”The walking dead”-stjärnan Scott Wilson är död

”Vi kommer att minnas Scott som en lysande skådespelare och vi känner oss lyckligt lottade som har fått lära känna honom som en ännu mer lysande person”, skriver tv-kanalen AMC i ett uttalande.

Mellan 2011 och 2014 gjorde Scott Wilson ett starkt intryck som bonden Hershel Greene, en rollfigur som skrevs ut ur serien under säsong fyra.

Nyheten om Wilsons död kom strax efter att tv-seriens skapare under seriemässan Comic Con i New York gått ut med att skådespelare som tidigare medverkat i serien, bland andra Scott Wilson, kommer att dyka upp i den nionde säsongen. Serien har säsongspremiär under söndagen och enligt amerikanska branschmedier så hade Wilson redan hunnit spela in alla sina scener.

Han filmdebuterade 1967 i Sidney Poitiers nerviga klassiker ”I nattens hetta”. Under sin långa karriär har han medverkat i filmer som "Den store Gatsby" (1974), med bland andra Robert Redford och Mia Farrow och ”Dead man walking” från 1995. Han har även haft roller i produktioner som ”Pearl Harbor” och ”Den siste samurajen”. I början av 1980-talet fick han en Golden Globe-nominering för sin biroll i ”The ninth configuration”.

Före den nionde säsongen av ”The walking dead” hade Wilson medverkat i 37 avsnitt av den populära tv-serien med bland andra Andrew Wilson, Melissa McBride och Lauren Cohan.

På Twitterkontot för seriealbumet ”The walking dead” framförs en sista hälsning till Scott Wilson:

”Vila i frid i paradiset, Scott. Vi älskar dig”.