då gäller det att skydda sig mot en av framgångens dunkla baksidor – Onda Ögat.

Vi börjar tala om en vidskeplighet som vi båda delar och försökt utrota i oss själva.

En sällan omtalad kulturell likhet mellan Skandinavien och arabvärlden – att inte förhäva sig och skylta med sina framgångar.

Folktrons rädsla för de avundsjuka blickarnas förgörande kraft har skapat en arabisk jantelag, som kan leda till märkliga sedvänjor.

För några år sedan var det otänkbart, men nu regisserar jag reklamfilm så mycket jag nånsin kan när jag inte filmar.

Som att ge den förstfödde sonen ett fult namn, som ett skydd mot Onda Ögat.

– När jag gick på konsthögskolan i Alexandria fanns det en professor som hette El Ghoul – som betyder ”monstret”. Föräldrar kan ge ett barn förnamnet Hitler, för att hålla Onda Ögat borta, säger Tarik Saleh.

– Min första tanke när jag vaknade på morgonen efter att ha vunnit Guldbaggen var: ojojoj, nu är det många onda ögon.

– Jag ville inte lägga ut bilder på min dotter på Instagram, för att skydda henne från detta.

– Vidskepelsen lurar i mig, men jag försöker stävja den. Jag har gått jättemycket i terapi och en av de intressantaste insikterna var: detta är ju magiskt tänkande, som är kopplat till en känsla av maktlöshet. Vidskeplighet lever kvar på fattiga platser, där människor inte har kontroll över sina öden.

Har du kontroll över ditt öde?

– Ja, det har jag.

Den som är ekonomiskt trygg har kontroll över sitt konstnärliga öde. Tarik Saleh har tidigare kallats för reklamhatare och lagt ut texten i intervjuer om hur reklamvärlden ”horar ut saker” och ”monopoliserar konstnärliga uttryck”.

– För några år sedan var det otänkbart, men nu regisserar jag reklamfilm så mycket jag nånsin kan när jag inte filmar.

– Ramarna är tydliga. Det är inte min film, den ska sälja en Billy bokhylla. Och det är numera en extremt progressiv värld, mycket mer progressiv än Filminstitutet och SVT och DN.

Reklamarna och företagen har förstått att världen har förändrats, säger Tarik Saleh. Foto: Fredrik Funck

– Jag vågar faktiskt påstå det. Reklamarna och företagen har förstått att världen har förändrats.

Tarik Saleh målar entusiastiskt upp en typisk scen.

Interiör: Huvudkontor på börsnoterat företag. Möte om reklamfilm som ska gå i hela Skandinavien. Regioncheferna från de olika nordiska länderna slår sig ner vid stort sammanträdesbord.

REKLAMFILMSREGISSÖREN (försiktigt):

Kan man tänka sig att den här karaktären inte är blond och blåögd?

NORGECHEFEN (missnöjt):

Nej, det går inte, i Norge är alla blonda och blåögda, våra kunder skulle inte känna igen sig.

SVERIGECHEFEN (med emfas):

Jo, det går visst. För att det ska fungera i Sverige, måste det återspegla hur människor ser ut här.

– Man tror att det ska vara Finlandschefen, men det är alltid Norgechefen som är mest reaktionär, säger Tarik Saleh.

– Och jag behöver inte ens ta fajten. Det är en överlevnadsfråga för företagen. De måste förstå hur samhället verkligen ser ut för att kunna sälja.

Jag kan få ont i magen över att Volvo är tydligare med vilket Sverige de vill se än Stefan Löfven.

Han nämner Volvos omtalade reklamfilm ”Made by people” från 2016, där människor med olika ursprung vaknar på morgonen för att åka till jobbet på bilfabriken.

Som copytexten lyder:

”Ända sedan 50-talet har vi välkomnat människor från hela världen till Hisingen i Göteborg/…/Inte av omtänksamhet. Inte av medmänsklighet. Utan för att vi vet att det gör oss både starkare och bättre. Mångfald stimulerar kreativitet.”

– Jag kan få ont i magen över att Volvo är tydligare med vilket Sverige de vill se än Stefan Löfven, säger Tarik Saleh.

Tarik Saleh skriver gärna hemma i sin säng. Foto: Fredrik Funck

En världskänd skådespelare vill att Tarik Saleh ska äta frukost med honom i London.

Det handlar om huvudrollen i ett av de Hollywoodprojekt regissören arbetar med, en berättelse om en krigskorrespondent.

Regissören lämnar familj och skrivbubbla och sätter sig på ett plan. Han vet att mötet är avgörande, eftersom det behövs ett stort namn i rollistan för att få ihop finansieringen till filmen.

Skådespelaren är känd för otaliga hjälteroller, tvålfager uppsyn och ett stormigt privatliv. Tarik Saleh måste övertyga honom. De möts på den fejkfranska kafékedjan Le Pain Quotidien, nära stjärnans hem i den svindyra stadsdelen Highgate i norra London. De talar i nästan tre timmar över croissanter och färskpressad juice.

– Han vill göra detta. Det känns otroligt, vilken jävla grej! Jag åker hem och är hög på känslan. Det känns som om jag lever i en dröm.

Några dagar senare sker terrorattacken i London, vid Westminster Bridge, utanför det brittiska parlamentet.

När Tarik Saleh får höra nyheten får han en bedövande stark föraning: Den Tvålfagre kommer att dra sig ur.

Senare kommer ett långt mejl från skådespelaren: ”Tarik, jag är ledsen, jag kan inte göra detta.” Filmen hade en terrortematik, rollen var nu för känslig.

– Då sköljde skammen över mig. Jag hade negligerat min dotter känslomässigt, svävat runt i den där larger than life-grejen, inte sett henne när hon sökte min uppmärksamhet.

– Jag blev förförd. Och sen blev jag dumpad av en Hollywoodskådis, säger Tarik Saleh. Min prioritering var helt tiltad. Jag vill aldrig känna så igen.

