”The Irishman” får full pott och visas snart i Sverige

Veteranen Martin Scorsese påstås vara tillbaka i full kraft. Hans nya mastodontfilm ”The Irishman” (3,5 timmar lång) är det bästa han gjort på trettio år, skrev The Guardians filmkritiker Peter Bradshaw redan i mitten av oktober, och delade ut full pott i betyg. Det vill säga i samma klass som mästerverket ”Maffiabröder” som hade premiär 1990. Och även denna gång är det en historia om maffian.

Filmen har just gått upp i New York och London, men den visas bara på ett fåtal oberoende kvalitetsbiografer. De stora distributörerna bojkottar ”The Irishman” eftersom den finansierats av Netflix, där den har premiär i slutet av november. De stora biojättarna brukar kräva ensamrätt för bio under nittio dagar. Netflix vill korta tiden, vilket väckt harm i direktörsrummen.

Så även i Sverige blir det bara ett fåtal biodukar som visar ”The Irishman” (premiär 22 november) innan allt brakar loss på Netflix med Robert De Niro, Al Pacino och Joe Pesci i de ledande rollerna.