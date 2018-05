Tio heta filmer på årets filmfestival i Cannes

”Alla vet” (”Todos lo saben”)

Regi: Asghar Farhadi

Förra året vann den iranska regissören en Oscar för försoningsdramat ”The salesman”. Nu gästspelar Farhadi på spanska och har gjort en psykologisk thriller som kickstartar den 71:a Cannesfestivalen. Handlingen kretsar kring en spansk kvinna (Penélope Cruz) som bor i Buenos Aires och återvänder hem till sin systers bröllop på familjens vingård utanför Madrid. Med sig har hon sina barn och sin argentinska make (Ricardo Darín). Det blir inte riktigt som hon hade tänkt sig. Oväntade händelser, som – surprise! – bland annat innefattar Javier Bardem leder till att gamla hemligheter kommer fram i dagsljuset.

”BlacKkKlansman” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Blackkklansman”

Regi: Spike Lee

Den stridbara Brooklyn-regissören lär fortfarande vara sur över att han snuvades på Guldpalmen med sin genombrottsfilm ”Do the right thing” för precis 30 år sedan. Nu försöker han igen med ett verklighetsbaserat drama om en afroamerikansk polis i Colorado som i slutet av 70-talet lyckades infiltrerade Ku Klux Klan. Den svarta polisen lyckas inte bara dupera klanbossen David Duke, han blir till och med bli ledare för en lokal klangrupp. Bygger på Ron Stallworths bok från 2014. Huvudrollen spelas av John David Washington (son till Denzel Washington) och Adam Driver gör rollen som kollegan Flip.

”Solo: a star wars story" Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Solo: a star wars story”

Regi: Ron Howard

Fristående ”Star wars”-äventyr där Alden Ehrenreich spelar rebellpiloten och ensamvargen Han Solo (Harrison Fords paradfigur) som ung valp. Handlingen kretsar kring Han Solos eskapader i den kriminella undre världen före ”Star wars: episod IV – nytt hopp” (1977). Bland annat träffar han sin framtida medpilot Chewbacca och konfronteras med Lando Calrissian (Donald Glover). Stjärntung besättning med bland andra Woody Harrelson, Thandie Newton, Emilia Clarke och Paul Bettany.

”The house that Jack built” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”The house that Jack built”

Regi: Lars von Trier

Sju år efter sitt katastrofalt misslyckade Hitlerskämt i samband med filmen ”Melancolia” har den danska guldpalmsregissören (”Dancer in the dark”) Trier återigen tagits till nåder. Utom tävlan visas hans provokativa thrillerdrama som utspelar sig i 70-talets USA men mestadels spelats in i Dalslandsskogarna. Matt Dillon spelar en överintelligent seriemördare som betraktar mord som en konstform. På rollistan står även Uma Thurman, Bruno Ganz, ”Brottet”-stjärnan Sofie Gråbøl och Riley Keough från ”American Honey”.

”Shoplifters” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Shoplifters”

Regi: Hirokazu Kore-eda

Efter familjedramer som ”Still walking”, ”Sådan far, sådan son” och ”Efter stormen” räknas den japanske auteuren som en av världens främsta regissörer. Efter bioaktuella rättsdramat ”Tredje mordet” är Kore-eda tillbaka i familjefacket. I Cannes tävlar han om Guldpalmen med dramat ”Shoplifters” som kretsar kring en fattig familj som livnär sig på snatteri. Deras liv förändras när de en dag hittar en ensam liten flicka i kylan som de tar hand om.

”Zimna vojna” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Zimna wojna” (”Kallt krig”)

Regi: Pawel Pawlikowski

Den Oscarsvinnande ”Ida”-regissören fortsätter att utforska livet i Polen under kalla kriget. Denna gång i form av en lika passionerad som omöjlig kärlekshistoria mellan två rollfigurer som trots sina olikheter är besatta av varandra. Johanna Kulig och Tomasz Kot spelar det omaka paret i ett drama som också rör sig mellan Berlin, Jugoslavien och Paris. Precis som i ”Ida” skildrar Pawlikowski världen med hjälp av ett suggestivt svartvitt foto.

”Under the Silver Lake” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Under the Silver Lake”

Regi: David Robert Mitchell

Korsning mellan neo-noir och dramakomedi med Andrew Garfield, Riley Keough och Topher Grace. Garfield spelar en ung man utan mål som är förälskad i sin vackra granne. När hon plötsligt försvinner spårlöst förvandlas han till en detektiv som går på jakt efter sanningen. När den kärlekskranke mannen dammsuger Los Angeles efter ledtrådar råkar han snubbla över en ondsint konspiration som innefattar kändisar, miljardärer och moderna vandringslegender. Skriven och regisserad av David Robert Mitchell som tidigare ligger bakom skräckfilmen ”It follows”.

”Whitney" Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Whitney”

Regi: Kevin MacDonald

Första officiella dokumentären om Whitney Houston som hittades död i ett badkar på Beverly Hilton 2012, endast 48 år gammal. Kevin MacDonald tecknar ett närgånget porträtt av den demonridna superstjärnan med hjälp av hennes familj, vänner och kollegor. Den skotska regissören vann en Oscar för ”One day in september” 2000 och har även regisserat filmer som ”State of play” och ”The last king of Scotland”. Producent är Simon Chinn som arbetade med Malik Bendjellouls Oscarsvinnare ”Searching for Sugar Man”.

”Three faces" Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Three faces”

Regi: Jafar Panahi

Även om den prisbelönta iranska regissören har reseförbud så kommer hans nya film att visas i Cannes. ”Three faces” är en roadmovie som rör sig genom landsbygden i nordvästra Iran. En celeber aktris (spelad av Jafari Behnaz) blir upprörd när hon får se en video som är ett rop på hjälp från en ung flicka vars familj vägrar låta henne gå på Teherans dramaskola. Aktrisen lämnar sin inspelning och kontaktar Jafar Panahi för att försöka hjälpa den unga flickan genom att ta bilen till hennes bergsby.

”Bergman – ett år, ett liv” Foto: Cannes filmfestival/Pressbild

”Bergman – ett år, ett liv”

Regi: Jane Magnusson

Bergmania på Croisetten. Cannes firar tidernas största filmikon som skulle ha fyllt 100 i sommar med två dokumentärer och nypremiär för nyrestaurerade ”Det sjunde inseglet” från 1957. Samma hektiska år (då Bergman även gjorde ”Smultronstället”, en tv-serie och fyra teateruppsättningar) är också utgångspunkt för Jane Magnussons Bergmandokumentär som tecknar ett sammansatt, spirituellt och bitvis humoristiskt porträtt av den komplexa dämonregissören. Festivalen visar även Margarethe von Trottas ”Searching for Ingmar Bergman” som skildrar hans inflytande på yngre filmskapare.